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  • «Тосно» прекратил существование. В этом сезоне клуб выиграл Кубок России

«Тосно» прекратил существование. В этом сезоне клуб выиграл Кубок России

9 июня 2018, 15:31
22

Бизнесмен Максим Левченко, управляющий партнер компании FortGroup сообщил о закрытии «Тосно».

В сезоне-2017/18 команда из Ленинградской области завоевала Кубок России, однако вылетела в ФНЛ. Из-за финансовых проблем РФС отказал «Тосно» в выдаче лицензии.

«Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба «Тосно» подходит к печальному, но, увы, логичному концу.

Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup.

«Тосно» успел пробиться в Премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России.

Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много.

В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба «Тосно». Он прекращает существование.

Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид.

Не могу сказать, что все только начинается, но жизнь определенно продолжается. Это точно, «Тосно»!

Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб «Тосно», 2018 год», – написал Левченко на своей странице в фейсбуке.

Источник: Facebook.com
Россия. Кубок Россия Тосно
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Artemka69
1528548349
Вот и еще одна команда упала в пропасть!!(((Очень грустно и печально!!!((((
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bset
1528548378
Вывод - не выходите в Премьер-Лигу. Убыточное мероприятие. А вообще, раз уж есть такая любовь к футболу, развивайте клубы в регионах. Есть огромные города без команд. Вот туда действительно будут ходить болельщики. А тут Зенит под боком. Пока такой же денежный мешок рядом не появится, в остальных клубах теряется смысл. Нам еще далеко до нескольких клубов в одном городе (Москва исключение). Я уже молчу про города, где пройдет ЧМ, но нет команды даже ФНЛ.
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Старикан
1528548783
Закон джунглей в действии!
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Xiko
1528548877
Трындец...клуб за клубом уничтожают. А потом ноют, что нету у нас талантливых футболистов. Замкнутый круг какой-то
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Бабушка Зильзиля
1528549919
А чему удивляться? "Тосно" это просто проект как открыли так и закрыли. Единственное, что многие поверили в продолжение а тут х...
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Ауторитетный экспэрт мамо
1528551007
жаааль, жааааль пацанов!!!! они то верили...и мы все верили
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BlackMurder
1528554852
Путин,смотри ска!!!!вы что тварите!!!вы сами губите спорт в РФ вместе со своей заднеприводным мишкой!!!
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OfaZavr
1528557639
очень жаль, такая ситуация просто дикость, клуб который выиграл КР непросто улетает в низший дивизион после этого а исчезает вовсе.
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TUMS
1528579839
Скоро одна Москва проводить чемпионат будет. Пипец...
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hofman
1528603293
Лучше кубок России закройте.смысл от такого кубка.
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