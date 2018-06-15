Азар, Виллиан и Луис намерены покинуть «Челси», если Конте останется главным тренером

Руководство «Челси» столкнется с недовольством игроков команды, если решит оставить Антонио Конте на посту главного тренера в следующем сезоне.

Сообщается, что итальянский специалист рассорился с несколькими основными футболистами синих за последние 12 месяцев.

Если Конте сумеет убедить лондонцев не увольнять его, клуб рискует потерять этим летом по крайней мере трех игроков. Если итальянец останется, защитник Давид Луис и полузащитник Эден Азар и Виллиан будут стремиться покинуть команду.

В настоящее время «Челси» продолжает вести переговоры в бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.