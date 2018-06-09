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    На следующей неделе «Ювентус» может начать переговоры c ЦСКА по трансферу Головина

    «Ювентус», как уже ранее сообщалось, может приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    Также 22-летний футболист находится в сфере внимания «Монако», «Арсенала» и «Челси». Но, как сообщает источник, интерес туринцев самый большой.

    «Старая синьора» готова начать переговоры с армейцами уже в начале следующей недели.

    В прошлом сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач. Его стоимость по данным Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    09.06.2018 16:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +840

      vovan55 10 июня 2018, 00:15

      а я может быть выиграю в спортлото...лишь бы напечататься...показать свою якобы осведомлённость...писяки

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 9 июня 2018, 22:10

      "На следующей неделе «Ювентус» может начать переговоры c ЦСКА по трансферу Головина" - А может и не начать!!! Услышал звон автор и давай выкладывать в сми

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 9 июня 2018, 21:47

      Да он же никакущий для чемпионата Италии ему в Голландию или Испанию

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 9 июня 2018, 21:32

      Не смешите что на место Куадрадо или Пьянича

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 июня 2018, 19:24

      бла блабла балаболы одни в ювентусе не дураки

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 июня 2018, 18:25

      сейчас игры сборной поэтому никто не будит заниматься контрактами

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > KARAT777 9 июня 2018, 21:18

      Зря вы так думаете, агенты работают с игроками и руководством клубов, до сборных им чихать, они занимаются своей работой независимо от того, какие матчи предстоят их клиенту. Главная задача, как и в обыкновенной торговле - осуществить сделку и получить процент...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 июня 2018, 17:57

      Если и купят, то сразу в аренду кому-нибудь отдадут. Подобная практика уже давно наблюдается в Ювентусе. Вы только посмотрите сколько молодых футболистов у "Старой синьоры" в аренде! По данным transfermark, их насчитывается аж 40 игроков!!! Головин рискует стать одним из них, и это плохо.

      2
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      Рейтинг: +588

      Sergil 9 июня 2018, 17:36

      Это же просто смешно. И зачем им он нужен, у Ювентуса закончились дворники?

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Sergil 9 июня 2018, 19:22

      им нужен дворник из европейской части, а то все с африки приезжают)))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2018, 17:18

      Правильно, Ювентусу нужно опередить остальных, которые только продолжают наблюдать.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 июня 2018, 17:08

      почему бы и нет

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