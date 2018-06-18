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  • Неймар засмеялся, когда Месси не забил пенальти сборной Исландии

Неймар засмеялся, когда Месси не забил пенальти сборной Исландии

18 июня 2018, 12:36
19

Нападающий сборной Бразилии Неймар саркастично отреагировал на пенальти, который форвард Аргентины Лионель Месси не реализовал в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Исландией (1:1).

Бывший партнер аргентинца по «Барселоне» засмеялся, когда тот не сумел переиграть с 11-метровой отметки голкипера исландцев Ханнеса Халльдорсона.

Напомним, сборная Бразилии также не сумела победить в своем первом поединке на чемпионате мира, сыграв вчера вничью со Швейцарией (1:1).

Источник: Daily Star
Чемпионат мира Аргентина Бразилия Исландия Месси Лионель Неймар
Комментарии (19)
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bset
1529314668
А он другом считал. Зазвездился парень. Вот и карма. Сам-то показал что против Швейцарии?
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KARAT777
1529316096
смеяться будет когда из группы оба не выйдут
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SPACE TRUCKIN
1529316707
Неймар больше похож на поп-звезду,чем на суперфутболиста - падал и корчился к месту и без...ничего не показал - рисовался только типа финтами своими...Месси никогда не валяется,хоть и бьют его не меньше...
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Lev Aleks
1529316771
Неймар капитальный шакал, надеюсь твоя команда вылетит так и не взлетев!
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Drezden85
1529317002
Гриву отрастил и доржался, да так что сам обосрался.....
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Axe111
1529317857
Сочная инфа.Браво! А так же он ещё вроде уписился
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mihail200606
1529317964
понтовщик ср...ый вчера месси наверное тоже посмеялся с того как бразилы сопли возили.. так хотелось чтобы швейцарцы им второй закатали..
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h3LL1k
1529318921
а я смеялся 1ый тайм как его шпиняли как ребёнка со всех сторон и как он ходил пешком по полю ничего не делая)
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mialkov
1529318938
Интересно, авторы этой инфы "свечку держали"?
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OfaZavr
1529338230
Неймар только когда Месси пенальти не забил смеялся, а Месси весь матч Бразилия-Швейцария))
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