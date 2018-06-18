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    Неймар засмеялся, когда Месси не забил пенальти сборной Исландии

    Нападающий сборной Бразилии Неймар саркастично отреагировал на пенальти, который форвард Аргентины Лионель Месси не реализовал в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Исландией (1:1).

    Бывший партнер аргентинца по «Барселоне» засмеялся, когда тот не сумел переиграть с 11-метровой отметки голкипера исландцев Ханнеса Халльдорсона.

    Напомним, сборная Бразилии также не сумела победить в своем первом поединке на чемпионате мира, сыграв вчера вничью со Швейцарией (1:1).

    Источник: Daily Star

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    18.06.2018 12:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 20:52

      Вот и до смеялся.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:10

      Неймар только когда Месси пенальти не забил смеялся, а Месси весь матч Бразилия-Швейцария))

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > OfaZavr 18 июня 2018, 19:34

      это точно)))

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 июня 2018, 19:09

      проста можно было удивляться,засмеяться не обязательно было,я тоже удивился

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 18 июня 2018, 14:28

      я смеялся как неймар коорчился

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 июня 2018, 13:48

      Интересно, авторы этой инфы "свечку держали"?

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 июня 2018, 13:48

      а я смеялся 1ый тайм как его шпиняли как ребёнка со всех сторон и как он ходил пешком по полю ничего не делая)

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июня 2018, 13:46

      Посмотрим кто будет смеяться последним

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 июня 2018, 13:44

      Посмеялся, вот и сам не забил....

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 июня 2018, 13:32

      понтовщик ср...ый
      вчера месси наверное тоже посмеялся с того как бразилы сопли возили.. так хотелось чтобы швейцарцы им второй закатали..

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 июня 2018, 13:30

      Сочная инфа.Браво! А так же он ещё вроде уписился

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