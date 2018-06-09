Главные новости дня. Клуб «Тосно» закрыт, в Суперкубке сыграют «Локомотив» и ЦСКА

Победитель Кубка России «Тосно» прекратил существование.

Суперкубок России разыграют «Локомотив» и ЦСКА.

Жирков продлил контракт с «Зенитом».

Денисов помог братьям Миранчукам с квартирой.

Геркус подписал контракт с Фарфаном без согласования с советом директоров «Локомотива».

Уткин будет комментировать матчи ЧМ на «Первом канале» и перечислит гонорар на благотворительность.

Система ВАР будет опробована на матче Испания – Тунис в Краснодаре.

Принц Уильям обещает незамедлительно отреагировать на расизм в России.

Тите может стать главным тренером «Реала».

«Ювентус» может начать переговоры по покупке Головина.