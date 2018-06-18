Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» включился в борьбу за Головина

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси». Об этом заявил комментатор Нобель Арустамян.

    Ранее сообщалось, что игрок сборной России согласовал контракт с «Ювентусом».

    «Последнюю неделю или даже больше итальянские и российские СМИ сообщают, что Головин уже практически одной ногой в «Ювентусе». Да, «Юве» его очень хочет приобрести и ведет огромную работу по этому трансферу. Уже несколько месяцев клуб контактирует с его агентом Олегом Артемовым на тему личного контракта.

    «Ювентус» спокоен на эту тему – контракт по сути согласован. Но «Ювентус» пока не вступал в переговоры с ЦСКА, по одной простой причине – они жду момента, консультируются на российском рынке с агентами на тему того, какое предложение устроит ЦСКА. ЦСКА пока не хочет продавать игрока. Чемпионат мира стартовал, и Головин сыграл замечательно в первом матче. ЦСКА понимает, что самое выгодное предложение может поступить из Англии.

    К Головину есть интерес от «Челси». Это уже обсуждали владельцы клубов. Мы знаем, что между Евгением Гинером и Романом Абрамовичем хорошие, даже дружеские отношения. Главная проблема – отсутствие у «Челси» тренера. Маурицио Сарри – давний поклонник Головина. Еще в мае и даже в апреле, когда были некоторые переговоры между «Наполи» и агентом Головина, Сарри дал добро на них. Если Сарри придет в «Челси», Головин будет близок к переходу в «Челси», – сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 18 июня 2018, 14:33

      Сейчас Головин всем покажет, кто он: футболист или дзюбинья, получающая за игру в РПФЛ как Салах в АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 18 июня 2018, 13:48

      Надо выждать, может Китай предложит достойную цену. Не стоит Гинеру торопиться продавать Головина за предлагаемую сумму. Наш вундеркинд стоит не менее 100 млн евро. С его помощью сборная легко обыграет Египет и Уругвай и может стать чемпионом, как и обещал достойный человек, Фурсенко.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      Cupota > Spiridonovich 18 июня 2018, 14:32

      Статистика на ЧМ у него лучше, чем у Месси, такшта 200, не меньше!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Cupota 20 июня 2018, 10:42

      Только Месси играл против Исландцев, которые на последнем евро утерли нос многим, а Головин играл против Саудовской Аравии. И Месси вывел Барселону в 1/4 финала лиги чемпионов, а ЦСКА с Головиным в лигу европы. Сравнивать пока не с чем.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Spiridonovich 20 июня 2018, 10:49

      Пока вундеркиндом здесь не пахнет, пока провел несколько неплохих игр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      vavilon69 18 июня 2018, 11:08

      цена- интерес ЦСКА ! Головину главное игровая практика !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 11:07

      интересно какой еще топ-клуб пока не связывали интересом с Головиным)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      вазззз 18 июня 2018, 10:43

      Лучше бы в Монако. В Юве- сядет на лавку. в Челси- сошлют в Витесс к Папе,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 18 июня 2018, 09:51

      Главное чтобы играл, если перейдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:26

      Да какая там борьба - настоящая война.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 18 июня 2018, 08:54

      Понеслось поехало

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 июня 2018, 08:17

      Лучше в Италию . Там ему будет легче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 18 июня 2018, 07:02

      ...пусть ЦСКА заработает по-больше,хотя в Юве интересней...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11