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    Габулов: «В «Что? Где? Когда?» играем с вариантами ответа. Без них мы бы вообще ни на что не ответили»

    Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал, что футболисты команды играют в интеллектуальную викторину «Что? Где? Когда?» по упрощенным правилам.

    Такую игру российская сборная провела за пару дней до стартового матча чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0), которая состоялась 14 июня.

    «Самым умным в сборной России должен быть тренер. Кстати, сегодня у нас тоже запланирована эта игра. Это очень интересное занятие, отвлекает от рутины. Плюс, интеллектуальная нагрузка — тоже полезно. Все ребята с интересом играли.

    Борис Левин придумывает очень интересные вопросы, они не такие сложные, но в то же время над ними нужно подумать. Но есть три-четыре варианта ответа, иначе мы бы вообще ни на что не ответили!» – сказал Габулов.

    Источник: Sport24

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    16.06.2018 13:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 16 июня 2018, 21:17

      Самый простой вопрос- почему Габулов в сборной? Три варианта ответа: 1.-земляк, 2-друг, 3- пильщик.

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июня 2018, 20:16

      Тяжелее всего Борису Левину. Это какие же усилия нужны, чтобы придумать посильные вопросы)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 16 июня 2018, 19:43

      Лишь бы по полю с конспектами не бегали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 18:50

      конечно не ответил бы без трёх - четырёх вариантов если образование 3 класса с умным учителем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:34

      это и неудивительно)) нужно еще подсказку 50/50 ввести, хоть полегче будет))

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > OfaZavr 16 июня 2018, 20:15

      лучше 30/70 )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Blossiya 17 июня 2018, 11:00

      )))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 15:33

      Это угадайка, а не Что ? Где ? Когда ?

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 июня 2018, 14:19

      ...посоветовал бы земляку усатого, последовать примеру Василия Уткина и перечислить все средства, заработанные за незаслуженное нахождение в составе сборной, на благотворительность ...хотя телекомментатор, в отличие от шашлычника, занимает свое место по праву и выполняет свою работу крайне профессионально и качественно, вот про человеческие качества толстячка, то же самое сказать не могу.)))

      7
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 16 июня 2018, 13:38

      Ну, тот балаган, который показывали, сложно назвать интеллектуальной нагрузкой..))
      А команда "Дубы и колдуны", пожалуй, имеет хорошие шансы по итогам розыгрышей...))

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