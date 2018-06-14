Нуну Гомеш: «Из группы А должны выйти Уругвай и Россия»

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш определил фаворитов группы А на чемпионате мира-2018, в которой выступают сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Большое преимущество у России в том, что для нее это домашний турнир. Конечно, ваша сборная не является главным претендентом на победу в чемпионате мира, но на групповой стадии возможно удачное выступление.

Если разбирать соперников россиян, то Саудовская Аравия – это загадочная команда, и не совсем понятно, чего от нее ждать. Египет, конечно, у всех ассоциируется с Салахом, но сложно спрогнозировать, в какой форме он будет находиться после травмы и успеет ли вообще восстановиться.

Поэтому, думаю, из группы А должны выйти Уругвай и Россия», – считает португалец.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.