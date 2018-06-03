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    7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин


    3.5
    Голосов: 13
    03.06.2018 14:10
    Кажется, он в растерянности.

    Уже до начала чемпионата мира Александр Головин может уйти из ЦСКА. Европейцы попытаются оформить трансфер перед стартом турнира, чтобы избежать повышения ценника. Армейцы хотят получить за Головина около 20 миллионов евро. Сейчас минимум семь команд Европы следят за российским полузащитником и готовы к конкретным переговорам. Переход в любой из них рискован, но Головин везде способен заиграть. Правда, сам он не торопится и хочет достойно сыграть за сборную.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 13
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +88

      nikurit 15 июля 2018, 20:06

      7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин. И ни где не окажется

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 10 июня 2018, 11:34

      Не понимаю восторгов от Головина, в чем его мастерство заключается. Он хороший дриблер или пасы гениальные выдает - бегает много, старается да и все как-то

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 июня 2018, 21:58

      максимум для этого распиареного головина ЭТО ФК УРАЛ !

      1
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > dinar7777dinar 17 июня 2018, 14:49

      а мы и не против

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 4 июня 2018, 23:30

      в монако самый реальный переход

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 4 июня 2018, 17:16

      Пусть мальчик уже куда-нибудь уедет, а? Ну хоть куда от местного идиотизма! Иначе пойдет по пути аршавиных-кержаковых.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 июня 2018, 12:10

      Что-то похоже на рассказывание ребёнку перед сном сказки, баю-бай

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 июня 2018, 09:21

      под шедеврами плеханова читаю только комменты...
      - намного интереснее и ближе к реальности,
      Я думаю ему будет не лишним составить для себя список ТОП-7 оптовых баз,
      гдЕ от него, как от Грузчика, толку будет гораздо больше.))))
      С ОгрОмным уважением к дорогОй редакцИИ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 июня 2018, 07:50

      сказка а не статья)))

      4
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 4 июня 2018, 01:42

      Отлично. Раскручивать бездаря... Шандор оплатил?)))

      -2
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      Рейтинг: +1289

      каа 4 июня 2018, 00:06

      Добавить сюда Реал, ПСЖ, Ювентус и Баварию..... и будет комплект.)))

      4
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > каа 8 июня 2018, 08:00

      https://bombardir.ru/news/546933-Skauty-Yuventusa-budut-nablyudat-za-Golovinym-na-ChM-2018 вот тебе и Ювентус.... врядли конечно. но Головин заслужил право играть в Топ клубе
      и не в России

      -2
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