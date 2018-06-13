Сборная Испании уволила Лопетеги перед чемпионатом мира

Испанская королевская федерация футбола (RFEF) приняла решение уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной за день до начала чемпионата мира-2018.

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», – сказал президент федерации Луис Рубиалес.

Ранее появилась информация, что Лопетеги сохранит свой пост до конца мундиаля, поскольку об этом Рубиалеса попросили игроки национальной команды, включая капитана Серхио Рамоса и Андреса Иньесту.

Вчера стало известно, что Лопетеги заключил контракт с «Реалом». Это разозлило руководство Федерации футбола Испании, так как специалист лишь три недели назад продлил свое соглашение с RFEF до 2020 года.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»