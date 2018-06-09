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  • Весь гонорар от «Первого канала» Уткин направит на борьбу с проблемами аутизма в России

Весь гонорар от «Первого канала» Уткин направит на борьбу с проблемами аутизма в России

9 июня 2018, 12:23
27

Комментатор Василий Уткин сообщил, что весь гонорар, полученный за работу на «Первом канале» во время чемпионата мира, будет направлен им в благотворительный фонд «Выход» для содействия решению проблем аутизма в стране.

«Итак, как вы уже знаете, я принял (а как могло быть иначе) предложение «Первого канала» о работе на чемпионате мира. Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах «Первого» в это время, пока не выгонят.

И вот еще что.

Я принял важное, но очень простое для меня решение. Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент – это мечта, исправление моей личной вселенной. А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на «Первом» я направлю в благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России, в фонд «Выход».

И если моя работа на чемпионате порадует вас, поддержите и вы эту благотворительную организацию, или просто узнайте о ее деятельности. Аутисты – такие же люди, как мы, просто им немного труднее жить. Даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное – посильной помощью.

P.S. И да, Дед Мороз есть. Если все получится – значит, есть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Уткин Василий
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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спанчес
1528536517
то есть на борьбу со своими проблемами?
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Мары
1528537498
Объясните люди, человек пусть и в своей постоянно шутливой манере хочет помогать людям, а мы его дерьмом поливаем.Это правильно ? Водянова помогает людям, так слышим крыса, шлюха.Почему детям на лекарство не скидываешься ?И это самое малое. Почему до людей не доходит, что они своими малыми поступками делают большое дело.
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vladimir-7
1528537958
Молодец, ВАсилий! Доброе дело.
Ответить
insider_retro
1528538763
По-человечьи!..
Ответить
hmelarj
1528541762
вася жги. я рад, что ты будешь работать на чемпионате.
Ответить
Asbjorn
1528541938
достойный уважения поступок
Ответить
PUZIAKA
1528542083
Если человек говно, это не значит, что он не способен на добрые поступки. Мне кажется достойный жест.
Ответить
OfaZavr
1528555436
молодец Василий, доброе дело это всегда замечательно!
Ответить
zigbert
1528558458
Пусть не всегда Василий отличается скромностью в своих постах, этот поступок делает ему честь.
Ответить
Полная Канистра
1528563293
мои аплодисменты к тебе и жму руку БЛАГОРОДСТВО ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА
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