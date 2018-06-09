На товарищеском матче в Краснодаре между Испанией и Тунисом используют систему ВАР

Во время товарищеского матча между сборными Испании и Туниса используют систему видеопомощи арбитрам.

«На игре Испания – Тунис 9 июня должно произойти важное событие. РФС с конца прошлого года на матчах Чемпионата России проводит «offline» тренировки видеоассистентов на системе, установленной в специализированной комнате стадиона ФК «Краснодар».

А теперь во встрече двух сборных-участниц предстоящего мундиаля ВАР на этой арене впервые будет функционировать в боевом режиме фазы «live», – сказал руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин.

Матч пройдет сегодня в Краснодаре. Начало – в 21:45 по московскому времени.