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    В квартире Кверквелии нашли труп его друга. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиками

    В московской квартире защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии нашли труп, сообщает Mash. Погибший – друг Кверквелии Ромео Копалиани. Его опознали по паспорту болельщика.

    Копалиани приехал в Москву из Грузии со своим другом. Они собирались сходить на один из матчей чемпионата мира. Кверквелия находится не в России и попросил представителей «Локомотива» встретить Копалиани в аэропорту.

    Сообщается, что труп нашла соседка Кверквелии по лестничной площадке. Друг погибшего собрал вещи и спешно уехал. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиками, на месте происшествия нашли шприцы.

    UPD (19.06. 00:17): Кверквелия: «В моей квартире найден труп ? Я полгода не живу там»

    Источник: Telegram

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    18.06.2018 21:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 19 июня 2018, 12:09

      Запутаешься, блин, кто чей друг...

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 июня 2018, 00:41

      Надо в этом,конечно,разбираться серьёзно. Пока же, это похоже просто на то, чтобы Соломона не отпустили в "Лестер". А если криминал подтвердится, то это - конец карьеры, как минимум! Друзей надо выбирать правильных.

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 18 июня 2018, 21:44

      Щас другана закроют за допинг

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 18 июня 2018, 21:40

      Кто лазит по запрещенным сайтам, подскажите, какой источник информации указан в первоисточнике

      1
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 18 июня 2018, 21:19

      Надо что-то комментировать? Солидные источники либо не публикуют такое, либо закрывают комментарии.

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