Чугайнов: «Бразильцы несерьезно подошли к игре. За что и поплатились»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов назвал исход матча между командами Бразилии и Швейцарии (1:1) закономерным.

– Все считали бразильцев фаворитами. Но доказывать это надо на поле. Они же несерьезно подошли к игре. Не настроились. За что и поплатились. В концовке встрепенулись, попробовали вырвать победу. Однако вскрыть насыщенную оборону швейцарцев не смогли. Те уже поймали кураж и отстояли ничью.

– Результат закономерен?

– Да. Понимаю, бразильцы – кудесники мяча. Но это же не значит, что нужно играть на себя. Финтить, пытаться покрасоваться в ущерб командным действиям. А бразильцы минуты до 70-й только этим и занимались. Особенно Неймар. Постоянно затягивал игру. Ситуация требовала отдать пас, а он не торопился расстаться с мячом, играл на публику.