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    Переход Магнуссона в ЦСКА будет оформлен в среду или четверг

    Трансфер защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона в ЦСКА состоится на этой неделе, сообщил журналист и корреспондент Игорь Новиков.

    Ранее сообщалось, что армейский клуб заплатит за исландца 2,8 миллиона евро, а с самим футболистом будет заключен четырехлетний контракт.

    «Сделку по переходу Хордура Магнуссона в ЦСКА закроют в среду или четверг. Агент сказал, что нет причин для волнения», – написал Новиков в своем твиттере.

    В сезоне-2017/18 25-летний Магнуссон провел в Чемпионшипе 24 матча, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: Twitter

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    11.06.2018 14:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +60

      pul 12 июня 2018, 02:55

      видел нареку игры ,он крут.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 июня 2018, 19:36

      Исландецев еще не было.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июня 2018, 18:04

      Парень мощный, фактурный и армейцам нужен. Видно может сыграть левого ЦЗ при игре в 3 ЦЗ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 11 июня 2018, 17:05

      А он игрок сборной? А так и правда,новости хорошие)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 июня 2018, 16:36

      Хоть что то. Ещё кто будет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +638

      bratskij 11 июня 2018, 14:52

      Хорошие новости.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июня 2018, 14:42

      Наконец то "живой" трансфер для ЦСКА да и ещё и нужный, у них в последнее время место левого защитника было проблемным, потому , что Щенников как то сдал , правда у него вся карьера идет "зигзагами", то он играет на уровне одного из лучших игроков на своей позиции, то лучше бы он вообще не играл. А Набабкин вообще не "тянет" особенно слева, а этот Магнуссон по моему хороший вариант для "армейцев".

      1
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      Рейтинг: +53

      navigators > hevbn 28 11 июня 2018, 15:00

      Исландца армейцы берут скорее всё таки по его основной "специальности" - левого центрального защитника. Но как вариант, возможность использования в качестве левого бека не исключается. И даже приветствуется, в ЦСКА рады универсальным игрокам.

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > navigators 11 июня 2018, 15:25

      Я просто его почти не видел , а в сборной он выходит играть на фланг больше.

      1
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