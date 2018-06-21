Английские фанаты в Волгограде пели песни о Гитлере. Полиция начала расследование 

Полиция Великобритании начала расследование в отношении фанатов сборной Англии, которые пели нацистские песни в Волгограде. Инцидент произошел в понедельник перед матчем 1-го тура ЧМ между сборными Англии и Туниса (2:1).

Об этом рассказал представитель Федерации футбола Англии.

«Мы категорически осуждаем действия людей на видео.

Мы работаем с соответствующими органами, в том числе с полицией Великобритании. Проводим расследование, чтобы опознать этих людей и принять соответствующие меры.

Позорное поведение этих лиц не имеет ничего общего с ценностями большинства болельщиков сборной Англии, которые приехали в Россию поддержать свою команду», – заявил представитель Федерации футбола Англии.