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    Фабрегас: «Возможно, теперь я получу вызов в сборную Испании на ЧМ-2018»

    Полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас ответил на комментарий бывшего нападающего Англии Гари Линекера по поводу увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера «красной фурии».

    «Ах, хорошо. Теперь Фабрегасу будет, о чем поговорить во время его дебютной работы экспертом», – написал Линекер на своей странице в твиттере.

    «Подождите, возможно, теперь я получу вызов в команду!» – ответил футболист.

    На днях стало известно, что Фабрегас во время мирового первенства будет работать экспертом на телеканале ВВС. Ранее хавбек не был включен главным тренером сборной Испании в окончательную заявку на мундиаль. Сегодня Лопетеги был уволен со своего поста.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Twitter

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    13.06.2018 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июня 2018, 16:42

      А не поздно ли уже яйца красить ))

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