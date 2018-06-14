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    Mundo Deportivo: Рамос – единственный игрок сборной Испании, выступивший против отставки Лопетеги

    Испанским СМИ стали известны некоторые подробности увольнения с поста главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги.

    Несмотря на ранее появлявшуюся информацию, воспрепятствовать отставке специалиста пытался только один футболист испанцев – защитник Серхио Рамос. Все остальные были нейтральны к ситуации.

    Следующим местом работы Лопетеги станет мадридский «Реал», игроком которого Рамос и является.

    «Он предатель». Лопетеги выгнали по делу

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Mundodeportivo

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    14.06.2018 00:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 00:52

      Ну и раздрай там у них.

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