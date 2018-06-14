Mundo Deportivo: Рамос – единственный игрок сборной Испании, выступивший против отставки Лопетеги

Испанским СМИ стали известны некоторые подробности увольнения с поста главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги.
Несмотря на ранее появлявшуюся информацию, воспрепятствовать отставке специалиста пытался только один футболист испанцев – защитник Серхио Рамос. Все остальные были нейтральны к ситуации.
Следующим местом работы Лопетеги станет мадридский «Реал», игроком которого Рамос и является.
«Он предатель». Лопетеги выгнали по делу
Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»
Источник: Mundodeportivo