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    ЧМ-2018. Сборная Франции начнет турнир встречей против австралийцев

    Сегодня, 16 июня, программа первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 продолжится четырьмя матчами. В Казани в рамках квартета С проведут встречу французы и австралийцы.

    В текущем веке соперники играли между собой три раза. Общий счет – 8:1 в пользу европейского коллектива, который является действующим финалистом чемпионата Европы.

    Поединок на «Казань-Арене» начнется в 13:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 июня 2018, 13:46

      Почему снова много пустых мест на центральных секторах???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 16 июня 2018, 12:31

      Ну, ждём красочной битвы и повторения счёта..

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 16 июня 2018, 10:21

      Антуанчик должен догнать Черышева в гонке))

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