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  • Принц Уильям: «Отреагирую незамедлительно, если в России во время ЧМ-2018 будет расизм»

Принц Уильям: «Отреагирую незамедлительно, если в России во время ЧМ-2018 будет расизм»

9 июня 2018, 08:15
64

Принц Уильям провел встречу со сборной Англии в преддверии отъезда команды на чемпионат мира-2018. Член королевской семьи обратил внимание на проблему расизма, которого британские игроки опасаются.

«Надеюсь, мы не столкнемся с расизмом в России. Если же это случится, я отреагирую незамедлительно», – заявил принц.

Ранее Дэнни Роуз из-за боязни расистских проявлений отказался везти семью на чемпионат мира.

«Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Англия
Комментарии (64)
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vladik12
1528521400
Молоко оботри с губ прежде чем реагировать.
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Lenin26
1528524129
Что же ты сделаешь!?!?в очко себя трах........нешь гейропеец сраный,как же бесят эти надменные упыри!!!!
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woyser
1528524774
Если англичане не станут чемпионами, виновата будет Россия это однозначно. Что касается королевской семьи - так они бы в своём семейном б...стве разобрались.
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mihail200606
1528525330
и че ты сделаешь? бабушке пожалуешься?)))
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ruverzema29rus
1528527419
русский расизм никогда не выходил за рамки шуток, иронии и мемов. Если бы весь расизм в мире был такой как в России, даже бы и проблемы не было как таковой.
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artydoc
1528527986
Это кто говорит о расизме? Представитель династии которая веками поощряла работорговлю?!
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o33uk
1528529454
Представляю дикий вопль со слезами на глазах БА-БУ-ШКААААААА!!!
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neveldomha
1528530120
У французов нет претензий. Хотя половина команды черных. У африканцев вообще нет претензий, при том что белых у них нет вообще. У одних только чумазых английских девчонок вой и сопли. Как же вы достали. Пускай вместо вас едут итальянцы. Еще есть время на замену.
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rizonator
1528540605
Долбоящеры, расизм какой-то, у нас тут таджики с узбеками и кавказской диаспорой скоро выживут русских, а они гонят на нас, что мы можем обидеть туристов. Даже если это произойдёт, вряд ли там вообще русские окажутся )
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zigbert
1528550779
Пусть сам приезжает и контролирует.
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