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  • Габулов: «В «Что? Где? Когда?» играем с вариантами ответа. Без них мы бы вообще ни на что не ответили»

Габулов: «В «Что? Где? Когда?» играем с вариантами ответа. Без них мы бы вообще ни на что не ответили»

16 июня 2018, 13:34
10

Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал, что футболисты команды играют в интеллектуальную викторину «Что? Где? Когда?» по упрощенным правилам.

Такую игру российская сборная провела за пару дней до стартового матча чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0), которая состоялась 14 июня.

«Самым умным в сборной России должен быть тренер. Кстати, сегодня у нас тоже запланирована эта игра. Это очень интересное занятие, отвлекает от рутины. Плюс, интеллектуальная нагрузка — тоже полезно. Все ребята с интересом играли.

Борис Левин придумывает очень интересные вопросы, они не такие сложные, но в то же время над ними нужно подумать. Но есть три-четыре варианта ответа, иначе мы бы вообще ни на что не ответили!» – сказал Габулов.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Габулов Владимир
Комментарии (10)
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insider_retro
1529145519
Ну, тот балаган, который показывали, сложно назвать интеллектуальной нагрузкой..)) А команда "Дубы и колдуны", пожалуй, имеет хорошие шансы по итогам розыгрышей...))
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Боцман59rus
1529147970
...посоветовал бы земляку усатого, последовать примеру Василия Уткина и перечислить все средства, заработанные за незаслуженное нахождение в составе сборной, на благотворительность ...хотя телекомментатор, в отличие от шашлычника, занимает свое место по праву и выполняет свою работу крайне профессионально и качественно, вот про человеческие качества толстячка, то же самое сказать не могу.)))
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Рубик Докоян
1529152425
Это угадайка, а не Что ? Где ? Когда ?
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OfaZavr
1529163278
это и неудивительно)) нужно еще подсказку 50/50 ввести, хоть полегче будет))
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Полная Канистра
1529164232
конечно не ответил бы без трёх - четырёх вариантов если образование 3 класса с умным учителем
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suhoffmonstro
1529167413
Лишь бы по полю с конспектами не бегали.
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Blossiya
1529169413
Тяжелее всего Борису Левину. Это какие же усилия нужны, чтобы придумать посильные вопросы)))
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val-berezko
1529173061
Самый простой вопрос- почему Габулов в сборной? Три варианта ответа: 1.-земляк, 2-друг, 3- пильщик.
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