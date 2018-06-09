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  • На следующей неделе «Ювентус» может начать переговоры c ЦСКА по трансферу Головина

На следующей неделе «Ювентус» может начать переговоры c ЦСКА по трансферу Головина

9 июня 2018, 16:59
13

«Ювентус», как уже ранее сообщалось, может приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Также 22-летний футболист находится в сфере внимания «Монако», «Арсенала» и «Челси». Но, как сообщает источник, интерес туринцев самый большой.

«Старая синьора» готова начать переговоры с армейцами уже в начале следующей недели.

В прошлом сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач. Его стоимость по данным Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (13)
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dinar7777dinar
1528553188
хахаххааахаахахахахахахаха !
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Dizayner
1528553299
почему бы и нет
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vladimir-7
1528553921
Правильно, Ювентусу нужно опередить остальных, которые только продолжают наблюдать.
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Sergil
1528554973
Это же просто смешно. И зачем им он нужен, у Ювентуса закончились дворники?
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BRO_football
1528556255
Если и купят, то сразу в аренду кому-нибудь отдадут. Подобная практика уже давно наблюдается в Ювентусе. Вы только посмотрите сколько молодых футболистов у "Старой синьоры" в аренде! По данным transfermark, их насчитывается аж 40 игроков!!! Головин рискует стать одним из них, и это плохо.
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Александ1982
1528561442
бла блабла балаболы одни в ювентусе не дураки
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BARCLAYS_APL
1528569123
Не смешите что на место Куадрадо или Пьянича
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babenko1977
1528570050
Да он же никакущий для чемпионата Италии ему в Голландию или Испанию
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GrizzlyD
1528571420
"На следующей неделе «Ювентус» может начать переговоры c ЦСКА по трансферу Головина" - А может и не начать!!! Услышал звон автор и давай выкладывать в сми
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vovan55
1528578909
а я может быть выиграю в спортлото...лишь бы напечататься...показать свою якобы осведомлённость...писяки
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