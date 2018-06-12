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    Тренер Мексики Осорио – об оргии с проститутками: «Нужно уметь брать на себя ответственность»

    Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио провел разговор с игроками команды относительно скандала, в который угодили мексиканцы после товарищеского матча с Шотландией. Около 10-ти игроков были запечатлены журналистами в обществе проституток.

    «Мы поговорили и прояснили эту ситуацию. Для всех этот разговор был полезен, сами футболисты выступили инициативой обсуждения проблемы.

    Я вижу сильную команду, это было понятно по разговору. Но не только это. Все люди могут делать и хорошее, и плохое. Нам нужно уметь брать на себя ответственность за решения, которые принимаем», – цитирует Осорио AFP.

    Ранее нападающий команды Хавьер Эрнандес опроверг информацию, что на его дне рождении была устроена оргия с 30-ю проститутками и десятью игроками команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 11:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 18:50

      уже прояснили этот вопрос, закрыть пора тему.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 12 июня 2018, 17:26

      Мексиканцы красавчики, думаю у отеля, где они поселятся, толпа наших жриц любви уже дежурит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 12 июня 2018, 16:48

      пусть жены и подруги с ними это обсудят)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 15:20

      В который раз уже всплывает этот вопрос. Все уже выяснили - виновных нет.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 12:59

      Древнейшая профессия нынче вроде постыдной стала,но по-прежнему пользуется спросом)

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июня 2018, 12:06

      не пойму че за кипиш..
      дежурные слова... типа главный тренер как то должен на это отреагировать..
      на самом деле он им сказал чтобы в следующий раз его позвали..

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 июня 2018, 11:48

      Что за шум на пустом месте?! От этого кто-то пострадал? Кому-либо причинён ущерб? Нет!!!! Ну оторвались ребята, расслабились немного, ну что здесь такого!

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > KLIM777 12 июня 2018, 13:12

      Если так, то кто-то из медиков в профите, так что всё норм)))

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