«Челси» включился в борьбу за Головина

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси». Об этом заявил комментатор Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России согласовал контракт с «Ювентусом».

«Последнюю неделю или даже больше итальянские и российские СМИ сообщают, что Головин уже практически одной ногой в «Ювентусе». Да, «Юве» его очень хочет приобрести и ведет огромную работу по этому трансферу. Уже несколько месяцев клуб контактирует с его агентом Олегом Артемовым на тему личного контракта.

«Ювентус» спокоен на эту тему – контракт по сути согласован. Но «Ювентус» пока не вступал в переговоры с ЦСКА, по одной простой причине – они жду момента, консультируются на российском рынке с агентами на тему того, какое предложение устроит ЦСКА. ЦСКА пока не хочет продавать игрока. Чемпионат мира стартовал, и Головин сыграл замечательно в первом матче. ЦСКА понимает, что самое выгодное предложение может поступить из Англии.

К Головину есть интерес от «Челси». Это уже обсуждали владельцы клубов. Мы знаем, что между Евгением Гинером и Романом Абрамовичем хорошие, даже дружеские отношения. Главная проблема – отсутствие у «Челси» тренера. Маурицио Сарри – давний поклонник Головина. Еще в мае и даже в апреле, когда были некоторые переговоры между «Наполи» и агентом Головина, Сарри дал добро на них. Если Сарри придет в «Челси», Головин будет близок к переходу в «Челси», – сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».