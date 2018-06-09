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«Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России

9 июня 2018, 17:23
41

Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок России-2018 будет ЦСКА. Об этом говорится в положении «о турнире за Суперкубок России по футболу» в регламенте РФС.

«В случае отказа клуба-члена ФНЛ (ПФЛ) от участия в турнире на условиях настоящего Положения его заменит команда, занявшая второе место в чемпионате России по футболу предыдущего сезона», – гласит документ.

Сегодня стало известно, что действующий обладатель Кубка России «Тосно» прекратил свое существование из-за проблем с финансами, и соответственно не сможет принять участия во встрече за Суперкубок. Его заменит ЦСКА, завоевавший серебряные медали РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Тосно
Комментарии (41)
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VSt
1528554561
Интересно, почему не второй финалист кубка РФ? Было бы логичнее.
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FanatSerj
1528556549
ясно, а то только вопросом этим задался. Другого финалиста кубка было бы логичнее, тоже был бы Авангарду подарок. А то ЦСКА то вообще каким концом к кубку относиться..
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Полная Канистра
1528557853
ни какого этого положения и документа и в помине не было так на скорую руку состряпали бездари Играть должен Авангард и точка.
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OfaZavr
1528558362
как-то не очень справедливо выглядит подобное развитие событий, но что ж поделаешь раз так.
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TIXVIN
1528560066
Ну уж лутше не разыгрывали бы. Все бы запомнили год когда такое произошло с " Тосно". Цска своё проиграл и не имеет права сражатся за этот трофей.
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Урия Гип
1528560546
Да чтоб Акинфееву по пять голов пропускать, в каждом матче!
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Антибиотик
1528561208
Тем интересней матч будет. А вообще регламент нашего футбола написан наркоманами. Тосно не может играть, так есть Авангард. ЦСКА в принципе никаким образом не заслужил играть за суперкубок.
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Урия Гип
1528569788
Играйте с Авангардом и не позорьтесь. Не чемпионат Москвы проводите!
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vitvik
1528574647
Каким боком там ЦСКА? Они из розыгрыша Кубка в прошлом году вылетели. Авангард, будучи финалистом, лицензию на участие не успел оформить?
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vitvik
1528574984
Если не с кем разыгрывать Суперкубок, может логичнее его в этом году не разыгрывать?
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