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    Сборная Испании уволила Лопетеги перед чемпионатом мира

    Испанская королевская федерация футбола (RFEF) приняла решение уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной за день до начала чемпионата мира-2018.

    «Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», – сказал президент федерации Луис Рубиалес.

    Ранее появилась информация, что Лопетеги сохранит свой пост до конца мундиаля, поскольку об этом Рубиалеса попросили игроки национальной команды, включая капитана Серхио Рамоса и Андреса Иньесту.

    Вчера стало известно, что Лопетеги заключил контракт с «Реалом». Это разозлило руководство Федерации футбола Испании, так как специалист лишь три недели назад продлил свое соглашение с RFEF до 2020 года.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Marca

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    13.06.2018 13:16
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +563

      Damir07 14 июня 2018, 00:44

      Этот чемпионат для вас будет провальным это уже ясно

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 июня 2018, 00:35

      ЭТО ЖЕ РЕАЛ!

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 22:28

      Вот это реакция! БРАВО! А мы боимся после 0 побед послать чабана на хутор бабочек ловить. Контрольная игра равна турнирной и должна быть выиграна. 7 игр без побед-это жопа. Завтра контроль на преданность нации-иначе в Австрию , к жене и детям.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 13 июня 2018, 20:39

      Штаб остался,они и без гл. тренера справятся. А мы влетим/точнее вылетим/ благодаря неприкасаемому,тупому чабану!

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 13 июня 2018, 19:49

      предложите кто-нить черчесову контракт?

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 13 июня 2018, 19:43

      ...лысого бы кто уволил,ан нет...
      ...нужно дождаться просера...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 19:24

      Не корректно повёл себя тренер и руководство " Реала". При действующем контракте, причём свежайшем, подписать контракт с клубом. В отношении игрока последовали бы суровые санкции, с тренерами такого пункта нет, но "Реал" могут штрафануть. Неужели не было других вариантов или подождать до июля ?

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Рубик Докоян 13 июня 2018, 23:03

      Тоже уже задавал себе этот вопрос. Очень непрофессиональный поступок.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Владимирыч 13 июня 2018, 23:11

      Может решил, что "Реал" ждать не будет и такой выгодный в финансовом плане контракт прошляпит. В любом случае как-то не по-пацански поступили как говорят в определённых кругах у нас.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 июня 2018, 19:20

      Вот могут же испанцы ! тренер 20 матчей без поражений!....а у нас 7 матчей без побед и почти все играли дома !!!!

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      Рейтинг: +481

      belrus21 13 июня 2018, 19:04

      На Ростелекоме (rt.ru) выиграл билет на 1/4 финала (07.07). Сам взял билеты в Сочи на эту дату. Могу переписать выигрышный билет на другое лицо. Пишите на мыло belrus21@mail.ru. Билет только один!!!! На сайте написано, что может быть налог с выигрыша!!!!

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 > belrus21 13 июня 2018, 19:06

      Напишите номер телефона. Перезвоню. Билет только один. Отвечу первому. Остальные - извиняйте

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 > belrus21 13 июня 2018, 19:10

      https://fifa2018.rt.ru/

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      Рейтинг: +481

      belrus21 > belrus21 13 июня 2018, 21:35

      Спасибо за минуса. Хочу любителю футбола без билета передать выигранный билет от чистого сердца....Денег мне не надо!!! Лучше минусов добавьте

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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 июня 2018, 18:43

      О, как!

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