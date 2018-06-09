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    «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России

    Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок России-2018 будет ЦСКА. Об этом говорится в положении «о турнире за Суперкубок России по футболу» в регламенте РФС.

    «В случае отказа клуба-члена ФНЛ (ПФЛ) от участия в турнире на условиях настоящего Положения его заменит команда, занявшая второе место в чемпионате России по футболу предыдущего сезона», – гласит документ.

    Сегодня стало известно, что действующий обладатель Кубка России «Тосно» прекратил свое существование из-за проблем с финансами, и соответственно не сможет принять участия во встрече за Суперкубок. Его заменит ЦСКА, завоевавший серебряные медали РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 17:23
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 09:26

      Почему конюшня, а не Авангард?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. > komarinskiy 10 июня 2018, 11:53

      Положение о турнире согласовано ранее со всеми клубами, ответ прост.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 10 июня 2018, 07:39

      Всем доброго утра!!! Хорошего настроения!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 10 июня 2018, 04:34

      Ну это было сразу понятно, потому что тосно в конце сливал игры Чемпионата, а так молодцы выложились чтоб кубок забрать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 июня 2018, 02:19

      Интересно, что за сгстав у ЦСКА будет...

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Nerlinger 10 июня 2018, 12:35

      Что за сгстав? Сводная Группа Самых Талантливых Армейских Воинов!

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 10 июня 2018, 01:18

      из топ лиг только в Италии за суперкубок играет финалист в случае если чемпион берет кубок, но логики в этом меньше. Финалист - команда наверняка более слабая чем вице-чемпион, как минимум зрелищность матч потеряет

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июня 2018, 00:51

      Все ясно

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 июня 2018, 23:09

      Если не с кем разыгрывать Суперкубок, может логичнее его в этом году не разыгрывать?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 июня 2018, 23:04

      Каким боком там ЦСКА? Они из розыгрыша Кубка в прошлом году вылетели.
      Авангард, будучи финалистом, лицензию на участие не успел оформить?

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > vitvik 10 июня 2018, 01:08

      Какие же бараны. Во всех **** чемпионатах такая система, почему наша система должна быть другой? из-за имбицилов, которые кричат "так справедливее"?

      0
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      Рейтинг: +105

      klyukin 9 июня 2018, 22:21

      нет спортивной составляющей!

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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 9 июня 2018, 22:12

      пусть играет Зенит с Локомотивом))

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > GrizzlyD 9 июня 2018, 23:05

      Почему Зенит, а не Анжи?

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > vitvik 9 июня 2018, 23:25

      По территориальному принципу.

      2
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