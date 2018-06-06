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    «Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России


    3
    Голосов: 4
    06.06.2018 21:05
    Дэнни Роуз обостряет противоречия.

    Октябрь 2012-го. Матч английской и сербской молодежек неожиданно заканчивается дракой между игроками. Потасовку спровоцировали болельщики. Они якобы кричали расистские оскорбления в сторону Дэнни Роуза. Сам Роуз получил красную карточку, а потом рассказывал много ужасов в прессе. «Минуты с 60-й мне было уже не до футбола. Не отрицаю, что поддался эмоциям. Два камня, пара ударов по щеке, обезьянье уханье – все это я испытал на себе во время игры. За такое надо дисквалифицировать», – ругался Роуз. Футбольный союз Сербии все отрицал, но получил штраф в 65 тысяч фунтов. Сам Роуз все же пропустил следующую игру из-за дисквалификации.

    С того времени Дэнни Роуз повзрослел. Он уже давно основной игрок в «Тоттенхэме» и один из важных футболистов сборной Англии. Перед чемпионатом мира Роуз снова накалил обстановку вокруг самого себя. Он попросил семью не ехать в Россию, а смотреть турнир по телевизору. Помогают ему и английские журналисты, которые лишний раз вспомнили, что россиян оштрафовали за российские выкрики в товарищеском матче с Францией. Кстати, даже сами темнокожие игроки сборной Франции не подтверждали то, что их оскорбляли. «Штраф в 22 тысячи фунтов за проявление расизма для такой страны – это смешно», – сказал Роуз. Вместе с другими игроками сборной Англии они постоянно обсуждают тему расизма.

    По его заявлению кажется, что он больше боится влияния семьи на качество подготовки, чем каких-то проблем. «Я не беспокоюсь за себя, но сказал своей семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма и всего остального, что может случиться. Я не хочу беспокоиться об их безопасности, когда готовлюсь к играм. Если со мной что-нибудь случится, это не повлияет на меня так, как если бы моя семья подвергалась насилию. Мне нравится думать, что я смогу справиться с этим правильно», – рассказал Роуз. Вместе с партнерами он все еще настраивается на победу в турнире, который мог пройти и в Англии. Именно с английской заявкой соперничала Россия в 2010-м году.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 июня 2018, 18:44

      Пусть спросит у Жо, Вагнера, Карлоса, Это-О и пр. про расизм.

      0
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      ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl > general.lizyukov 7 июня 2018, 20:13

      Карлосу кидали банан,хотя я не считаю это появлением рассизма

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > lNeTl 8 июня 2018, 09:23

      Роберто мужик умный, выходку дебила воспринял именно как выходку дебила, а не проявление расизма. Поулыбался да пошёл себе дальше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 7 июня 2018, 18:12

      А насколько сильно негры уважают людей со светлой кожей? Почему-то они никогда не задумываются почему к ним так относятся...И кто превратил белый «африканский Нью-Йорк» - столицу ЮАР в черное гетто? Может всё-таки проблема расизма больше в них самих?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 7 июня 2018, 11:20

      у расизма нет национальности, он бывает везде.Его нет на луне, может туда он поедет? А бороться с ним конечно надо и голову с мозгами иметь тоже...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 11:11

      вопрос в опросе немного некорректен, лучше бы так : " в России есть неадекваты которые иногда проявляют расизм?", тогда так и про другие страны можно сказать будет, потому что в любой найдутся на голову отбитые которые будут вытворять что попало и бросать тень на всех.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 7 июня 2018, 10:48

      Если хочешь, что бы к тебе относились как к человеку, надо прежде всего быть человеком!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 июня 2018, 10:36

      лузер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 7 июня 2018, 10:33

      Глядя на таких идиотов, мне кажется, что фраза из старой шутки: "Больше всего в жизни ненавижу 2 вещи: расизм и негров" в данном случае приобретает-таки смысл. В России нет расизма, в России есть нелюбовь к (м)у*акам. Таким, как Роуз. И не так уж и важно, какого цвета они кожи.
      Но с другой стороны, а разве есть страна, где их любят?

      10
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      Рейтинг: +1236

      омск55 7 июня 2018, 10:32

      Два камня, пара ударов по щеке, обезьянье уханье – все это я испытал на себе ВЕСТИ СЕБЯ НАДО ПО ЛЮДСКИ И НЕ БУДЕШЬ ОБЕЗЬЯНОЙ

      3
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      Рейтинг: +1854

      mahan 7 июня 2018, 10:24

      Да вы сошли все с ума из-за расизма. Посмотри в зеркало, от вас больше рассизма и русофобии льется в адрес России. А, что касается английских болельщиков, они на всех соревнованиях ведут себя как свиньи.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июня 2018, 09:58

      Расизм, в той или иной мере есть в КАЖДОЙ стране, а эта Гниль Политическая слишком малоумна для таких идей. Фраза - из-за расизма и всего остального... ? Ты хоть сам знаешь о чем речь или твиттер Б. Джонсона полистал раз в жизни ?

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