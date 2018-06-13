Фабрегас: «Возможно, теперь я получу вызов в сборную Испании на ЧМ-2018»

Полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас ответил на комментарий бывшего нападающего Англии Гари Линекера по поводу увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера «красной фурии».

«Ах, хорошо. Теперь Фабрегасу будет, о чем поговорить во время его дебютной работы экспертом», – написал Линекер на своей странице в твиттере.

«Подождите, возможно, теперь я получу вызов в команду!» – ответил футболист.

На днях стало известно, что Фабрегас во время мирового первенства будет работать экспертом на телеканале ВВС. Ранее хавбек не был включен главным тренером сборной Испании в окончательную заявку на мундиаль. Сегодня Лопетеги был уволен со своего поста.

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