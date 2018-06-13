Самедов: «Выходить из группы надо кровь из носу. Хотелось бы решить вопрос с плей-офф до игры с Уругваем»

Полузащитник сборной России Александр Самедов поговорил о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Хавбек желает выйти из группы по итогам первых двух матчей.

«Кровь из носу необходимо выйти из группы. Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок.

Я был на трех крупных турнирах, и для нас все время все решалось в третьем матче. Сейчас надо все сделать для того, чтобы до этого не доводить», – сказал Самедов.

Россияне стартуют в соревновании завтра, 14 июня.