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Эмери дал добро на переход Головина в «Арсенал»

21 июня 2018, 12:46
36

Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери позитивно отнесся к идее приобретения полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Лондонцы интересовались 22-летним футболистом перед Кубком конфедераций-2017, когда их еще возглавлял Арсен Венгер. После ухода француза «канониры» продолжили следить за выступлениями россиянина.

Скауты «Арсенала» передали Эмери всю собранную о хавбеке информацию, и испанский специалист дал добро на трансфер. Ожидается, что в ближайшее время «Арсенал» обратится в ЦСКА с официальным предложением.

Ранее сообщалось, что армейцы хотят получить от продажи Головина не менее 25 миллионов евро. Кроме лондонского клуба в услугах игрока заинтересованы «Ювентус» и «Барселона» и «Челси».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Головин Александр Эмери Унаи
Комментарии (36)
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KOLBIS
1529574665
Вот это другое дело,Юве так себе вариантик,Барса не реально,ну а Арсенал как раз,новая метла по-новому метет,может и в основе закрепится,хотя бы на один матч,а там и само собой...
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kaop83
1529575285
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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D A N I L
1529575534
Уж больно именитые команды выстроились в ряд за Головиным)))
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dddolphin
1529575556
О, это который из Ювентуса? Круто! xD
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panmon
1529576032
Арсенал отличная команда для старта! Вероятнее всего будет играть а не лавку протирать!
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_Kesh_Suntar_
1529577081
Ну не знаю, Арсенал! Физики не хватить Головину! Для него, стиль игры подходить только в Испании и Италии!
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ilichkadr
1529577418
В Арсенале нужно много бегать, а Головин ещё мальчишка. Лучше в более тихоходную команду, типа Милана, Челси. В Юве изначально будет лавка или аренда, причем в низшую лигу.
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levon_man
1529577730
Арсенал для него хорошее начало причин несколько 1. Арсенал создается практически с 0 2. Эмери знаком с российским футболом 3. В Арменале есть русскоязычный игрок. Мики поможеь с адаптацией, да и Обамеянг тоде известен своей опекой над молодежью 4. Стиль Арсенала скоростной комбинационный футбол
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Павел Амурский
1529578373
Загубят его там.
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zigbert
1529601910
Во всяком случае лучше чем в Ювентус.
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