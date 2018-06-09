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  • Геркус подписал контракт с Фарфаном, не согласовав зарплату игрока с советом директоров клуба

Геркус подписал контракт с Фарфаном, не согласовав зарплату игрока с советом директоров клуба

9 июня 2018, 13:33
16

Президент «Локомотива» Илья Геркус не согласовал с советом директоров клуба условия нового контракта нападающего Джефферсона Фарфана. Сообщается, что соглашение предусматривающее существенные подъемные и неплохую зарплату, не было одобрено руководством.

«Радостная новость для «Локомотива», но и здесь наш герой Илья Леонидович Геркус не может без обмана.

Контракт с Фарфаном был заключен еще два месяца назад, о чем «Ненобелю» стало известно из окружения игрока. Об этом косвенно свидетельствует и факт отсутствия заявлений агента футболиста и слухов о будущем Фарфана в турецких таблоидах, которые всегда приписывают своим клубам интерес к свободным агентам.

Новый контракт нападающего предусматривает существенные подъемные и неплохую зарплату, но был подписан без согласования сумм с советом директоров клуба еще в апреле.

В прошлую пятницу на заседании трансферного комитета, новой структуры в управлении клуба, вопрос был поднят главным тренером Юрием Семиным. И только после этого о контракте объявили официально, сопроводив это фотосессией в тренировочном лагере сборной Перу.

Так президент клуба в очередной раз продемонстрировал свое отношение к совету директоров. Не исключаем, что это выйдет ему боком уже в ближайшем будущем», – сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ».

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Геркус Илья
Комментарии (16)
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ilichkadr
1528541354
Брехня.........
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3a zenit
1528541700
Геркус купи мне квартиру в Москве,Деньгисов сказал что ты можешь помочь.
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insider_retro
1528542363
При формировании и отстаивании общих клубных интересов, всегда найдётся место самоуправству под флагом борьбы за светлое будущее...
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Артурка32
1528543400
Чья то жопа будет гореть
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snaiper1989
1528543656
Ну совет директоров эти бабки вернет да еще с процентами
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Diesel133
1528555614
ложь, пизтеж и провокация))
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OfaZavr
1528555895
даже если и не согласовал то все равно знает на что идет, если бы считал что обязательно нужно согласовать то всяко уж спросил бы совета.
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Полная Канистра
1528559039
геркус рулит теперь сам Проезжая на красный свет нарушив правила
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zigbert
1528559699
Не велика беда ,разберутся между собой.
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Антибиотик
1528561811
Главное, чтобы Геркус согласовывал все трансферы и контракты с главным тренером. А совдир пусть своевременно бабки выделяет. Президент клуба имеет полное право решать такие вопросы без чиновников РЖД. Смородская сильно праздновала совет директоров? Да ложила она на них и никого не спрашивала.
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