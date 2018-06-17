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  • «Барселона» видит в Головине идеальную замену Бускетсу. Игроки каталонцев обсудили россиянина в WhatsApp

«Барселона» видит в Головине идеальную замену Бускетсу. Игроки каталонцев обсудили россиянина в WhatsApp

17 июня 2018, 13:52
18

«Барселона», как уже ранее сообщалось, заинтересована в полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.

Руководство каталонцев видит в россиянине идеальную замену для Серхио Бускетса в центре поля. Сине-гранатовые считают, что 22-летний игрок может быть заинтересован в том, чтобы перейти в один из ведущих клубов Европы после чемпионата мира-2018.

Кроме того, Головин стал темой обсуждения футболистов «Барселоны» в группе в WhatsApp. Многие из них никогда не видели его в игре и были поражены уровнем российского хавбека.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Россия. Премьер-лига ЦСКА Барселона Бускетс Серхио Головин Александр
Комментарии (18)
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dinar7777dinar
1529233226
дон балон )))
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Vagner44
1529233555
бред какой то... Бускест ярко выраженный разрушитель, Головин созидатель, школьник какой то писал инфу
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BarStep
1529234257
Это для того, что бы возобновить торг с Юве... Только не давайте парню читать всю эту хрень...
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x-x-x-x-x
1529234383
Этими хотять поднят цену но в итоге разрушать карьеру парну и не дадут переходит никуда
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SPACE TRUCKIN
1529234653
тревожно за парня - щас дифирамбов напоют,а если вдруг не заладится - усадят на скамью...(( Головину сейчас нужен хороший советчик и холодный ум...не торопиться!!
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Федорыч-НН
1529237704
Дайте парню турнир доиграть, а потом публикуйте всю эту хрень. Если будет что публиковать. (Первый матч он провел превосходно, но будет еще второй и третий, как минимум)
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RamonCSKA
1529238281
Сейчас по сути молодых талантов в данное время немного, уровня молодого Неймара, Робиньо и тд Вот и пишут про Головина По факту он пока зелен для основы топ клуба, лучше переходить в норм крепкий клуб второго эшелона Не вытеснит он из состава ну никак такого как например де брюйне,там везде в топ клубах игроки опытнее и мастеровитее,будет проблема с игровой практикой
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levon_man
1529245850
Знаете, хватит дифирамбы петь Головину. Чтобы попасть в топ-клуб. Одной игры мало. Поймите все это просто фейк
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OfaZavr
1529246126
какого только бреда не напридумывают ну честное слово))
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zigbert
1529248190
Ну как же и Барселоне надо подключаться в споре за Головина.
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