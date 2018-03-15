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    Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно


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    Голосов: 2
    15.03.2018 20:50
    «Локомотив» проиграл разгромно, но сделал рекламу талантам.

    «Я согласен с тем, что они могли бы играть в «Атлетико». Они обладают должными качествами. Думаю, что в целом «Локомотив» – сильная команда, обладающая сильным составом. Есть много качественных футболистов, которые определяют игру», – сказал спортивный директор «Атлетико» Хосе Луис Каминеро. Перед первым матчем «Локомотива» и «Атлетико» братьев в составе российской команды выделял Диего Симеоне.

    Семин поработал над игрой «Локомотива», поэтому в атаке получалось больше, чем в Испании. Алексей Миранчук вышел под Фарфаном, Антон – на правом фланге полузащиты. Кстати, в сборную Алексея вызвали именно нападающим, чему он сам очень удивился. В этом «Локомотиве» Миранчуки – настоящие лидеры. Но не затерялись бы они и в «Атлетико».

    По функциям Алексей Миранчук мог бы подменять кого-нибудь из пары Гризманна и Корреи, которые сами регулярно заменяют друг друга в составе. Оба не играют чистого нападающего и часто спускаются немного вниз. Миранчук с этой позиции уже забил в сезоне семь голов и отдал три паса. Антон Миранчук – это больше история про место Коке и Сауля. Они – полузащитники с неплохой скоростью, способные пройти соперника на скорости. А еще «Локомотив» и «Атлетико» похожи по тренерским идеям, потому что строят игру на контратаках. В общем, у Миранчуков просто идеальные условия для смены команды.

    Восемь пропущенных мячей за два матча от «Атлетико» не должны расстраивать. Испанцы просто сильнее, а для «Локомотива» Лига Европы – хорошая возможность для набора опыта и рекламы собственных талантов. После такого сезона летом на Фернандеша может претендовать не только «Интер», а заодно с ним в Европу могут зацепить и пару Миранчуков. Их главным достоинством эксперты называют скорость. Физика и грамотное распоряжение опытом – именно то, что нужно для европейского успеха. Жаль, что забить хотя бы раз в ворота «Атлетико» у братьев не получилось. Ближе всех был Алексей, но его удар пришелся в перекладину.

    Зато красиво отличился Корреа.

    Единственный мяч от «Локомотива» на счету Рыбуса. Это его дебютный гол за команду.

    Во втором тайме «Атлетико» не оставил «Локомотиву» никаких шансов. Дубль Торреса, гол Гризманна и мяч Сауля – высший класс. Один из мячей Фернандо забил с пенальти.

    «Локомотив» запомнится испанцам красивым перфомансом.

    «Атлетико» прошел «Локомотив» по делу. Говорили, что испанская команда вышла на ответную игру с самоотдачей 50%. Но почему тогда защитник Луис ценой травмы спасал команду? Такой результат сделал «Локомотив» еще на шаг ближе к российскому чемпионству, потому что клуб избавил себя от лишней физической нагрузки. А у «Атлетико» просто все хорошо.

    Здорово, что чемпионат России выиграет именно Семин

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии11
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      Рейтинг: +846

      sined1951 16 марта 2018, 16:42

      В игре ничего не показали, на фоне игры Атлетико выглядели медленными. Фернандеш смотрелся значительно лучше. Лучше им остаться в Локо и играть следующий сезон в ЛЧ. Сейчас их уровень Леганес в Испании или Бёрнли в Англии.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 11:17

      пока точно не готовы, еще многому нужно научиться и подтянуть навыки чтобы там конкурировать с топ-игроками.

      5
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 16 марта 2018, 10:28

      Ну и какие выводы можно сделать по этой игре "Паровозников"? Команда настроилась на ЧР, и им нах не нужна какая-то ЛЕ! И пох... им на честь страны и болельщиков!!!

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 марта 2018, 08:15

      Из серии про Нью-Васюки... Вы их ещё с хоккейными братьями Сединами сравните...

      какие Миранчуки, в каком Атлетико???
      Они частично резервным составом, не напрягаясь, размазали Локомотив два раза подряд. Вместе с Миранчуками.
      Они там если и заиграют, то в матчах на кубок с командами из Сегунды. И то не факт.

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 16 марта 2018, 07:16

      Надо забирать не только Миранчуков, но еще и Головина. Через пару лет за ними должен отправиться Кучаев.

      0
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      Рейтинг: +90

      Alex76 15 марта 2018, 23:05

      Медленно бежали, медленно соображали. Результат закономерен.

      0
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      Рейтинг: +41

      Кузмич 15 марта 2018, 23:03

      но с показанной игрой в матче не будут(

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 марта 2018, 22:26

      давайте честно какое им место в европе!? ДАЛЕКО И НЕ ПОЕДУТ НИ КУДА!!! в европе столько не платят как наши!!!

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 15 марта 2018, 21:43

      Соккер в очередной раз делает хорошую мину при плохой игре. Не надо искать крупицы золота в куче дерьма: обо*рались - сидим обтекаем. В мире есть сотни футболистов, способных "играть в Атлетико".

      6
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      Рейтинг: +165

      ElninoO 15 марта 2018, 21:03

      Они пока не готовы однозначно! Фланг где действовали Фарфан с Фернандешем тащили, а фланг Миранчуков только косячил.в скорости принятия решений надо подтянуться..

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