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    Агент: «17 миллионов за Головина – оскорбление»

    Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал интерес «Монако» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Французский клуб готов заплатить за россиянина 17-18 миллионов евро.

    – 17 миллионов евро – неприятно мало, оскорбление для Головина. Пусть не тратят время. Думаю, Евгений Гинер даже не будет с ними разговаривать. Этот игрок стоит гораздо больше, учитывая то, сколько сейчас денег в футболе. 17 миллионов – это не его цена.

    – А какая его?

    – 25 миллионов евро и выше. А если он выступит здорово на чемпионате мира, то там могут быть и все 45 миллионов. На 17 миллионов я бы даже не отвлекался.

    7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2018 16:52
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 5 июня 2018, 11:39

      В Монако за 17 мало, в более амбициозный и подходящий под парня клуб можно и подороже!!!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 18:36

      пусть ждёт манну небесную если дождётся вообще

      2
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 4 июня 2018, 16:30

      Если Головин 25, тогда Промес не меньше 50!

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 13:28

      Интерес к Головину есть ,но явно не на 25млн.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 июня 2018, 13:10

      Жопошники!!!

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 4 июня 2018, 12:40

      замахнулись вы ребята. Может цену ждет как за Неймара или Роналду?

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 4 июня 2018, 12:31

      вот те на. Еще ничего не показал, а апетиты растут.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июня 2018, 09:44

      на ЧМ бы в плане роста цены особо бы не рассчитывал, не ну может конечно чудо произойти, я его каждый раз жду, но в экономическом плане это же не серьёзный аргумент, "мы ждем чудо что бы продать его подороже".

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июня 2018, 09:14

      Ну не знаю. Возможно и так, а вероятнее всего другое. Как говаривала моя бабуля в отношении соседки (старой девы, придирчиво отталкивающей всех кавалеров) - " кукует лавка с товаром".

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 08:42

      Штук пять лямов за него - красная цена.

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