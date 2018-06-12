Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Головиным интересуется ряд европейских топ-клубов. Но конкретики пока нет»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Ювентуса» к полузащитнику Александру Головину.

    Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что переход 22-летнего россиянина в туринский клуб может состояться уже сегодня. Сумма трансфера составит в районе 20 миллионов евро.

    «Правда ли, что уже сегодня Головин станет игроком «Ювентуса»? Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация.

    Могу сказать одно: к Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов, но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это все», – сказал Бабаев.

    Ранее сообщалось, что Головин также находится в сфере интересов «Монако», «Милана» и английских клубов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июня 2018, 01:59

      Ну всё понятно, короче Головин наш, и буду рада что таковым и останется, ну что тут поделаешь, если я за наш, российский, футбол, и хочу чтобы лучшие, играли именно у нас, а как иначе, воспитали, взростили, но допустим,звезду или не звезду, кто его знает, но только-только мальчишонка начинает прилично играть, тут все уже дружным хором отправляют его в Европу, а что остаётся российскому, правильно, и дальше воспитывайте, а потом продавайте, нам-то самим это не нужно, и наплевать что в рейтинге мы чуть-ли не последние

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 20:13

      Как всегда неподтвержденная инфа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:29

      ну вот, так и думал что вся эта шумиха просто слухи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 12 июня 2018, 17:58

      Армейский клуб и ведет себя как армеец. Пока точно ясно стопудово не будет ничего не скажут. А до этого так и будут сопли мять и молчать. Ну и правильно нех балаболить пока конкретики нет. Это может сорвать сделку. А так же: не говори "Оп" пока не перепрыгнул.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 июня 2018, 17:10

      Лишь бы не пересидел в России , как Дзагоев .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 июня 2018, 16:51

      Головин заинтересовал ещё один клуб из Италии???
      Всё будет зависеть от выступления Александра в сборной!
      Как он себя проявит и насколько сборная продвинется ВПЕРЁД!
      Уже некоторые команды, ЗАГОДЯ, выстроились в очередь за Головиным, а если Александр удачно сыграет, то очередь растянется до обеда и до забора.
      Здесь ещё важна поддержка Александра игроками сборной.
      Как они с ним будут взаимодействовать и откликаться на его передачи с выходом на ударную позицию!
      Желаем Александру проявить себя!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 16:50

      Кто бы сомневался, первый раз и первый год, что ли нас утятиной кормят разного рода писарчуки... Писали бы на деревню дедушке как Ванька Жуков, пользы бы было больше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 июня 2018, 16:41

      Неудивительно. Желтушные СМИ и в Италии есть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июня 2018, 16:12

      Не понимаю почему все так упираются в топ-клубы , по моему любая команда в которой молодой игрок способен прогрессировать для него хороша , а по настоящему в топ-командах требуются уже готовые игроки и у тебя никто не будет спрашивать готов ты играть на таком уровне или нет , а если нет то извини. В этом смысле Монако на мой взгляд это лучший вариант, там девять из десяти молодых игроков прогрессирует , да и команда борется за самые высокие задачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июня 2018, 16:01

      Ну вот и ответ СМИ. Нет никаких переговоров с ЦСКА, одни УТКИ.
      После ЧМ 2018 появятся предложения, тогда их рассмотрят и
      сообщат в прессе. Подождем достоверной информации от клуба.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11