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  • Григорян: «Какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы – это достижение»

Григорян: «Какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы – это достижение»

9 июня 2018, 20:23
31

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян оценил перспективы сборной России на чемпионате мира-2018.

«Все говорят, что выход сборной России из группы на чемпионате мира будет достижением, так какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы – это достижение. Давайте жить по средствам, тогда некоторые футболисты задумаются, что надо реализовывать себя за рубежом.

А какой им смысл ехать туда, когда ты здесь за два-три сезона можешь обеспечить не только себя, но и два-три поколения. Это же просто футбол, игра, так не должно быть», – сказал Григорян.

Турнир стартует 14 июня. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Григорян Александр
Комментарии (31)
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zico2205
1528565494
Очень верно высказался !!! И пора государственной компании "Газпром" запретить тратить бешеные средства на зарплаты никчемных футболистов.... Зарплата футболиста в России - это в десятки раз преувеличение их реального труда...
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DOCTOR PENALTY
1528565935
Правильная мысль, давно пора ввести лимит на зарплаты, а не на легионеров. Иначе так и будем наблюдать унылое говно сборной.
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Пельш 1
1528565941
Его слова да Путину со всей шоблой в уши
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андрей андреев
1528566266
"Давайте жить по средствам" И как?Даже без домика для утёнка? " ты здесь за два-три сезона можешь обеспечить не только себя, но и два-три поколения" Зарплата Миллера(пред Газпрома,не путать с игроком сб .Германии) 5 млн в день.Вопрос-сколько поколений он уже обеспечил и сколько ещё обеспечит,пока его друг В,В, будет у власти? А вы ,говорите,футболисты....
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alex1951
1528570411
Царь Путя: Вызовите ко мне холопа Григоряна,я ему выпишу командировку в подвалы Ке Ге Бе,там ему бояснят-Что,зачем и пачиму! Нарушать финансовую дисциплину -не позволим никому.! Откаты ,,кривоножек,, - это также довольствие заслуженных людей в футболе ....( далее перечисление имен) Там мы обнаружили несколько удивительных имен : Газ Заева ,Му Дистова,Кол Оскова, Си Моняна и мноха др. инвалидов мозга.....
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directorpg
1528571208
Очень интересный и своевременный вопрос
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Полная Канистра
1528571353
а Григорян на путь исправления встал правильные вещи стал говорить
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Мары
1528571445
Народ, смеюсь в голос. Прям перед чемпионатом все "ВНЕЗАПНО" вспомнили, что лимит тянет наш футбол на дно.А перед ЧМ почему молчали, если уже вся страна в курсе проблем сборной.Неужели в стране так велик страх перед царём ? Или проблема всё таки в чём то другом ?
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Опорник84
1528575452
Он прав в том что деньги развратили наших футболистов, живут по принципу, игры реже деньги тежи!
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OfaZavr
1528617366
согласен, все по делу сказал. только бы еще те от кого зависят изменения думали так же и старались что-нибудь предпринять. нужно было ему свои мысли в "прямой линии" донести.
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