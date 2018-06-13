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    Marca: Лопетеги останется на посту главного тренера Испании до конца ЧМ. За него просила вся команда, включая Рамоса и Иньесту

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги будет руководить командой на чемпионате мира.

    Вчера было объявлено, что специалист заключил контракт с «Реалом». После этого появились слухи, что на сегодняшней пресс-конференции может быть объявлено о его отставке из национальной команды.

    Тем не менее все игроки «красной фурии», включая лидеров Серхио Рамоса и Андреса Иньесту, попросили главу Испанской королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса не увольнять Лопетеги накануне столь важного турнира. Они сказали: «Это не ваш клуб. Мы приехали сюда играть и выиграть чемпионат мира. Если вам обидно, проглотите свою гордость».

    Просьба футболистов была удовлетворена.

    Источник: Marca

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    13.06.2018 12:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 июня 2018, 15:27

      Как-то они слишком борзо высказались для просьбы!
      Не удивительно, что не прокатило!

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 13 июня 2018, 14:14

      К сожалению, новость не актуальна. Лопетеги уволен. Marca уже тоже это констатировала - не удалось игрокам переубедить фередацию.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 14:07

      не думаю что он бы покинул сборную перед или на самом ЧМ даже если бы его никто не упрашивал.

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 13:35

      Вот это порядок демократии и дух команды.

      0
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      Рейтинг: +68

      snob 13 июня 2018, 13:13

      уже уволен таки

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 июня 2018, 13:09

      «Это не ваш клуб» прям слова нашего гражданина к отечественному чиновнику. Типа загнивающая Европа)))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 июня 2018, 13:04

      Было бы весьма странно, если бы Лопетеги покинул команду за день до старта ЧМ.

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