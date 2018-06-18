В московской квартире защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии нашли труп, сообщает Mash. Погибший – друг Кверквелии Ромео Копалиани. Его опознали по паспорту болельщика.

Копалиани приехал в Москву из Грузии со своим другом. Они собирались сходить на один из матчей чемпионата мира. Кверквелия находится не в России и попросил представителей «Локомотива» встретить Копалиани в аэропорту.

Сообщается, что труп нашла соседка Кверквелии по лестничной площадке. Друг погибшего собрал вещи и спешно уехал. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиками, на месте происшествия нашли шприцы.

UPD (19.06. 00:17): Кверквелия: «В моей квартире найден труп ? Я полгода не живу там»