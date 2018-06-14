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    Нуну Гомеш: «Из группы А должны выйти Уругвай и Россия»

    Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш определил фаворитов группы А на чемпионате мира-2018, в которой выступают сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    «Большое преимущество у России в том, что для нее это домашний турнир. Конечно, ваша сборная не является главным претендентом на победу в чемпионате мира, но на групповой стадии возможно удачное выступление.

    Если разбирать соперников россиян, то Саудовская Аравия – это загадочная команда, и не совсем понятно, чего от нее ждать. Египет, конечно, у всех ассоциируется с Салахом, но сложно спрогнозировать, в какой форме он будет находиться после травмы и успеет ли вообще восстановиться.

    Поэтому, думаю, из группы А должны выйти Уругвай и Россия», – считает португалец.

    Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    14.06.2018 09:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 13:21

      Взгляд со стороны всегда является более интересным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:46

      хороший расклад, будем надеяться он подтвердиться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 июня 2018, 10:30

      Так и будет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 14 июня 2018, 09:59

      Никто никому ничего не должен , желаю вам попасть на Уругвай )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 июня 2018, 09:55

      Кому должны - тому прощаем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 июня 2018, 09:22

      да ну Нуну а ведь нам хочется чтобы было так

      5
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