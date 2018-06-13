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    Самедов: «Выходить из группы надо кровь из носу. Хотелось бы решить вопрос с плей-офф до игры с Уругваем»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов поговорил о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Хавбек желает выйти из группы по итогам первых двух матчей.

    «Кровь из носу необходимо выйти из группы. Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок.

    Я был на трех крупных турнирах, и для нас все время все решалось в третьем матче. Сейчас надо все сделать для того, чтобы до этого не доводить», – сказал Самедов.

    Россияне стартуют в соревновании завтра, 14 июня.

    Источник: ФИФА

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    13.06.2018 20:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 10:58

      вы уж постарайтесь, верим!

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 июня 2018, 06:08

      не нужно ни какой крови а нужно просто выигрывать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 июня 2018, 00:10

      Выше голову!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 23:03

      Был на трех турнирах,а толк? Хребта у вас нет. Жилы слабоваты. Вот и дергаетесь. Тренер мобилизовать не может . Так мобилизуйтесь сами- на трех турнирах был.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 21:58

      Победа нужна для поднятия духа. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 21:08

      ну уж там постарайтесь выиграть только в глухую оборону не садитесь если поведёте в счёте это наказуемо обернётся для вас при удержании счёта

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 13 июня 2018, 20:36

      Волков бояться,в лес не ходить!

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 13 июня 2018, 20:27

      А дальше Португалия, либо Испания. Точно кровь пойдет. Но, удачи вам, бейтесь за нас.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 20:18

      с уругваем будет виден ваш настоящий уровень...

      2
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      Рейтинг: +6311

      порт 13 июня 2018, 20:14

      Вот если не выйдите, тогда уж и пойдёт кровь из носа.

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