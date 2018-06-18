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    Чугайнов: «Бразильцы несерьезно подошли к игре. За что и поплатились»

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов назвал исход матча между командами Бразилии и Швейцарии (1:1) закономерным.

    – Все считали бразильцев фаворитами. Но доказывать это надо на поле. Они же несерьезно подошли к игре. Не настроились. За что и поплатились. В концовке встрепенулись, попробовали вырвать победу. Однако вскрыть насыщенную оборону швейцарцев не смогли. Те уже поймали кураж и отстояли ничью.

    – Результат закономерен?

    – Да. Понимаю, бразильцы – кудесники мяча. Но это же не значит, что нужно играть на себя. Финтить, пытаться покрасоваться в ущерб командным действиям. А бразильцы минуты до 70-й только этим и занимались. Особенно Неймар. Постоянно затягивал игру. Ситуация требовала отдать пас, а он не торопился расстаться с мячом, играл на публику.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2018 07:31
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