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    Орещук: «Пока в «Спартаке» есть Промес, Ташаеву там будет тяжело»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал ситуация с возможным уходом из клуба полузащитника Александра Ташаева.

    Ранее сообщалось, что 4 июня футболист написал заявление об увольнении. По информации СМИ, главный претендент на 23-летнего хавбека – «Спартак».

    «Мы же не знаем, хочет ли он реально уйти или не хочет, есть ли у него предложения от других клубов. Насколько мне известно, в «Динамо» по нему не обращались. Дима Хохлов дал ему шанс, и Александр у него заиграл. Калитвинцев тоже давал возможность проявить себя, ведь парень не без таланта.

    Когда я работал в клубе, у Ташаева не все получалось. После каждой тренировки, после каждой игры с ним общался. Говорил: «Все в твоих ногах, футбольные качества у тебя есть. Если приведешь в порядок все мысли в голове, то у все получится». Ежедневно приходилось достукиваться до него, а Хохлову, видимо, до такой степени это удалось, что парня в сборную подтянули.

    Что все-таки делать Ташаеву, если возникнет вариант? Ему бы поиграть в «Динамо» еще годик. Хохлов в него верит и хочет, что он остался. Но какая там ситуация? В «Спартак» уйдет? Клуб берет игроков на будущее, а пока там Промес, Ташаеву будет тяжело. В «Локомотив»? Вот там Александр выходил бы на поле регулярно прямо сейчас. Но мы только гадать можем. Думаю, рановато ему уходить, но также говорили и про Романа Зобнина. Но он доказал, что не зря так поступил.

    Ташаев сам будет принимать решение. И это может быть ситуация как с Зобниным, так и с Соловьевым. У одного счастливая история, у другого – грустная», – сказал Орещук.

    В прошлом сезоне Ташаев провел в РФПЛ 27 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 17:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 12 июня 2018, 21:37

      пусть дёргает лыжник ...флаг ему в руки...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:02

      Пока еще рано говорить куда перейдет Ташаев. В Спартаке он точно не затеряется и ему найдется место.

      3
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 12 июня 2018, 11:14

      пусть попробует для начала

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 12 июня 2018, 10:46

      Вопрос-то уже решенный. Дискутировать будем потом, когда начнет играть за Спартак.

      5
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      Рейтинг: +677

      vodomut 12 июня 2018, 10:08

      будет играть и всё наладится

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 июня 2018, 06:08

      Парню необходимо расти как мастеру.А переход в Спартак это несомненно вызов.Александру теперь будет необходимо буквально из бутсов выпрыгивать доказывая свою состоятельность!Ну а Антоха в составе тоже не вечен.Да и Европа им потихоньку интересуется.Так что пусть конкурируют себе во благо результата.А вдруг наш окажется сильнее и эффективнее?Дай то бог!

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 11 июня 2018, 21:28

      Ежели перейдет и будет будет дышать Квинси в спину , может и тот будет отдаваться по полной в каждой игре ! конкуренция великая весчь !!!

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 20:24

      если он своей игрой докажет что достоин то и Промес тут не причем, а если есть сомнения на свой счет то стоит подумать прежде чем делать шаг. да и тем более он ведь не только на позиции Промеса может действовать.

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 июня 2018, 20:18

      обратили внимание в Спартак не ходи там Промес а Локо иди прямо сейчас там ни кого нет . Балда ты орещук

      9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 июня 2018, 19:44

      Александр сам будет решать где играть.Тем более, что век футболиста короток и контракт уже подписан.Точка.

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