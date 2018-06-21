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    Английские фанаты в Волгограде пели песни о Гитлере. Полиция начала расследование 

    Полиция Великобритании начала расследование в отношении фанатов сборной Англии, которые пели нацистские песни в Волгограде. Инцидент произошел в понедельник перед матчем 1-го тура ЧМ между сборными Англии и Туниса (2:1).

    Об этом рассказал представитель Федерации футбола Англии.

    «Мы категорически осуждаем действия людей на видео.

    Мы работаем с соответствующими органами, в том числе с полицией Великобритании. Проводим расследование, чтобы опознать этих людей и принять соответствующие меры.

    Позорное поведение этих лиц не имеет ничего общего с ценностями большинства болельщиков сборной Англии, которые приехали в Россию поддержать свою команду», – заявил представитель Федерации футбола Англии.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.06.2018 01:52
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 июня 2018, 23:04

      надо было прям в баре им очко порвать.. всем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 21 июня 2018, 11:19

      Спусить их по Волге, пусть Астрахань посмотрят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 июня 2018, 11:14

      Казалось бы- п.здюлей от Гитлера англичане прилично наполучали.А потомки песенки специфические распевают.И где?? У своих же союзников по антигитлеровской коалиции! Назло ! Чего добиваются?Гнать накуй всю шоблу отсюда !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      cadinow 21 июня 2018, 10:54

      англичане сами наказываю своих. Это хорошо, что так реагируют. Найдут.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:20

      Фашизм в Англии не пропагандируется и не мешало бы их наказать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 10:14

      всегда найдутся недалекие которые приехали пакости делать а не болеть за свою команду. вычислить и наказать.

      7
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 21 июня 2018, 09:45

      А почему бы их не закопать на заднем дворе?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 июня 2018, 09:41

      эти люди привезли сюда пару бюджетов РФ что пропить их за месяц,на матчах РФПЛ не меньше правых ходит вот на них то Фемида и будет потом показательно бороть фашизм или как там они это назовут

      -2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 21 июня 2018, 09:20

      Надо уже этих туристов уже пинать начинать, ато уже наглеть начинают, англичане, бразильцы, кто следующий?

      4
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      Рейтинг: +2251

      kvm 21 июня 2018, 09:13

      поймать и отпетушить

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес > kvm 21 июня 2018, 14:50

      а потом отпутить

      -1
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