Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мама Миранчуков: «Денисов узнал, что братья живут в интернате, пошел к Геркусу и попросил для них квартиру»

    Елена Миранчук, мама братьев Алексея Миранчука и Антона Миранчука, рассказала, как полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов помог ее сыновьям получить квартиру.

    «Игорь Денисов узнал про интернат и сказал, что это неправильно. Пошeл к Илье Геркусу, объяснил, что несерьeзно – ребятам нужна квартира. Президент согласился и быстро нашли ребятам жильe, которое клуб снимает», – сказала Елена Миранчук.

    Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2018 09:28
    Рекомендуем
    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 10 июня 2018, 15:29

      Прочитал и прослезился! На хлеб им хватает или нет? Может скинемся,поможем деткам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 10 июня 2018, 10:28

      Слышал я про жадность - но чтобы до такой степени))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 9 июня 2018, 17:26

      Кто что хочет, то и видит. Я уже в заголовке увидел, что Денисов неравнодушный человек, а другие .... читайте ниже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 9 июня 2018, 15:10

      Тогда благодарить надо геркуса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 июня 2018, 14:40

      С ихими зарплатами и квартиры клянчить,,,,совсем зажрались,,,,,,или оборзели,,,,

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > slavutiq70 9 июня 2018, 14:57

      По видимому это было до хороших контрактов!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Опорник84 9 июня 2018, 15:00

      Ну не знаю я на 40тыс,,,и ипотеку плачу и как то живу,,,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 9 июня 2018, 14:05

      Типа у них такая зарплата маленькая, что квартиру купить не могут?
      Ал. Миранчук получает около 1 млн евро в год. В переводе на рубли - это сумма,которую некоторые за всю жизнь не заработают)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      graf34 > УхоГорлоНос 10 июня 2018, 03:40

      Большинство в России , а не некоторые...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Локо1985 9 июня 2018, 12:41

      Как обычно, из всей статьи вырвали кусок.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Локо1985 10 июня 2018, 01:38

      причём крайне неудачно, получается, что Денисов рвач, а Миранчуки лохи какие-то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      zlyetatary 9 июня 2018, 12:28

      И на поле и за его пределами настоящий МУЖИК!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 9 июня 2018, 12:20

      Что-то как-то странно при живой маме и интернат, не понятно для какой категории граждан?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Локо1985 > ilichkadr 9 июня 2018, 12:40

      Так она работает в этом интернате )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ilichkadr 9 июня 2018, 12:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      видимо ты совсем от спорта далёк, если не понимаешь что такое спортинтернат...

      -15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > _Marqella_ 9 июня 2018, 13:04

      И где же девушка увидела СПОРТинтернат? Скажу тебе по секрету, я заканчивал спортинтернат (№ 10 в Ростове-на-Дону), но в нем жили только иногородние. В порядке справки, Бубнов жил в интернате, поскольку не ростовчанин, а я дома.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ilichkadr 9 июня 2018, 13:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      молодец,только больше ни кому не рассказывай свои секреты !!!

      -17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > ilichkadr 9 июня 2018, 14:06

      Миранчуки родились в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Учились серьёзно играть в футбол явно не там. Отсюда и жизнь в спортинтернате.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > multiscan 9 июня 2018, 15:01

      Ну, с чего ты взял, что жизнь была именно в спортинтернате? С 2012 года бедняги ютились в общаге и при этом получая на 2-х 1.5. лимона европейских долларов? Мама видимо всё это время в хате-мазанке прозебала. Если бы не Денисов, то жизнь бы не удалась?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > ilichkadr 9 июня 2018, 15:01

      Так ты друг Бубнова видел?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > ilichkadr 9 июня 2018, 17:16

      Там наверное интернат с комнатами по 120 м2, с 2 спальнями, с 2 туалетами и т.д. и т.п....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Опорник84 9 июня 2018, 18:43

      Не только видел, но и мячик с ним буцал в течение 1 года. Как мужик, Саня слегка угловатый, но честный и справедливый, правду-матку всегда резал...... и это, на мой взгляд, правильно. Лучше уж горькая правда, чем красивая ложь. Многие в молодом возрасте баловались(иногда и откровенно пили) алкоголем, но Буба НЕТ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > батог 9 июня 2018, 18:46

      Не, если в армии служил, (в чем сомневаюсь), то это 20 кв. м на 2-их.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 9 июня 2018, 12:00

      - вообще, на мой взгляд, Денисов - неординарная,а порой , даже противоречивая личность!, но то, что у него не отнять, да и другим бы в пример!,так это - его порядочность!, честность! и борьба за справедливость!...его очень не хватает в сборной...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      graf34 > кеша_КБ 10 июня 2018, 03:35

      Честность, порядочность и справедливость в сборной по футболу? Ну-ну...
      А если про справедливость - то они должны получать на уровне африканских сборных, влачущих жалкое существование - и то будет сравнение не в их пользу - никто из них (из сборных из Африки) из первой двадцатки по рейтингу не падал так мощно в состав сборных из последней 70-и команд...это еще мягко говоря..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > graf34 10 июня 2018, 12:29

      - я говорю не о сборной, и не о гонорарах!, а о конкретной личности!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11