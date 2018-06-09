Геркус подписал контракт с Фарфаном, не согласовав зарплату игрока с советом директоров клуба

Президент «Локомотива» Илья Геркус не согласовал с советом директоров клуба условия нового контракта нападающего Джефферсона Фарфана. Сообщается, что соглашение предусматривающее существенные подъемные и неплохую зарплату, не было одобрено руководством.

«Радостная новость для «Локомотива», но и здесь наш герой Илья Леонидович Геркус не может без обмана.

Контракт с Фарфаном был заключен еще два месяца назад, о чем «Ненобелю» стало известно из окружения игрока. Об этом косвенно свидетельствует и факт отсутствия заявлений агента футболиста и слухов о будущем Фарфана в турецких таблоидах, которые всегда приписывают своим клубам интерес к свободным агентам.

Новый контракт нападающего предусматривает существенные подъемные и неплохую зарплату, но был подписан без согласования сумм с советом директоров клуба еще в апреле.

В прошлую пятницу на заседании трансферного комитета, новой структуры в управлении клуба, вопрос был поднят главным тренером Юрием Семиным. И только после этого о контракте объявили официально, сопроводив это фотосессией в тренировочном лагере сборной Перу.

Так президент клуба в очередной раз продемонстрировал свое отношение к совету директоров. Не исключаем, что это выйдет ему боком уже в ближайшем будущем», – сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ».