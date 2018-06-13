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  • Самедов: «Выходить из группы надо кровь из носу. Хотелось бы решить вопрос с плей-офф до игры с Уругваем»

Самедов: «Выходить из группы надо кровь из носу. Хотелось бы решить вопрос с плей-офф до игры с Уругваем»

13 июня 2018, 20:09
11

Полузащитник сборной России Александр Самедов поговорил о перспективах команды на чемпионате мира-2018. Хавбек желает выйти из группы по итогам первых двух матчей.

«Кровь из носу необходимо выйти из группы. Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок.

Я был на трех крупных турнирах, и для нас все время все решалось в третьем матче. Сейчас надо все сделать для того, чтобы до этого не доводить», – сказал Самедов.

Россияне стартуют в соревновании завтра, 14 июня.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Уругвай Самедов Александр
Комментарии (11)
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nik_59
1528910032
Да уж надо.
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mihail200606
1528910322
с уругваем будет виден ваш настоящий уровень...
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lordmrv
1528910879
А дальше Португалия, либо Испания. Точно кровь пойдет. Но, удачи вам, бейтесь за нас.
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upiter622
1528911394
Волков бояться,в лес не ходить!
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Полная Канистра
1528913328
ну уж там постарайтесь выиграть только в глухую оборону не садитесь если поведёте в счёте это наказуемо обернётся для вас при удержании счёта
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zigbert
1528916326
Победа нужна для поднятия духа. Удачи.
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val-berezko
1528920210
Был на трех турнирах,а толк? Хребта у вас нет. Жилы слабоваты. Вот и дергаетесь. Тренер мобилизовать не может . Так мобилизуйтесь сами- на трех турнирах был.
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Ще Гевара
1528924241
Выше голову!
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sprint5
1528945705
не нужно ни какой крови а нужно просто выигрывать
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OfaZavr
1528963131
вы уж постарайтесь, верим!
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