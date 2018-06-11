Орещук: «Пока в «Спартаке» есть Промес, Ташаеву там будет тяжело»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал ситуация с возможным уходом из клуба полузащитника Александра Ташаева.

Ранее сообщалось, что 4 июня футболист написал заявление об увольнении. По информации СМИ, главный претендент на 23-летнего хавбека – «Спартак».

«Мы же не знаем, хочет ли он реально уйти или не хочет, есть ли у него предложения от других клубов. Насколько мне известно, в «Динамо» по нему не обращались. Дима Хохлов дал ему шанс, и Александр у него заиграл. Калитвинцев тоже давал возможность проявить себя, ведь парень не без таланта.

Когда я работал в клубе, у Ташаева не все получалось. После каждой тренировки, после каждой игры с ним общался. Говорил: «Все в твоих ногах, футбольные качества у тебя есть. Если приведешь в порядок все мысли в голове, то у все получится». Ежедневно приходилось достукиваться до него, а Хохлову, видимо, до такой степени это удалось, что парня в сборную подтянули.

Что все-таки делать Ташаеву, если возникнет вариант? Ему бы поиграть в «Динамо» еще годик. Хохлов в него верит и хочет, что он остался. Но какая там ситуация? В «Спартак» уйдет? Клуб берет игроков на будущее, а пока там Промес, Ташаеву будет тяжело. В «Локомотив»? Вот там Александр выходил бы на поле регулярно прямо сейчас. Но мы только гадать можем. Думаю, рановато ему уходить, но также говорили и про Романа Зобнина. Но он доказал, что не зря так поступил.

Ташаев сам будет принимать решение. И это может быть ситуация как с Зобниным, так и с Соловьевым. У одного счастливая история, у другого – грустная», – сказал Орещук.

В прошлом сезоне Ташаев провел в РФПЛ 27 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.