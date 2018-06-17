Уренья: «Я люблю Россию. Организация на ЧМ фантастическая»

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья поделился эмоциями после поражения от Сербии (0:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

С 2011 по 2014 год футболист выступал за «Кубань».

«Я люблю Россию. Организация чемпионата мира фантастическая. Разные стадионы, много людей. Россия проделала хорошую работу.

Я не был в России долгое время, очень рад сюда вернуться. Наслаждаюсь вашей страной, потому что она забрала мое сердце. С ней у меня связано много приятных воспоминаний», — сказал Уренья.