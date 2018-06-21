Защитник «Ростова» Ингасон: «Карпин гордится тем, как мы проявили себя в матче с Аргентиной»

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон ждет сложной игры со сборной Нигерии во втором туре группового этапа чемпионата мира-2018.

Игра состоится в Волгограде в пятницу, 22 июня, в 18:00 по московскому времени.

— Сборная Исландии в первом же матче на равных сыграла с одним из главных фаворитов первенства – Аргентиной. Для вас эта ничья стала положительным результатом?

— Да, для нас это очень хороший результат. Мы добыли важный балл в первой же игре на чемпионате мира. Все ребята были очень рады показать хорошую игру в матче с аргентинцами. Мы набрали первый балл в таблице, и я думаю, это придаст нам уверенности перед следующими матчами.

— Что думаете о следующем сопернике – сборной Нигерии?

— Нигерия – сильная сборная, с ней будет очень непросто. Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждет тяжелое сражение с Нигерией.

— Главный тренер «Ростова» Карпин давал вам наставления перед поездкой на мундиаль?

— Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов. Думаю, Карпин гордится тем, как мы проявили себя в матче с Аргентиной.