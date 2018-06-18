Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» включился в борьбу за Головина

18 июня 2018, 00:01
21

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси». Об этом заявил комментатор Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России согласовал контракт с «Ювентусом».

«Последнюю неделю или даже больше итальянские и российские СМИ сообщают, что Головин уже практически одной ногой в «Ювентусе». Да, «Юве» его очень хочет приобрести и ведет огромную работу по этому трансферу. Уже несколько месяцев клуб контактирует с его агентом Олегом Артемовым на тему личного контракта.

«Ювентус» спокоен на эту тему – контракт по сути согласован. Но «Ювентус» пока не вступал в переговоры с ЦСКА, по одной простой причине – они жду момента, консультируются на российском рынке с агентами на тему того, какое предложение устроит ЦСКА. ЦСКА пока не хочет продавать игрока. Чемпионат мира стартовал, и Головин сыграл замечательно в первом матче. ЦСКА понимает, что самое выгодное предложение может поступить из Англии.

К Головину есть интерес от «Челси». Это уже обсуждали владельцы клубов. Мы знаем, что между Евгением Гинером и Романом Абрамовичем хорошие, даже дружеские отношения. Главная проблема – отсутствие у «Челси» тренера. Маурицио Сарри – давний поклонник Головина. Еще в мае и даже в апреле, когда были некоторые переговоры между «Наполи» и агентом Головина, Сарри дал добро на них. Если Сарри придет в «Челси», Головин будет близок к переходу в «Челси», – сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Ювентус Челси Головин Александр Сарри Маурицио Арустамян Нобель
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zico2205
1529269462
Поживем- посмотрим...Как он еще остальные игры проведет ??? Боюсь, что с Египтом получит 2 горчишник и пропустит матч с Уругваем...
Ответить
Аэратор
1529270704
короче останется он в своей конюшне
Ответить
Патронташ
1529272584
Ну если сам Нобель да еще и Арустамян, и тем более из "Секретных материалов"...Скоро передачу подготовит как Супер клубы Европы мутузят друг друга толстыми кошельками в борьбе за Головина.
Ответить
kaa-71
1529288643
Что то много желающих, а это и пугает
Ответить
Stavropolets
1529301295
Понеслось поехало
Ответить
zigbert
1529303213
Да какая там борьба - настоящая война.
Ответить
OfaZavr
1529309253
интересно какой еще топ-клуб пока не связывали интересом с Головиным)
Ответить
vavilon69
1529309336
цена- интерес ЦСКА ! Головину главное игровая практика !
Ответить
Spiridonovich
1529318902
Надо выждать, может Китай предложит достойную цену. Не стоит Гинеру торопиться продавать Головина за предлагаемую сумму. Наш вундеркинд стоит не менее 100 млн евро. С его помощью сборная легко обыграет Египет и Уругвай и может стать чемпионом, как и обещал достойный человек, Фурсенко.
Ответить
Cupota
1529321603
Сейчас Головин всем покажет, кто он: футболист или дзюбинья, получающая за игру в РПФЛ как Салах в АПЛ.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
14
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+