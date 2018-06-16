Габулов: «В «Что? Где? Когда?» играем с вариантами ответа. Без них мы бы вообще ни на что не ответили»

Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал, что футболисты команды играют в интеллектуальную викторину «Что? Где? Когда?» по упрощенным правилам.

Такую игру российская сборная провела за пару дней до стартового матча чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0), которая состоялась 14 июня.

«Самым умным в сборной России должен быть тренер. Кстати, сегодня у нас тоже запланирована эта игра. Это очень интересное занятие, отвлекает от рутины. Плюс, интеллектуальная нагрузка — тоже полезно. Все ребята с интересом играли.

Борис Левин придумывает очень интересные вопросы, они не такие сложные, но в то же время над ними нужно подумать. Но есть три-четыре варианта ответа, иначе мы бы вообще ни на что не ответили!» – сказал Габулов.