Габулов: «Сделаем все возможное, чтобы это лето запомнилось надолго»

Вратарь сборной России Владимир Габулов призвал болельщиков поддержать национальную команду накануне чемпионата мира.

«Самый важный и особенный для всей страны турнир стартует уже через несколько дней. Футбольный праздник, который подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления. Мы верим в себя, в свои силы и сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго.

Именно сейчас нам как никогда нужна ваша вера и поддержка. За нас, за всех, за каждого! Только объединившись и став единым целым, мы сможем добиться успеха», – сообщил Габулов.

Первый матч сборная России проведет 14 июня против Саудовской Аравии.