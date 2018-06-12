Бабаев: «Головиным интересуется ряд европейских топ-клубов. Но конкретики пока нет»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Ювентуса» к полузащитнику Александру Головину.

Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что переход 22-летнего россиянина в туринский клуб может состояться уже сегодня. Сумма трансфера составит в районе 20 миллионов евро.

«Правда ли, что уже сегодня Головин станет игроком «Ювентуса»? Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация.

Могу сказать одно: к Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов, но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это все», – сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что Головин также находится в сфере интересов «Монако», «Милана» и английских клубов.