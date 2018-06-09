Лебедев: «Ничего страшного в исчезновении клубов в России нет. Экономика диктует свои правила»

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с закрытием российских клубов.

Сегодня стало известно, что обладатель Кубка России «Тосно» прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Вчера СМИ сообщили, что по этой же причине закрывается «Амкар»

«Исчезновение клубов – чисто экономический вопрос. Здесь нет угрозы для развития спорта, и уже тем более – угрозы развития футбола. Просто экономически не все выдерживают содержание клубов. Плюс в нашей стране сложилась порочная практика, когда клубы содержаться за счет бюджетов субъектов. От этого нужно уходить, потому что субъекты не выдерживают нагрузки. У них нет денег на выполнение на выполнение указов Президента по экономике, а мы хотим, чтобы они еще клубы футбольные содержали. В основном, клубы пропадают там, где у субъектов реально нет денег.

Давайте возьмем, к примеру, «Тосно». Тут обыкновенный экономический спор. Есть богатый бизнесмен, есть субъект в лиц Ленинградской области. Они договорились о содержании «Тосно» в определенных долях. Кто-то свои обязательства выполнил, кто-то – нет. Отсюда и возникли проблемы, ведь бюджет клуба рассчитан на год. Но это обыкновенный экономический вопрос, не имеющий никакого отношения к футболу. Может быть, если подобным образом у нас исчезнет несколько клубов, то останутся те, которые будут способны играть весь сезон и представлять страну на европейском уровне.

Если вернуться к тому же «Тосно»… Бизнесмен вложил деньги, команда вышла в РФПЛ и выиграла Кубок страны. По идее – это прямая путевка в Лигу Европы. Но у клуба нет лицензии, потому что в свое время об этом никто не подумал, денег не было. Что это за бред?! Поэтому и стоим сейчас с глупым выражением лица: да, у нас «Тосно» выиграл Кубок, но в Лигу Европы он не поедет…

Думаю, что ничего страшного в исчезновении клубов нет, просто экономика диктует свои правила игры. Конечно, жалко людей из тех субъектов, где были клубы. Вот в Перми «Амкар» сейчас пропадет – у них довольно большая история, много болельщиков. Значит, создадут что-то другое, создадут другой клуб. Ну не могут же у нас все жить как «Зенит», «Спартак» и ЦСКА», – сказал Лебедев.