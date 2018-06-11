Кавани – об участии в ЧМ-2018: «Горд быть уругвайцем»

Нападающий сборной Уругвая и «ПСЖ» Эдинсон Кавани отправился с командой в Россию на чемпионат мира-2018.

«Наступил день путешествия в Россию. Мы привезли с собой мечту более трех миллионов уругвайцев, которая поможет нам быть сильной командой в каждом из предстоящих матчей. Горд быть уругвайцем», – написал Кавани в твиттере.

Сборная Уругвая сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с командами России, Саудовской Аравии и Египта.