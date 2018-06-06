«Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России

Дэнни Роуз обостряет противоречия.

Октябрь 2012-го. Матч английской и сербской молодежек неожиданно заканчивается дракой между игроками. Потасовку спровоцировали болельщики. Они якобы кричали расистские оскорбления в сторону Дэнни Роуза. Сам Роуз получил красную карточку, а потом рассказывал много ужасов в прессе. «Минуты с 60-й мне было уже не до футбола. Не отрицаю, что поддался эмоциям. Два камня, пара ударов по щеке, обезьянье уханье – все это я испытал на себе во время игры. За такое надо дисквалифицировать», – ругался Роуз. Футбольный союз Сербии все отрицал, но получил штраф в 65 тысяч фунтов. Сам Роуз все же пропустил следующую игру из-за дисквалификации.

С того времени Дэнни Роуз повзрослел. Он уже давно основной игрок в «Тоттенхэме» и один из важных футболистов сборной Англии. Перед чемпионатом мира Роуз снова накалил обстановку вокруг самого себя. Он попросил семью не ехать в Россию, а смотреть турнир по телевизору. Помогают ему и английские журналисты, которые лишний раз вспомнили, что россиян оштрафовали за российские выкрики в товарищеском матче с Францией. Кстати, даже сами темнокожие игроки сборной Франции не подтверждали то, что их оскорбляли. «Штраф в 22 тысячи фунтов за проявление расизма для такой страны – это смешно», – сказал Роуз. Вместе с другими игроками сборной Англии они постоянно обсуждают тему расизма.

По его заявлению кажется, что он больше боится влияния семьи на качество подготовки, чем каких-то проблем. «Я не беспокоюсь за себя, но сказал своей семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма и всего остального, что может случиться. Я не хочу беспокоиться об их безопасности, когда готовлюсь к играм. Если со мной что-нибудь случится, это не повлияет на меня так, как если бы моя семья подвергалась насилию. Мне нравится думать, что я смогу справиться с этим правильно», – рассказал Роуз. Вместе с партнерами он все еще настраивается на победу в турнире, который мог пройти и в Англии. Именно с английской заявкой соперничала Россия в 2010-м году.