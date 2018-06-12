Тренер Мексики Осорио – об оргии с проститутками: «Нужно уметь брать на себя ответственность»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио провел разговор с игроками команды относительно скандала, в который угодили мексиканцы после товарищеского матча с Шотландией. Около 10-ти игроков были запечатлены журналистами в обществе проституток.

«Мы поговорили и прояснили эту ситуацию. Для всех этот разговор был полезен, сами футболисты выступили инициативой обсуждения проблемы.

Я вижу сильную команду, это было понятно по разговору. Но не только это. Все люди могут делать и хорошее, и плохое. Нам нужно уметь брать на себя ответственность за решения, которые принимаем», – цитирует Осорио AFP.

Ранее нападающий команды Хавьер Эрнандес опроверг информацию, что на его дне рождении была устроена оргия с 30-ю проститутками и десятью игроками команды.