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    Григорян: «Какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы – это достижение»

    Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян оценил перспективы сборной России на чемпионате мира-2018.

    «Все говорят, что выход сборной России из группы на чемпионате мира будет достижением, так какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы – это достижение. Давайте жить по средствам, тогда некоторые футболисты задумаются, что надо реализовывать себя за рубежом.

    А какой им смысл ехать туда, когда ты здесь за два-три сезона можешь обеспечить не только себя, но и два-три поколения. Это же просто футбол, игра, так не должно быть», – сказал Григорян.

    Турнир стартует 14 июня. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: Р-Спорт

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    09.06.2018 20:23
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +846

      sined1951 10 июня 2018, 13:32

      Просто надоело ерунду читать, вы конкретно назовите тех молодых игроков, которые отказались от зарубежных клубов. Вот сейчас прочитал, что игрок Спартака Давыдов уехал в аренду в латвийский чемпионат.Что он там потерял? Игрок Зенита Пантюков съездил в такой же чемпионат, так сказать набрался "опыта", вернулся и целый год играл за Зенит-2, который болтается в низах ФНЛ.
      Просто нужно понять, что в хороший чемпионат наших молодых игроков не приглашают, а в таких как в Прибалтике-это потеря времени и бесполезно. Лучше пусть играют в арендах в ФНЛ, будет больше пользы.

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      Рейтинг: +152

      sampos 10 июня 2018, 13:12

      Что поделать, очень много проблем в нашей "футбольной лавочке", мне лично наш результат всего трёх игр уже ясен, но.... Предлагаю всем нашим многострадальным болелам на время мирового футбольного праздника на время забыть про свои амбиции и с восхищением наслаждаться игрой звёздных игроков и команд мира, их будет у нас в гостях так много, что наше здоровье будет лучше всех.

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 10 июня 2018, 11:03

      Просто, по делу, без "вандерфульных" слов. Может, когда захочет.
      Такие деньги платят, потому что у народа можно ещё отжать. Бензин подорожает, Лукойл да Газпром ещё своим подкинут.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 10:56

      согласен, все по делу сказал. только бы еще те от кого зависят изменения думали так же и старались что-нибудь предпринять. нужно было ему свои мысли в "прямой линии" донести.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 09:54

      кто это мы? ты не обоб щай

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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 09:45

      Поскромнее надо быть, Григорян! Почетное третье место в группе- уже достижение. Выход из группы - на грани чуда.

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      Рейтинг: +1236

      омск55 10 июня 2018, 04:11

      Правильно сказал

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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 июня 2018, 23:57

      Полностью согласен. Надо не с лимитом бороться, а создать условия, чтобы нпши игроки стремились в топ лиги Европы, а не гнили в сытом, родном болоте

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 июня 2018, 23:17

      Он прав в том что деньги развратили наших футболистов, живут по принципу, игры реже деньги тежи!

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Опорник84 10 июня 2018, 09:56

      лучше нет влвгв лища чем очко товарища хоть воняет хуже зато входит туже
      извини вспомнил увидев такую рифму

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 9 июня 2018, 22:41

      У Григоряна лучше получается говорить, чем тренировать, типичный пи...бол.

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