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  • Бабаев: «Головиным интересуется ряд европейских топ-клубов. Но конкретики пока нет»

Бабаев: «Головиным интересуется ряд европейских топ-клубов. Но конкретики пока нет»

12 июня 2018, 15:48
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Ювентуса» к полузащитнику Александру Головину.

Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что переход 22-летнего россиянина в туринский клуб может состояться уже сегодня. Сумма трансфера составит в районе 20 миллионов евро.

«Правда ли, что уже сегодня Головин станет игроком «Ювентуса»? Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация.

Могу сказать одно: к Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов, но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это все», – сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что Головин также находится в сфере интересов «Монако», «Милана» и английских клубов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Ювентус Головин Александр Бабаев Роман
Комментарии (12)
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panmon
1528808100
Не нужны - гранды (любые), Милан (вообще италия не нужна) Лучшие варианты - Англия добротный середняк (Арсенал? :)) Испания тоже ничего. Валенсия например Германия почти любая команда
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vladimir-7
1528808467
Ну вот и ответ СМИ. Нет никаких переговоров с ЦСКА, одни УТКИ. После ЧМ 2018 появятся предложения, тогда их рассмотрят и сообщат в прессе. Подождем достоверной информации от клуба.
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hevbn 28
1528809132
Не понимаю почему все так упираются в топ-клубы , по моему любая команда в которой молодой игрок способен прогрессировать для него хороша , а по настоящему в топ-командах требуются уже готовые игроки и у тебя никто не будет спрашивать готов ты играть на таком уровне или нет , а если нет то извини. В этом смысле Монако на мой взгляд это лучший вариант, там девять из десяти молодых игроков прогрессирует , да и команда борется за самые высокие задачи.
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BRO_football
1528810869
Неудивительно. Желтушные СМИ и в Италии есть.
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Рубик Докоян
1528811407
Кто бы сомневался, первый раз и первый год, что ли нас утятиной кормят разного рода писарчуки... Писали бы на деревню дедушке как Ванька Жуков, пользы бы было больше.
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VikNMar
1528812655
Лишь бы не пересидел в России , как Дзагоев .....
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Tim-Timmy
1528815498
Армейский клуб и ведет себя как армеец. Пока точно ясно стопудово не будет ничего не скажут. А до этого так и будут сопли мять и молчать. Ну и правильно нех балаболить пока конкретики нет. Это может сорвать сделку. А так же: не говори "Оп" пока не перепрыгнул.
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OfaZavr
1528820979
ну вот, так и думал что вся эта шумиха просто слухи.
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zigbert
1528823635
Как всегда неподтвержденная инфа.
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арейская
1528844354
Ну всё понятно, короче Головин наш, и буду рада что таковым и останется, ну что тут поделаешь, если я за наш, российский, футбол, и хочу чтобы лучшие, играли именно у нас, а как иначе, воспитали, взростили, но допустим,звезду или не звезду, кто его знает, но только-только мальчишонка начинает прилично играть, тут все уже дружным хором отправляют его в Европу, а что остаётся российскому, правильно, и дальше воспитывайте, а потом продавайте, нам-то самим это не нужно, и наплевать что в рейтинге мы чуть-ли не последние
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