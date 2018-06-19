Кверквелия: «В моей квартире найден труп ? Я полгода не живу там»

Защитник «Локомотива» прокомментировал информацию о том, что в его московской квартире найден труп.

«В этой квартире я не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу и ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем.

Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, все узнал из новостей и немного шокирован», – сказал Кверквелия.

В квартире Кверквелии нашли труп его друга. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиками