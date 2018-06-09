Принц Уильям: «Отреагирую незамедлительно, если в России во время ЧМ-2018 будет расизм»

Странная эта страна Англия. Вроде бы уже почти и король, но щедрости ни какой в нём нет. А Туре и Роузы провокаторы. Видишь ли Гвардиолла им не понравился.
Принц Уильям провел встречу со сборной Англии в преддверии отъезда команды на чемпионат мира-2018. Член королевской семьи обратил внимание на проблему расизма, которого британские игроки опасаются.
«Надеюсь, мы не столкнемся с расизмом в России. Если же это случится, я отреагирую незамедлительно», – заявил принц.
Ранее Дэнни Роуз из-за боязни расистских проявлений отказался везти семью на чемпионат мира.
«Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России