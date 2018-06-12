Каррера: «Готов ли Головин к переходу «Ювентус»? Безусловно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Ювентус».

«Он очень хороший игрок, он очень молод. Он три года играет в высшей российской лиге и в сборной России. У Головина есть все качества, чтобы стать топовым игроком.

Готов ли он к Италии и «Ювентусу»? Да, безусловно», – цитирует Карреру Juvenews.

Бабаев: «Головиным интересуется ряд европейских топ-клубов. Но конкретики пока нет»