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    Каррера: «Готов ли Головин к переходу «Ювентус»? Безусловно»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Ювентус».

    «Он очень хороший игрок, он очень молод. Он три года играет в высшей российской лиге и в сборной России. У Головина есть все качества, чтобы стать топовым игроком.

    Готов ли он к Италии и «Ювентусу»? Да, безусловно», – цитирует Карреру Juvenews.

    Бабаев: «Головиным интересуется ряд европейских топ-клубов. Но конкретики пока нет»

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 22:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 13 июня 2018, 18:40

      Массимо джентельмен, ни когда гадости не скажет, мужик

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 11:55

      ну раз Массимо так говорит значит особое внимание обратил на него и игрой впечатлил своей.

      2
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 13 июня 2018, 07:48

      Каррера ослабляет стан конкурентов) он давно хотел приобрести Головина, в Спартак естественно не получится, а вот в Юви новую команду строить- самое дело) ещё годик с Федуном и всё- махнёт в Турин

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 07:47

      На сколько Головин подходит Ювентусу, пусть определяет руководство команды. Но мнение Карреры учитывать необходимо.

      2
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 13 июня 2018, 00:36

      У Головина должно получиться

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 23:16

      На сегодня он у нас самый перспективный и лучший среди игроков до 23-х лет. Определённое мастерство и база есть для игр на высоком уровне в топовых чемпионатах. В силу возраста стабильности пока нет на протяжении всего сезона. В функционале прибавит и у парня должно всё сложиться. Здесь действительно, как говорит известный агент Шандор Варга, важно попасть к своему тренеру, который будет ему доверять и давать играть, помогая раскрыть его потенциал и талант.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 22:54

      Раз Массимо видит в нём топ игрока, значит так и есть.Он всё таки специалист и специалист очень не плохой.Просто так молоть языком не будет.Значит действительно что то в Александре есть.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > mopecekca 12 июня 2018, 23:23

      Неправда Валер.В Реброве он видел вратаря, который принёс команде золото чемпионата и потому держался за него.Более того, Глушакова, Комбарова, и ещё парочку он должен был выставить на трансфер ещё в мае месяце и также выставить из команды Пилипчука.По Комбарову казалось вообще вопрос решён, но не выставил.Дал им ещё один шанс, а вот как они им воспользуются, вопрос.Так что Массимо не радетель за права сирых и убогих.Он просто консерватор по складу своего характера.

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