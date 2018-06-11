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  • Орещук: «Пока в «Спартаке» есть Промес, Ташаеву там будет тяжело»

Орещук: «Пока в «Спартаке» есть Промес, Ташаеву там будет тяжело»

11 июня 2018, 17:23
18

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал ситуация с возможным уходом из клуба полузащитника Александра Ташаева.

Ранее сообщалось, что 4 июня футболист написал заявление об увольнении. По информации СМИ, главный претендент на 23-летнего хавбека – «Спартак».

«Мы же не знаем, хочет ли он реально уйти или не хочет, есть ли у него предложения от других клубов. Насколько мне известно, в «Динамо» по нему не обращались. Дима Хохлов дал ему шанс, и Александр у него заиграл. Калитвинцев тоже давал возможность проявить себя, ведь парень не без таланта.

Когда я работал в клубе, у Ташаева не все получалось. После каждой тренировки, после каждой игры с ним общался. Говорил: «Все в твоих ногах, футбольные качества у тебя есть. Если приведешь в порядок все мысли в голове, то у все получится». Ежедневно приходилось достукиваться до него, а Хохлову, видимо, до такой степени это удалось, что парня в сборную подтянули.

Что все-таки делать Ташаеву, если возникнет вариант? Ему бы поиграть в «Динамо» еще годик. Хохлов в него верит и хочет, что он остался. Но какая там ситуация? В «Спартак» уйдет? Клуб берет игроков на будущее, а пока там Промес, Ташаеву будет тяжело. В «Локомотив»? Вот там Александр выходил бы на поле регулярно прямо сейчас. Но мы только гадать можем. Думаю, рановато ему уходить, но также говорили и про Романа Зобнина. Но он доказал, что не зря так поступил.

Ташаев сам будет принимать решение. И это может быть ситуация как с Зобниным, так и с Соловьевым. У одного счастливая история, у другого – грустная», – сказал Орещук.

В прошлом сезоне Ташаев провел в РФПЛ 27 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Орещук Роман Ташаев Александр Промес Квинси
Комментарии (18)
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Рубик Докоян
1528729116
Ташаев может закрыть две позиции как и Зобнин. А как и где у него пойдёт чего гадать. Тем более, что материальная сторона порой на первом месте. Жизнь своё тоже диктует, футбол не вечен как и деньги которые сейчас они в нём получают.
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Боцман59rus
1528729439
у Семака игроков на три состава, какие еще трансферы? - верните жулиано и пинайте из клуба ерохиных, дзюб и разных там шатовых, которые смотрят в чужой кошелек и по скудности ума, обижаются на тренера ...вернется Саша и все будет норм.)))
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BANNIKOV1970
1528730418
вам что,Промес яйца прищемил?замена Самедову
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Мары
1528735444
Александр сам будет решать где играть.Тем более, что век футболиста короток и контракт уже подписан.Точка.
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Полная Канистра
1528737524
обратили внимание в Спартак не ходи там Промес а Локо иди прямо сейчас там ни кого нет . Балда ты орещук
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OfaZavr
1528737893
если он своей игрой докажет что достоин то и Промес тут не причем, а если есть сомнения на свой счет то стоит подумать прежде чем делать шаг. да и тем более он ведь не только на позиции Промеса может действовать.
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a_who
1528741738
Ежели перейдет и будет будет дышать Квинси в спину , может и тот будет отдаваться по полной в каждой игре ! конкуренция великая весчь !!!
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vodomut
1528787313
будет играть и всё наладится
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Супервайзер
1528789568
Вопрос-то уже решенный. Дискутировать будем потом, когда начнет играть за Спартак.
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vashinin
1528791249
пусть попробует для начала
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