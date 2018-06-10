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  • Габулов: «Сделаем все возможное, чтобы это лето запомнилось надолго»

Габулов: «Сделаем все возможное, чтобы это лето запомнилось надолго»

10 июня 2018, 21:24
17

Вратарь сборной России Владимир Габулов призвал болельщиков поддержать национальную команду накануне чемпионата мира.

«Самый важный и особенный для всей страны турнир стартует уже через несколько дней. Футбольный праздник, который подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления. Мы верим в себя, в свои силы и сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго.

Именно сейчас нам как никогда нужна ваша вера и поддержка. За нас, за всех, за каждого! Только объединившись и став единым целым, мы сможем добиться успеха», – сообщил Габулов.

Первый матч сборная России проведет 14 июня против Саудовской Аравии.

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия Габулов Владимир
Комментарии (17)
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shinnik
1528656163
Вера и поддержка..Да иди ты... Вы хотя-бы победите для начала саудитов..
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Тraumtanzеr
1528656819
Постарайтесь уж, а то нужны новые мемы с игарем
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Федорыч-НН
1528657280
Дааааа... Судя по всему, это лето нам запомнится надолго... Вера-то у нас есть, только надежды мало.
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Полная Канистра
1528657423
в сентябре будешь писать сочинение на тему //КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО//
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zigbert
1528658051
Поддержка будет , в этом нет никакого сомнения.
Ответить
Черкизовский Кот
1528658304
Что может сделать для сборной 3-й вратарь, проваливший последние пол сезона?!
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Бардюр
1528661329
Уже даже не смешно. Как говорил В. С. Черномырдин, Мы с Вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!
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спанчес
1528662898
сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго. я думаю что если ты пропустишь 7 голов от саудовской аравии то я вообще это лето навсегда запомню, других вариантов запомнить надолго это лето я не вижю
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Varzob
1528667136
Ну конечно запомнится благодаря твоему земляку,
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OfaZavr
1528696994
хватит болтать уже, изучайте лучше соперников, а то знаем мы как вы можете "сыграть" что такое лето точно не забудешь.
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