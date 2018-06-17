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    «Барселона» видит в Головине идеальную замену Бускетсу. Игроки каталонцев обсудили россиянина в WhatsApp

    «Барселона», как уже ранее сообщалось, заинтересована в полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.

    Руководство каталонцев видит в россиянине идеальную замену для Серхио Бускетса в центре поля. Сине-гранатовые считают, что 22-летний игрок может быть заинтересован в том, чтобы перейти в один из ведущих клубов Европы после чемпионата мира-2018.

    Кроме того, Головин стал темой обсуждения футболистов «Барселоны» в группе в WhatsApp. Многие из них никогда не видели его в игре и были поражены уровнем российского хавбека.

    Источник: Don Balon

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    17.06.2018 13:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 19 июня 2018, 03:26

      Головин молодо и талантлив, почитал много коментов про него и не пойму почему вы считаете что он например не заиграет ТОП клубе европы?! Ведь там и подготовка другая и тренера и игроки на много выше уровня чем наши, может наоборот ему туда и дорога?!может он тут губит свою карьеру то что ему не дают еще больше раскрыться?!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 18:09

      Ну как же и Барселоне надо подключаться в споре за Головина.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 17:35

      какого только бреда не напридумывают ну честное слово))

      4
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      Рейтинг: +571

      levon_man 17 июня 2018, 17:30

      Знаете, хватит дифирамбы петь Головину. Чтобы попасть в топ-клуб. Одной игры мало. Поймите все это просто фейк

      4
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 17 июня 2018, 15:24

      Сейчас по сути молодых талантов в данное время немного, уровня молодого Неймара, Робиньо и тд
      Вот и пишут про Головина
      По факту он пока зелен для основы топ клуба, лучше переходить в норм крепкий клуб второго эшелона
      Не вытеснит он из состава ну никак такого как например де брюйне,там везде в топ клубах игроки опытнее и мастеровитее,будет проблема с игровой практикой

      2
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 17 июня 2018, 15:15

      Дайте парню турнир доиграть, а потом публикуйте всю эту хрень. Если будет что публиковать. (Первый матч он провел превосходно, но будет еще второй и третий, как минимум)

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Федорыч-НН 17 июня 2018, 15:26

      А если во втором будет карточка жёлтая то и третьего не будет

      2
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > Отчаянный Пердун 17 июня 2018, 15:33

      Если во втором будет желтая, то третьего матча действительно не будет. Но будет ведь 90 минут второго, а если он сыграет как в первом, то будет и четвертый. Вот тогда и можно будет делать выводы

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > 18 июня 2018, 07:52

      Когда он вытеснил из состава Широкова, я думал что его протаскивают по блату. Но за 2 года убедился что он хорош и продолжает прогрессировать!!! Пусть у него всё сложится. А у нас появится звезда в сборной.

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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 17 июня 2018, 15:12

      еще пару матчей в таком же стиле откатает, тогда и сам Реал заинтересуется.

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 17 июня 2018, 14:56

      А ничего, что у них позиции разные)))

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 июня 2018, 14:31

      Пи..ь, ибо все топовые игроки полностью в ЧМ..и тут Головин! Да, он хороший футболист, но сейчас чм!!

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 17 июня 2018, 14:24

      тревожно за парня - щас дифирамбов напоют,а если вдруг не заладится - усадят на скамью...(( Головину сейчас нужен хороший советчик и холодный ум...не торопиться!!

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