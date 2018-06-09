Григорян: «Какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы – это достижение»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян оценил перспективы сборной России на чемпионате мира-2018.

«Все говорят, что выход сборной России из группы на чемпионате мира будет достижением, так какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы – это достижение. Давайте жить по средствам, тогда некоторые футболисты задумаются, что надо реализовывать себя за рубежом.

А какой им смысл ехать туда, когда ты здесь за два-три сезона можешь обеспечить не только себя, но и два-три поколения. Это же просто футбол, игра, так не должно быть», – сказал Григорян.

Турнир стартует 14 июня. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.