«Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России

Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок России-2018 будет ЦСКА. Об этом говорится в положении «о турнире за Суперкубок России по футболу» в регламенте РФС.

«В случае отказа клуба-члена ФНЛ (ПФЛ) от участия в турнире на условиях настоящего Положения его заменит команда, занявшая второе место в чемпионате России по футболу предыдущего сезона», – гласит документ.

Сегодня стало известно, что действующий обладатель Кубка России «Тосно» прекратил свое существование из-за проблем с финансами, и соответственно не сможет принять участия во встрече за Суперкубок. Его заменит ЦСКА, завоевавший серебряные медали РФПЛ.