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  • Marca: Лопетеги останется на посту главного тренера Испании до конца ЧМ. За него просила вся команда, включая Рамоса и Иньесту

Marca: Лопетеги останется на посту главного тренера Испании до конца ЧМ. За него просила вся команда, включая Рамоса и Иньесту

13 июня 2018, 12:55
7

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги будет руководить командой на чемпионате мира.

Вчера было объявлено, что специалист заключил контракт с «Реалом». После этого появились слухи, что на сегодняшней пресс-конференции может быть объявлено о его отставке из национальной команды.

Тем не менее все игроки «красной фурии», включая лидеров Серхио Рамоса и Андреса Иньесту, попросили главу Испанской королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса не увольнять Лопетеги накануне столь важного турнира. Они сказали: «Это не ваш клуб. Мы приехали сюда играть и выиграть чемпионат мира. Если вам обидно, проглотите свою гордость».

Просьба футболистов была удовлетворена.

Источник: Marca
Чемпионат мира Испания Рамос Серхио Иньеста Андрес Лопетеги Хулен
Комментарии (7)
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zatonn
1528884297
Было бы весьма странно, если бы Лопетеги покинул команду за день до старта ЧМ.
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Tsigan
1528884584
«Это не ваш клуб» прям слова нашего гражданина к отечественному чиновнику. Типа загнивающая Европа)))
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snob
1528884826
уже уволен таки
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val-berezko
1528886102
Вот это порядок демократии и дух команды.
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OfaZavr
1528888076
не думаю что он бы покинул сборную перед или на самом ЧМ даже если бы его никто не упрашивал.
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Torvald64
1528888451
К сожалению, новость не актуальна. Лопетеги уволен. Marca уже тоже это констатировала - не удалось игрокам переубедить фередацию.
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Обер-КанцлерЪ
1528892860
Как-то они слишком борзо высказались для просьбы! Не удивительно, что не прокатило!
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