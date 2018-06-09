Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Клуб «Тосно» закрыт, в Суперкубке сыграют «Локомотив» и ЦСКА

    Победитель Кубка России «Тосно» прекратил существование.

    Суперкубок России разыграют «Локомотив» и ЦСКА.

    Жирков продлил контракт с «Зенитом».

    Денисов помог братьям Миранчукам с квартирой.

    Геркус подписал контракт с Фарфаном без согласования с советом директоров «Локомотива».

    Уткин будет комментировать матчи ЧМ на «Первом канале» и перечислит гонорар на благотворительность.

    Система ВАР будет опробована на матче Испания – Тунис в Краснодаре.

    Принц Уильям обещает незамедлительно отреагировать на расизм в России.

    Тите может стать главным тренером «Реала».

    «Ювентус» может начать переговоры по покупке Головина.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2018 21:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 10 июня 2018, 05:02

      Вот и вышло что я ожидал,в своём блоге говорил,что если перестали финансировать клуб"Тосно"то это кому нибудь нужно! Теперь всё стало на свои места,клуб расформирован,игроков сыгранных и мотивированных на победу разогнали по клубам,был победитель и в один час нет его! А вы говорите,-купаться! Вот лицо нашего футбола-деньги и ещё раз деньги,а игра кому она нужна,болельщики перебьются,они им не нужны,а хотят болеть за футбол пусть смотрят чемпионаты других стран,а это снова денежки в карман новых нуворишей от футбола! Простой вопрос на засыпку,ответ я знаю, а вот как вы,-А причём здесь ЦСКА,с какого бока она там прилагается?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 21:52

      цска причем там? авангард должен тогда играть...если по спортивному принципу.
      а если цель побольше денег снять с проведения матча...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 > mihail200606 9 июня 2018, 22:02

      если бы авангард играл , то кубок можно было бы сразу локо отдавать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > mihail200606 10 июня 2018, 06:35

      Прежде чем рассуждать , надо знать регламенты всех футбольных соревнований проводимых в России , тогда не будет таких вопросов . Был бы в чемпионате вторым Спартак , тогда бы он играл...........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > ВЛАДИВОСТОК 10 июня 2018, 09:00

      .. В регоаменте.. написать че угодно можно.. Все равно это не по спортивному принципу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11