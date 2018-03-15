Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно

«Локомотив» проиграл разгромно, но сделал рекламу талантам.

«Я согласен с тем, что они могли бы играть в «Атлетико». Они обладают должными качествами. Думаю, что в целом «Локомотив» – сильная команда, обладающая сильным составом. Есть много качественных футболистов, которые определяют игру», – сказал спортивный директор «Атлетико» Хосе Луис Каминеро. Перед первым матчем «Локомотива» и «Атлетико» братьев в составе российской команды выделял Диего Симеоне.

Семин поработал над игрой «Локомотива», поэтому в атаке получалось больше, чем в Испании. Алексей Миранчук вышел под Фарфаном, Антон – на правом фланге полузащиты. Кстати, в сборную Алексея вызвали именно нападающим, чему он сам очень удивился. В этом «Локомотиве» Миранчуки – настоящие лидеры. Но не затерялись бы они и в «Атлетико».

По функциям Алексей Миранчук мог бы подменять кого-нибудь из пары Гризманна и Корреи, которые сами регулярно заменяют друг друга в составе. Оба не играют чистого нападающего и часто спускаются немного вниз. Миранчук с этой позиции уже забил в сезоне семь голов и отдал три паса. Антон Миранчук – это больше история про место Коке и Сауля. Они – полузащитники с неплохой скоростью, способные пройти соперника на скорости. А еще «Локомотив» и «Атлетико» похожи по тренерским идеям, потому что строят игру на контратаках. В общем, у Миранчуков просто идеальные условия для смены команды.

Восемь пропущенных мячей за два матча от «Атлетико» не должны расстраивать. Испанцы просто сильнее, а для «Локомотива» Лига Европы – хорошая возможность для набора опыта и рекламы собственных талантов. После такого сезона летом на Фернандеша может претендовать не только «Интер», а заодно с ним в Европу могут зацепить и пару Миранчуков. Их главным достоинством эксперты называют скорость. Физика и грамотное распоряжение опытом – именно то, что нужно для европейского успеха. Жаль, что забить хотя бы раз в ворота «Атлетико» у братьев не получилось. Ближе всех был Алексей, но его удар пришелся в перекладину.

Зато красиво отличился Корреа.

twit text — Al Z (@allzh87) 15 марта 2018 г.

Единственный мяч от «Локомотива» на счету Рыбуса. Это его дебютный гол за команду.

twit text — 1xBet English (@1xbet_Eng) 15 марта 2018 г.

Во втором тайме «Атлетико» не оставил «Локомотиву» никаких шансов. Дубль Торреса, гол Гризманна и мяч Сауля – высший класс. Один из мячей Фернандо забил с пенальти.

twit text — 1xBet English (@1xbet_Eng) 15 марта 2018 г.

twit text — 1xBet English (@1xbet_Eng) 15 марта 2018 г.

twit text — 1xBet English (@1xbet_Eng) 15 марта 2018 г.

«Локомотив» запомнится испанцам красивым перфомансом.

twit text — Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 15 марта 2018 г.

«Атлетико» прошел «Локомотив» по делу. Говорили, что испанская команда вышла на ответную игру с самоотдачей 50%. Но почему тогда защитник Луис ценой травмы спасал команду? Такой результат сделал «Локомотив» еще на шаг ближе к российскому чемпионству, потому что клуб избавил себя от лишней физической нагрузки. А у «Атлетико» просто все хорошо.

Здорово, что чемпионат России выиграет именно Семин