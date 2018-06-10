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    Габулов: «Сделаем все возможное, чтобы это лето запомнилось надолго»

    Вратарь сборной России Владимир Габулов призвал болельщиков поддержать национальную команду накануне чемпионата мира.

    «Самый важный и особенный для всей страны турнир стартует уже через несколько дней. Футбольный праздник, который подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления. Мы верим в себя, в свои силы и сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго.

    Именно сейчас нам как никогда нужна ваша вера и поддержка. За нас, за всех, за каждого! Только объединившись и став единым целым, мы сможем добиться успеха», – сообщил Габулов.

    Первый матч сборная России проведет 14 июня против Саудовской Аравии.

    Источник: Instagram

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    10.06.2018 21:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 июня 2018, 14:25

      Увы - вероятно мы действительно запомним это лето надолго. 4 место в группе хозяин еще не занимал.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 09:03

      хватит болтать уже, изучайте лучше соперников, а то знаем мы как вы можете "сыграть" что такое лето точно не забудешь.

      4
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      Рейтинг: +20

      Тольятти763 11 июня 2018, 06:56

      запомниться надолго - понятие двоякое

      0
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      Рейтинг: +120

      Varzob 11 июня 2018, 00:45

      Ну конечно запомнится благодаря твоему земляку,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 июня 2018, 00:26

      Габулов-Типун тебе на язык !

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 июня 2018, 00:09

      Хотелось бы верить, но...(((

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 23:34

      сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго.
      я думаю что если ты пропустишь 7 голов от саудовской аравии то я вообще это лето навсегда запомню, других вариантов запомнить надолго это лето я не вижю

      2
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      Рейтинг: +56

      Serenya16 10 июня 2018, 23:34

      Ну да, вы сможете обосрать это лето и отпуск

      0
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 10 июня 2018, 23:08

      Уже даже не смешно. Как говорил В. С. Черномырдин,
      Мы с Вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июня 2018, 22:42

      Если и запомнится только без вашего участия...

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