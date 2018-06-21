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  • Английские фанаты в Волгограде пели песни о Гитлере. Полиция начала расследование 

Английские фанаты в Волгограде пели песни о Гитлере. Полиция начала расследование 

21 июня 2018, 01:52
25

Полиция Великобритании начала расследование в отношении фанатов сборной Англии, которые пели нацистские песни в Волгограде. Инцидент произошел в понедельник перед матчем 1-го тура ЧМ между сборными Англии и Туниса (2:1).

Об этом рассказал представитель Федерации футбола Англии.

«Мы категорически осуждаем действия людей на видео.

Мы работаем с соответствующими органами, в том числе с полицией Великобритании. Проводим расследование, чтобы опознать этих людей и принять соответствующие меры.

Позорное поведение этих лиц не имеет ничего общего с ценностями большинства болельщиков сборной Англии, которые приехали в Россию поддержать свою команду», – заявил представитель Федерации футбола Англии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Telegraph.co.uk
Чемпионат мира Англия
Комментарии (25)
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InterMilLano1908
1529537366
НАДЕЮСЬ ИХ ВЫЧИСЛЯТ ПО ВИДЕО И НИКОГДА УЖЕ НЕ НАЙДУТ...
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TERMIK2142
1529538336
Я бы не стал пускать на самотек. Надо наказать публично! А то по словам Англичан у нас одни расисты. Пусть мир увидит что они сами сюда его и привозят.
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КЭТиК
1529547528
Это надо показать всему миру, пусть посмотрят на это быдло.
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Krossmen73
1529548233
Печально то ,что скорее всего эти ублюдки так и останутся без наказания.Лимонники включив свою толерастность всё перевернут с ног на голову и не выдадут своих болел с петушиными мозгами...Эти мрази сознательно шли на провокацию распевая в святом для каждого потомка страшной Великой войны месте свои нацистские песни.Желательно бы нашим полицейским найти их до того как они свалят из России.И НАКАЗАТЬ ПО ПОЛНОЙ!!!!!
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3ton
1529554672
Русские СМИ сами провоцируют народ. Научились от англичан и американцев. В чужом глазу соринку видеть ,в своем - бревна не замечать .
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ВикторВВ
1529557964
Ну если что они против России в своей песне ничего не имели!)
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Михаил Шевченко
1529563302
эти люди привезли сюда пару бюджетов РФ что пропить их за месяц,на матчах РФПЛ не меньше правых ходит вот на них то Фемида и будет потом показательно бороть фашизм или как там они это назовут
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Бабушка Зильзиля
1529563521
А почему бы их не закопать на заднем дворе?
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OfaZavr
1529565253
всегда найдутся недалекие которые приехали пакости делать а не болеть за свою команду. вычислить и наказать.
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zigbert
1529565601
Фашизм в Англии не пропагандируется и не мешало бы их наказать.
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