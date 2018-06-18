Неймар засмеялся, когда Месси не забил пенальти сборной Исландии

Нападающий сборной Бразилии Неймар саркастично отреагировал на пенальти, который форвард Аргентины Лионель Месси не реализовал в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Исландией (1:1).

Бывший партнер аргентинца по «Барселоне» засмеялся, когда тот не сумел переиграть с 11-метровой отметки голкипера исландцев Ханнеса Халльдорсона.

Напомним, сборная Бразилии также не сумела победить в своем первом поединке на чемпионате мира, сыграв вчера вничью со Швейцарией (1:1).