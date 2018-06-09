Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тосно» прекратил существование. В этом сезоне клуб выиграл Кубок России

    Бизнесмен Максим Левченко, управляющий партнер компании FortGroup сообщил о закрытии «Тосно».

    В сезоне-2017/18 команда из Ленинградской области завоевала Кубок России, однако вылетела в ФНЛ. Из-за финансовых проблем РФС отказал «Тосно» в выдаче лицензии.

    «Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба «Тосно» подходит к печальному, но, увы, логичному концу.

    Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup.

    «Тосно» успел пробиться в Премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России.

    Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много.

    В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба «Тосно». Он прекращает существование.

    Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид.

    Не могу сказать, что все только начинается, но жизнь определенно продолжается. Это точно, «Тосно»!

    Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб «Тосно», 2018 год», – написал Левченко на своей странице в фейсбуке.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2018 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 10 июня 2018, 08:59

      жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 10 июня 2018, 07:22

      Позор российскому футболу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 10 июня 2018, 07:01

      Лучше кубок России закройте.смысл от такого кубка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 10 июня 2018, 00:30

      Скоро одна Москва проводить чемпионат будет. Пипец...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 июня 2018, 23:12

      Попробуйте посчитать все футбольные команды в России. Сможете, думаю, что нет. Так и в английском футболе дело обстоит также. В Англии - более 140 всевозможных футбольных лиг, в которые входят 480 дивизионов, а это примерно 7000 клубов, но эта цифра приблизительная.

      Мы же знаем только верхушку всего английского футбола :

      Премьер - Лига : 20 клубов
      Чемпионшип : 24 клуба
      Первая футбольная лига : 24 клуба
      Вторая футбольная лига : 24 клуба
      Национальная Конференция :
      Северная и Южная Конференции : по 22 клуба
      Далее идут еще 3 премьер - лиги Премьер - дивизиона : по 24 клуба, а потом еще 6 лиг первого дивизиона : по 22 клуба.все от сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_футбольных_лиг_Англии !!! а у нас не во всех областных центрах есть команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 июня 2018, 23:06

      вот вам и развитие футбола в стране, 2 клуба за одно лето канули в прошлое

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июня 2018, 21:11

      Хорошая была команда!....очень жаль что никто не поддержал финансово данный клуб

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 19:49

      И это в год ЧМ. Что будет дальше с нашим футболом?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 18:20

      очень жаль, такая ситуация просто дикость, клуб который выиграл КР непросто улетает в низший дивизион после этого а исчезает вовсе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 июня 2018, 17:34

      Путин,смотри ска!!!!вы что тварите!!!вы сами губите спорт в РФ вместе со своей заднеприводным мишкой!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11