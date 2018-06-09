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    Геркус подписал контракт с Фарфаном, не согласовав зарплату игрока с советом директоров клуба

    Президент «Локомотива» Илья Геркус не согласовал с советом директоров клуба условия нового контракта нападающего Джефферсона Фарфана. Сообщается, что соглашение предусматривающее существенные подъемные и неплохую зарплату, не было одобрено руководством.

    «Радостная новость для «Локомотива», но и здесь наш герой Илья Леонидович Геркус не может без обмана.

    Контракт с Фарфаном был заключен еще два месяца назад, о чем «Ненобелю» стало известно из окружения игрока. Об этом косвенно свидетельствует и факт отсутствия заявлений агента футболиста и слухов о будущем Фарфана в турецких таблоидах, которые всегда приписывают своим клубам интерес к свободным агентам.

    Новый контракт нападающего предусматривает существенные подъемные и неплохую зарплату, но был подписан без согласования сумм с советом директоров клуба еще в апреле.

    В прошлую пятницу на заседании трансферного комитета, новой структуры в управлении клуба, вопрос был поднят главным тренером Юрием Семиным. И только после этого о контракте объявили официально, сопроводив это фотосессией в тренировочном лагере сборной Перу.

    Так президент клуба в очередной раз продемонстрировал свое отношение к совету директоров. Не исключаем, что это выйдет ему боком уже в ближайшем будущем», – сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ».

    Источник: Telegram

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    09.06.2018 13:33
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 июня 2018, 19:30

      Главное, чтобы Геркус согласовывал все трансферы и контракты с главным тренером. А совдир пусть своевременно бабки выделяет. Президент клуба имеет полное право решать такие вопросы без чиновников РЖД. Смородская сильно праздновала совет директоров? Да ложила она на них и никого не спрашивала.

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 18:54

      Не велика беда ,разберутся между собой.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 июня 2018, 18:43

      геркус рулит теперь сам Проезжая на красный свет нарушив правила

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 17:51

      даже если и не согласовал то все равно знает на что идет, если бы считал что обязательно нужно согласовать то всяко уж спросил бы совета.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 июня 2018, 17:46

      ложь, пизтеж и провокация))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +81

      snaiper1989 9 июня 2018, 14:27

      Ну совет директоров эти бабки вернет да еще с процентами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 июня 2018, 14:23

      Чья то жопа будет гореть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Артурка32 9 июня 2018, 17:45

      известно чья - ребят из ненобеля)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 9 июня 2018, 14:06

      При формировании и отстаивании общих клубных интересов, всегда найдётся место самоуправству под флагом борьбы за светлое будущее...

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 июня 2018, 13:55

      Геркус купи мне квартиру в Москве,Деньгисов сказал что ты можешь помочь.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > 3a zenit 9 июня 2018, 18:45

      5 комнатную и поближе к КРЕМЛЮ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > 3a zenit 9 июня 2018, 19:32

      У Миллера попроси.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 9 июня 2018, 13:53

      Ах, бунтарь.

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