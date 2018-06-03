7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

Кажется, он в растерянности.

Уже до начала чемпионата мира Александр Головин может уйти из ЦСКА. Европейцы попытаются оформить трансфер перед стартом турнира, чтобы избежать повышения ценника. Армейцы хотят получить за Головина около 20 миллионов евро. Сейчас минимум семь команд Европы следят за российским полузащитником и готовы к конкретным переговорам. Переход в любой из них рискован, но Головин везде способен заиграть. Правда, сам он не торопится и хочет достойно сыграть за сборную.