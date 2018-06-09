На следующей неделе «Ювентус» может начать переговоры c ЦСКА по трансферу Головина

«Ювентус», как уже ранее сообщалось, может приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Также 22-летний футболист находится в сфере внимания «Монако», «Арсенала» и «Челси». Но, как сообщает источник, интерес туринцев самый большой.

«Старая синьора» готова начать переговоры с армейцами уже в начале следующей недели.

В прошлом сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач. Его стоимость по данным Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.