Mundo Deportivo: Рамос – единственный игрок сборной Испании, выступивший против отставки Лопетеги

Испанским СМИ стали известны некоторые подробности увольнения с поста главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги.

Несмотря на ранее появлявшуюся информацию, воспрепятствовать отставке специалиста пытался только один футболист испанцев – защитник Серхио Рамос. Все остальные были нейтральны к ситуации.

Следующим местом работы Лопетеги станет мадридский «Реал», игроком которого Рамос и является.

«Он предатель». Лопетеги выгнали по делу

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»