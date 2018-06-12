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  • Тренер Мексики Осорио – об оргии с проститутками: «Нужно уметь брать на себя ответственность»

Тренер Мексики Осорио – об оргии с проститутками: «Нужно уметь брать на себя ответственность»

12 июня 2018, 11:35
8

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио провел разговор с игроками команды относительно скандала, в который угодили мексиканцы после товарищеского матча с Шотландией. Около 10-ти игроков были запечатлены журналистами в обществе проституток.

«Мы поговорили и прояснили эту ситуацию. Для всех этот разговор был полезен, сами футболисты выступили инициативой обсуждения проблемы.

Я вижу сильную команду, это было понятно по разговору. Но не только это. Все люди могут делать и хорошее, и плохое. Нам нужно уметь брать на себя ответственность за решения, которые принимаем», – цитирует Осорио AFP.

Ранее нападающий команды Хавьер Эрнандес опроверг информацию, что на его дне рождении была устроена оргия с 30-ю проститутками и десятью игроками команды.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Мексика Осорио Хуан Карлос
Комментарии (8)
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zatonn
1528793328
Что за шум на пустом месте?! От этого кто-то пострадал? Кому-либо причинён ущерб? Нет!!!! Ну оторвались ребята, расслабились немного, ну что здесь такого!
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mihail200606
1528794411
не пойму че за кипиш.. дежурные слова... типа главный тренер как то должен на это отреагировать.. на самом деле он им сказал чтобы в следующий раз его позвали..
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ЖОРРО
1528797571
Древнейшая профессия нынче вроде постыдной стала,но по-прежнему пользуется спросом)
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zigbert
1528806003
В который раз уже всплывает этот вопрос. Все уже выяснили - виновных нет.
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tesch
1528811292
пусть жены и подруги с ними это обсудят)
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IVANRUS777
1528813561
Мексиканцы красавчики, думаю у отеля, где они поселятся, толпа наших жриц любви уже дежурит)
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OfaZavr
1528818618
уже прояснили этот вопрос, закрыть пора тему.
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