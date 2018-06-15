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    Азар, Виллиан и Луис намерены покинуть «Челси», если Конте останется главным тренером

    Руководство «Челси» столкнется с недовольством игроков команды, если решит оставить Антонио Конте на посту главного тренера в следующем сезоне.

    Сообщается, что итальянский специалист рассорился с несколькими основными футболистами синих за последние 12 месяцев.

    Если Конте сумеет убедить лондонцев не увольнять его, клуб рискует потерять этим летом по крайней мере трех игроков. Если итальянец останется, защитник Давид Луис и полузащитник Эден Азар и Виллиан будут стремиться покинуть команду.

    В настоящее время «Челси» продолжает вести переговоры в бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.

    Источник: Tribalfootball

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    15.06.2018 19:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 июня 2018, 23:21

      В Реале такой сценарий не пройдет Азарчик,если переходишь, сразу из лавочку место найдётся

      1
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 15 июня 2018, 20:19

      Понять их можно,надоело пацанам в автобус играть хочется и настоящего человеческого футбола)))

      0
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 15 июня 2018, 20:10

      Азар тупая истеричка, из года в год ноет как девчонка. Много о себе возомнил.

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июня 2018, 20:08

      Так было и с Моуриньо в своё время в "Челси".

      0
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