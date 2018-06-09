Мама Миранчуков: «Денисов узнал, что братья живут в интернате, пошел к Геркусу и попросил для них квартиру»

Елена Миранчук, мама братьев Алексея Миранчука и Антона Миранчука, рассказала, как полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов помог ее сыновьям получить квартиру.

«Игорь Денисов узнал про интернат и сказал, что это неправильно. Пошeл к Илье Геркусу, объяснил, что несерьeзно – ребятам нужна квартира. Президент согласился и быстро нашли ребятам жильe, которое клуб снимает», – сказала Елена Миранчук.

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