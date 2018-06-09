Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Принц Уильям: «Отреагирую незамедлительно, если в России во время ЧМ-2018 будет расизм»

    Принц Уильям провел встречу со сборной Англии в преддверии отъезда команды на чемпионат мира-2018. Член королевской семьи обратил внимание на проблему расизма, которого британские игроки опасаются.

    «Надеюсь, мы не столкнемся с расизмом в России. Если же это случится, я отреагирую незамедлительно», – заявил принц.

    Ранее Дэнни Роуз из-за боязни расистских проявлений отказался везти семью на чемпионат мира.

    «Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2018 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии64
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 10 июня 2018, 18:15

      Странная эта страна Англия. Вроде бы уже почти и король, но щедрости ни какой в нём нет. А Туре и Роузы провокаторы. Видишь ли Гвардиолла им не понравился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 09:42

      Уже едет с мощным микроскопом. Будет разглядывать расизм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июня 2018, 01:31

      Реагируй на ********** в своей Англии, это нужнее. Или возглавь вместе с Порошенко колонну ЛГБТ в Киеве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 9 июня 2018, 23:30

      по балде коронай бабка ***нула?!?!?! власть ощутил даун недоношеный)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 июня 2018, 21:39

      да кто он такой -шут безвластный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 июня 2018, 21:37

      он у себя лучше пусть реагирует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 9 июня 2018, 21:18

      Реагент херов нашёлся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 9 июня 2018, 19:53

      отэрегирует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 июня 2018, 19:08

      да ты вообще фальшивый принц и еще знаем мы твои похождения по борделям

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 9 июня 2018, 18:10

      Вы все не правильно поняли Их высочество. Они ждут сигнала о начале проявления расизма, чтобы вернуть рабовладение чернокожими

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11