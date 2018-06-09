Главные новости дня. Клуб «Тосно» закрыт, в Суперкубке сыграют «Локомотив» и ЦСКА

Вот и вышло что я ожидал,в своём блоге говорил,что если перестали финансировать клуб"Тосно"то это кому нибудь нужно! Теперь всё стало на свои места,клуб расформирован,игроков сыгранных и мотивированных на победу разогнали по клубам,был победитель и в один час нет его! А вы говорите,-купаться! Вот лицо нашего футбола-деньги и ещё раз деньги,а игра кому она нужна,болельщики перебьются,они им не нужны,а хотят болеть за футбол пусть смотрят чемпионаты других стран,а это снова денежки в карман новых нуворишей от футбола! Простой вопрос на засыпку,ответ я знаю, а вот как вы,-А причём здесь ЦСКА,с какого бока она там прилагается?
Победитель Кубка России «Тосно» прекратил существование.
Суперкубок России разыграют «Локомотив» и ЦСКА.
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Денисов помог братьям Миранчукам с квартирой.
Геркус подписал контракт с Фарфаном без согласования с советом директоров «Локомотива».
Уткин будет комментировать матчи ЧМ на «Первом канале» и перечислит гонорар на благотворительность.
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Принц Уильям обещает незамедлительно отреагировать на расизм в России.
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