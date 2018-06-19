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    Кверквелия: «В моей квартире найден труп ? Я полгода не живу там»

    Защитник «Локомотива» прокомментировал информацию о том, что в его московской квартире найден труп.

    «В этой квартире я не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу и ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем.

    Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, все узнал из новостей и немного шокирован», – сказал Кверквелия.

    В квартире Кверквелии нашли труп его друга. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиками

    Источник: Sport24

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    19.06.2018 00:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 июня 2018, 13:50

      Стою апилсин ножиком чищу... Он падходиль, на корка наступал, падал мне прямо на ножик!
      И так 8 раз.

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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 июня 2018, 08:14

      Новости криминального футбола.

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