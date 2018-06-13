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Сборная Испании уволила Лопетеги перед чемпионатом мира

13 июня 2018, 13:16
66

Испанская королевская федерация футбола (RFEF) приняла решение уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной за день до начала чемпионата мира-2018.

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», – сказал президент федерации Луис Рубиалес.

Ранее появилась информация, что Лопетеги сохранит свой пост до конца мундиаля, поскольку об этом Рубиалеса попросили игроки национальной команды, включая капитана Серхио Рамоса и Андреса Иньесту.

Вчера стало известно, что Лопетеги заключил контракт с «Реалом». Это разозлило руководство Федерации футбола Испании, так как специалист лишь три недели назад продлил свое соглашение с RFEF до 2020 года.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

Источник: Marca
Чемпионат мира Испания Лопетеги Хулен
Комментарии (66)
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BRO_football
1528885258
Даже испанцы уволили своего лучшего тренера за день до начала ЧМ! А мы Черчесова выгнать боимся!
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Caniggia
1528885862
Гниленькая ситуация вышла. Человек вывел сборную на ЧМ почти со 100% результатом в отборе и за день до открытия его демонстративно выгоняют! Лучше бы Мудко так вышвырнул лысого барана из нашей сборной.
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FanatSerj
1528886014
Зато с Черчесовым таких проблем не будет, в Реал его точно не возьмут))
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Viper for CSKA
1528886984
Самое время последовать их примеру
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Artemka69
1528887659
Вот это поворот!!!Странно это все...
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multiscan
1528888549
Лучше бы Черчесова уволили.
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OfaZavr
1528888606
вот это да! всяко бывало, но чтобы за день до старта ЧМ... может очень сильно навредить все это сборной и расшатать атмосферу. значит и с нашим могли бы так поступить при желании, хуже бы не было.
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Отчаянный Пердун
1528893921
Вообще красавцы!!! А у нас? нет игры нет результата, но тренер неприкосновенен.
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Патронташ
1528896185
Уважает себя и сборную своей страны руководство испанского футбола.За три недели до ЧМ ГТ продляет контракт с федерацией до 20 года, а за 5 дней подписывает другой с Реалом. Иди на куй за 4 дня до ЧМ вместе со всеми заслугами! Сборную Испании не должен тренировать человек,который не держит своего слова.Хотя бы даже ради Реала.И это,считаю,правильно.
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Blossiya
1528897128
Сурово. Завидно, ибо не стали нарушать принципы во имя сиюминутного результата. Увы, но Реалу это не добавит авторитета.
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