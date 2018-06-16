ЧМ-2018. Сборная Франции начнет турнир встречей против австралийцев

Сегодня, 16 июня, программа первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 продолжится четырьмя матчами. В Казани в рамках квартета С проведут встречу французы и австралийцы.

В текущем веке соперники играли между собой три раза. Общий счет – 8:1 в пользу европейского коллектива, который является действующим финалистом чемпионата Европы.

Поединок на «Казань-Арене» начнется в 13:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

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