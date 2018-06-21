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    Эмери дал добро на переход Головина в «Арсенал»

    Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери позитивно отнесся к идее приобретения полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    Лондонцы интересовались 22-летним футболистом перед Кубком конфедераций-2017, когда их еще возглавлял Арсен Венгер. После ухода француза «канониры» продолжили следить за выступлениями россиянина.

    Скауты «Арсенала» передали Эмери всю собранную о хавбеке информацию, и испанский специалист дал добро на трансфер. Ожидается, что в ближайшее время «Арсенал» обратится в ЦСКА с официальным предложением.

    Ранее сообщалось, что армейцы хотят получить от продажи Головина не менее 25 миллионов евро. Кроме лондонского клуба в услугах игрока заинтересованы «Ювентус» и «Барселона» и «Челси».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2018 12:46
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 22 июня 2018, 00:14

      Кто следующий, Реал, Барса, ПСЖ?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > ВикторВВ 22 июня 2018, 19:27

      В любую, только не на скамейку!

      0
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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 21 июня 2018, 22:01

      Идеальный вариант.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 20:25

      Во всяком случае лучше чем в Ювентус.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 21 июня 2018, 16:04

      Только не в Арсенал!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 21 июня 2018, 15:04

      Пусть идёт хоть куда, если будет играть, а не на лавке сидеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 21 июня 2018, 13:52

      Загубят его там.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +433

      Федун 21 июня 2018, 13:51

      на лавку........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июня 2018, 13:49

      Тут главное добро будет давать Гинер. По сумме сойдутся клубы, по "личке" Сашу не обидят, а уж куда пойдёт время покажет. Конечно для АПЛ ему может не хватить физики, в других клубах может стать "лавочником" и потерять игровой тонус и всё, что с этим связано. Надеюсь он с отцом и кто ему советуют просчитывают разные варианты.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +148

      P10NER > Рубик Докоян 21 июня 2018, 14:05

      Физики??? Ты игры смотришь? От ворот до ворот что в ЦСКА что в Сборной все 90 минут носится....

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > P10NER 21 июня 2018, 14:59

      Я не только ЦСКА смотрю в РФПЛ, но и европейские чемпионаты. Посчитай сколько всего игр проводят в АПЛ клубы во всех внутренних турнирах, в еврокубках, игры через 2-3 суток. Я уже не говорю про характер самих игр, накал и интенсивность. А ему ещё и перелёты на игры в сборную. Я бы хотел, чтобы он попал в АПЛ, чтобы многие "специалисты" убедились.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Рубик Докоян 21 июня 2018, 15:12

      как бы ниче что ЦСКА ов ЛЧ играл и ЛЕ...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > InterMilLano1908 21 июня 2018, 15:57

      Играл, но парни читайте мой коммент и думайте. Я блин, профессионально разбираюсь не только в самой игре, но и знаю анатомию, физиологию человека и происходящие в организме биохимические процессы на клеточном уровне. У самого были проблемы с физикой и как не было дыхалки и скоростной выносливости в юности ( были тому причины) так и остались потом. Поэтому большой футбол не светил, да и команды класса "Б" тогда упразднили. Остался в любительском изредка поигрывая, а так остался в баскетболе там хватало физики. Меньше площадка и нагрузки, минутные перерывы, обратные замены, да и в самой игре можно менять темп и постоять.

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 21 июня 2018, 13:42

      Арсенал для него хорошее начало причин несколько
      1. Арсенал создается практически с 0
      2. Эмери знаком с российским футболом
      3. В Арменале есть русскоязычный игрок. Мики поможеь с адаптацией, да и Обамеянг тоде известен своей опекой над молодежью
      4. Стиль Арсенала скоростной комбинационный футбол

      9
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > levon_man 21 июня 2018, 13:59

      5. Эмери не стесняется выпускать молодёжь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > levon_man 21 июня 2018, 18:25

      3. В Арменале есть русскоязычный игрок.© Шакардос!))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 21 июня 2018, 13:36

      В Арсенале нужно много бегать, а Головин ещё мальчишка. Лучше в более тихоходную команду, типа Милана, Челси. В Юве изначально будет лавка или аренда, причем в низшую лигу.

      -1
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      Рейтинг: +702

      19element87 > ilichkadr 21 июня 2018, 13:55

      не согласен, Головин больше всех бегает в сборной!

      3
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      ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > ilichkadr 21 июня 2018, 14:00

      Когда еще бегать, как не мальчишкой?)

      5
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > 19element87 21 июня 2018, 15:02

      Одной беготни мало, необходимо работа с мячом, причем во всех линиях. Сколько с Египтом Головин набегал и сколько потерял при этом мячей? Сырой он для серьезного клуба.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > ilichkadr 21 июня 2018, 17:12

      Ну раз на раз не приходится, например с саудитами он один из лучших был (если не лучший), да и писал то ты про то что он не бегает (В Арсенале нужно много бегать), вот я тебе и ответил что Головин довольно таки подвижный!:)

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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > 19element87 21 июня 2018, 17:57

      Здесь верно подметил Рубик Докоян - дыхалка нужна. По себе знаю, одно дело рвануть как Муса и пробить по воротам, далее ходить пешком и восстанавливаться, другое - челноком от своих до чужих и при этом сохранять контроль над мячом. Кто играл в футбол меня поймет. Нет выносливости, нет и игры. Наглядный пример, Аршавин.

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      19element87 > ilichkadr 21 июня 2018, 18:10

      опять не согласен, Головин как раз таки и носиться по полю все 90 минут, так что дыхалка у него в поряде, по крайней мере сейчас-пока он молодой! а по поводу шавы так тут всё гораздо проще, ему не надо носиться, достаточно мяч получить и он уж точно придумает что с ним сделать, это что-то наподобие Месси, тот тоже пешеход до того момента пока к нему мяч не пришёл! Можешь сам сегодня понаблюдать за ним когда Аргентина будет играть!

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      ilichkadr > 19element87 21 июня 2018, 23:07

      Понаблюдал за Месси. Нет подносчиков снарядов, как в Барсе, нет Месси. Головину, в том же Юве надо быть в роли подносчика, ибо до роли лидера ему ещё пока далеко.

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      19element87 > ilichkadr 21 июня 2018, 23:35

      в том то и дело что Месси ждёт мяча, а Головин его сам отбирает и другим подносит или сам в прорыв идёт (что у него кстати неплохо получается)! я пожалуй соглашусь что ему рановато в топ клуб, но в топ лигу нужно обязательно и желательно английскую - там он раскроится как игрок топ уровня! только вот захочет его середняк покупать за 25 лямов, мне кажется нет....

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