Весь гонорар от «Первого канала» Уткин направит на борьбу с проблемами аутизма в России

Комментатор Василий Уткин сообщил, что весь гонорар, полученный за работу на «Первом канале» во время чемпионата мира, будет направлен им в благотворительный фонд «Выход» для содействия решению проблем аутизма в стране.

«Итак, как вы уже знаете, я принял (а как могло быть иначе) предложение «Первого канала» о работе на чемпионате мира. Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах «Первого» в это время, пока не выгонят.

И вот еще что.

Я принял важное, но очень простое для меня решение. Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент – это мечта, исправление моей личной вселенной. А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на «Первом» я направлю в благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России, в фонд «Выход».

И если моя работа на чемпионате порадует вас, поддержите и вы эту благотворительную организацию, или просто узнайте о ее деятельности. Аутисты – такие же люди, как мы, просто им немного труднее жить. Даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное – посильной помощью.

P.S. И да, Дед Мороз есть. Если все получится – значит, есть», – написал Уткин в своем телеграм-канале.