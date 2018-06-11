Переход Магнуссона в ЦСКА будет оформлен в среду или четверг

Трансфер защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона в ЦСКА состоится на этой неделе, сообщил журналист и корреспондент Игорь Новиков.

Ранее сообщалось, что армейский клуб заплатит за исландца 2,8 миллиона евро, а с самим футболистом будет заключен четырехлетний контракт.

«Сделку по переходу Хордура Магнуссона в ЦСКА закроют в среду или четверг. Агент сказал, что нет причин для волнения», – написал Новиков в своем твиттере.

В сезоне-2017/18 25-летний Магнуссон провел в Чемпионшипе 24 матча, отметившись одной голевой передачей.