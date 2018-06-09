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    Весь гонорар от «Первого канала» Уткин направит на борьбу с проблемами аутизма в России

    Комментатор Василий Уткин сообщил, что весь гонорар, полученный за работу на «Первом канале» во время чемпионата мира, будет направлен им в благотворительный фонд «Выход» для содействия решению проблем аутизма в стране.

    «Итак, как вы уже знаете, я принял (а как могло быть иначе) предложение «Первого канала» о работе на чемпионате мира. Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах «Первого» в это время, пока не выгонят.

    И вот еще что.

    Я принял важное, но очень простое для меня решение. Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент – это мечта, исправление моей личной вселенной. А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на «Первом» я направлю в благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России, в фонд «Выход».

    И если моя работа на чемпионате порадует вас, поддержите и вы эту благотворительную организацию, или просто узнайте о ее деятельности. Аутисты – такие же люди, как мы, просто им немного труднее жить. Даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное – посильной помощью.

    P.S. И да, Дед Мороз есть. Если все получится – значит, есть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    09.06.2018 12:23
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 июня 2018, 00:32

      Опять "птица", опять без звука смотреть матчи.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 июня 2018, 19:54

      мои аплодисменты к тебе и жму руку БЛАГОРОДСТВО ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 18:34

      Пусть не всегда Василий отличается скромностью в своих постах, этот поступок делает ему честь.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 17:43

      молодец Василий, доброе дело это всегда замечательно!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 9 июня 2018, 14:01

      Если человек говно, это не значит, что он не способен на добрые поступки. Мне кажется достойный жест.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > PUZIAKA 9 июня 2018, 16:33

      ты имеешь в виду что говно может быть на стороне сил добра, не правда ли?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 июня 2018, 13:58

      достойный уважения поступок

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 9 июня 2018, 13:56

      вася жги. я рад, что ты будешь работать на чемпионате.

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 июня 2018, 13:51

      Уберите с 1 канала всех комментаторов с птичьей фамилией(Уткин,Гусев,Орлов)...И тогда может и сборная заиграет...А по гонорару...Знать не нуждается в средствах...90% населения страны этого не поймут, так ,как еле-еле выживают....

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 июня 2018, 13:50

      похоже "на взятку".Обычно так делают политики,всё время им похер,а когда выборы начинают помогать пенсионера,инвалидам,малоимущим,короче пиарить себя.Он ещё ничего не отдал,так что не кричите молодец.Вообще тут Дзюбой пахнет.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 3a zenit 9 июня 2018, 15:27

      Понял, что тонет и решил пропиариться. Кстати, кто его на 1 канал пригласил после его высказываний относительно русских?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > prezent2017 9 июня 2018, 20:45

      ну слушай,если он начал в рекламе пиццы сниматься...

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 июня 2018, 13:46

      весь гонорар было бы неплохо направить зрителям первого канала, на лечение от того, какой бред они там услышат в исполнении этого неадеквата

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