Marca: Лопетеги останется на посту главного тренера Испании до конца ЧМ. За него просила вся команда, включая Рамоса и Иньесту

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги будет руководить командой на чемпионате мира.

Вчера было объявлено, что специалист заключил контракт с «Реалом». После этого появились слухи, что на сегодняшней пресс-конференции может быть объявлено о его отставке из национальной команды.

Тем не менее все игроки «красной фурии», включая лидеров Серхио Рамоса и Андреса Иньесту, попросили главу Испанской королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса не увольнять Лопетеги накануне столь важного турнира. Они сказали: «Это не ваш клуб. Мы приехали сюда играть и выиграть чемпионат мира. Если вам обидно, проглотите свою гордость».

Просьба футболистов была удовлетворена.