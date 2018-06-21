Эмери дал добро на переход Головина в «Арсенал»

Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери позитивно отнесся к идее приобретения полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Лондонцы интересовались 22-летним футболистом перед Кубком конфедераций-2017, когда их еще возглавлял Арсен Венгер. После ухода француза «канониры» продолжили следить за выступлениями россиянина.

Скауты «Арсенала» передали Эмери всю собранную о хавбеке информацию, и испанский специалист дал добро на трансфер. Ожидается, что в ближайшее время «Арсенал» обратится в ЦСКА с официальным предложением.

Ранее сообщалось, что армейцы хотят получить от продажи Головина не менее 25 миллионов евро. Кроме лондонского клуба в услугах игрока заинтересованы «Ювентус» и «Барселона» и «Челси».