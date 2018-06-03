Агент: «17 миллионов за Головина – оскорбление»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал интерес «Монако» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Французский клуб готов заплатить за россиянина 17-18 миллионов евро.

– 17 миллионов евро – неприятно мало, оскорбление для Головина. Пусть не тратят время. Думаю, Евгений Гинер даже не будет с ними разговаривать. Этот игрок стоит гораздо больше, учитывая то, сколько сейчас денег в футболе. 17 миллионов – это не его цена.

– А какая его?

– 25 миллионов евро и выше. А если он выступит здорово на чемпионате мира, то там могут быть и все 45 миллионов. На 17 миллионов я бы даже не отвлекался.

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