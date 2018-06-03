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Агент: «17 миллионов за Головина – оскорбление»

3 июня 2018, 16:52
47

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал интерес «Монако» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Французский клуб готов заплатить за россиянина 17-18 миллионов евро.

– 17 миллионов евро – неприятно мало, оскорбление для Головина. Пусть не тратят время. Думаю, Евгений Гинер даже не будет с ними разговаривать. Этот игрок стоит гораздо больше, учитывая то, сколько сейчас денег в футболе. 17 миллионов – это не его цена.

– А какая его?

– 25 миллионов евро и выше. А если он выступит здорово на чемпионате мира, то там могут быть и все 45 миллионов. На 17 миллионов я бы даже не отвлекался.

7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр
Комментарии (47)
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Путник 13
1528034408
Они фантастики начитались??? За 17-18 надо ещё спасибо сказать..
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BRO_football
1528034665
Идиоты! Учитывая уровень всего российского футбола, 17 миллионов это очень большие деньги1
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ilichkadr
1528035408
Не, это не оскорбление для Головина, а процент агента. Лично Головину по-барабану за сколько его продадут. Главное для него личный контракт с достойным клубом.
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insider_retro
1528035435
Недораскрученный и недораспиаренный игрок, который может стать большим игроком, но ещё не стал... Нет значимых личных и командных выигрышей, титулов и и феноменальных засвЕтов... Александр, - один из лучших, что у нас есть сейчас, но просить за него такие деньги - вот оскорбление... ЧМ будет, при удачном раскладе, как визуальное отображение его таланта и возможностей... А пока, для покупателей - кот в мешке...
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Sergil
1528036397
Да за него и 15 это предел, какие нахрен 45? Как по мне, это просто обычный распиаренный игрок, который загнется через пару сезонов и превратится в игрока уровня Томи.
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Альфред фаред
1528036785
Вот из-за таких агентов в том числе, российские футболисты сидят всю карьеру в рпл!
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sochi-2013
1528039301
Съесть-то он съест, да кто ж ему даст...
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серега кашин
1528040048
с такими агентскими запросами он сгниет в цска и через пару лет о нем и не вспомнят
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OfaZavr
1528043659
раскатал губу агент, кто особо позарится то, для нашего игрока и 17 миллионов большая цена и не каждый даже топ-клуб захочет ее платить.
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Мары
1528054320
Долго у моря ждал он ответа, Не дождался, к старухе воротился — Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто.
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