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    Уренья: «Я люблю Россию. Организация на ЧМ фантастическая»

    Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья поделился эмоциями после поражения от Сербии (0:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

    С 2011 по 2014 год футболист выступал за «Кубань».

    «Я люблю Россию. Организация чемпионата мира фантастическая. Разные стадионы, много людей. Россия проделала хорошую работу.

    Я не был в России долгое время, очень рад сюда вернуться. Наслаждаюсь вашей страной, потому что она забрала мое сердце. С ней у меня связано много приятных воспоминаний», — сказал Уренья.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2018 22:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 июня 2018, 00:48

      Спасибо за теплые слова к нашей Родине!

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