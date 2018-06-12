Бабаев: «Головиным интересуется ряд европейских топ-клубов. Но конкретики пока нет»

Ну всё понятно, короче Головин наш, и буду рада что таковым и останется, ну что тут поделаешь, если я за наш, российский, футбол, и хочу чтобы лучшие, играли именно у нас, а как иначе, воспитали, взростили, но допустим,звезду или не звезду, кто его знает, но только-только мальчишонка начинает прилично играть, тут все уже дружным хором отправляют его в Европу, а что остаётся российскому, правильно, и дальше воспитывайте, а потом продавайте, нам-то самим это не нужно, и наплевать что в рейтинге мы чуть-ли не последние
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Ювентуса» к полузащитнику Александру Головину.
Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что переход 22-летнего россиянина в туринский клуб может состояться уже сегодня. Сумма трансфера составит в районе 20 миллионов евро.
«Правда ли, что уже сегодня Головин станет игроком «Ювентуса»? Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация.
Могу сказать одно: к Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов, но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это все», – сказал Бабаев.
Ранее сообщалось, что Головин также находится в сфере интересов «Монако», «Милана» и английских клубов.