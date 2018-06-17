«Барселона» видит в Головине идеальную замену Бускетсу. Игроки каталонцев обсудили россиянина в WhatsApp

«Барселона», как уже ранее сообщалось, заинтересована в полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.

Руководство каталонцев видит в россиянине идеальную замену для Серхио Бускетса в центре поля. Сине-гранатовые считают, что 22-летний игрок может быть заинтересован в том, чтобы перейти в один из ведущих клубов Европы после чемпионата мира-2018.

Кроме того, Головин стал темой обсуждения футболистов «Барселоны» в группе в WhatsApp. Многие из них никогда не видели его в игре и были поражены уровнем российского хавбека.