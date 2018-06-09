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    Лебедев: «Ничего страшного в исчезновении клубов в России нет. Экономика диктует свои правила»

    Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с закрытием российских клубов.

    Сегодня стало известно, что обладатель Кубка России «Тосно» прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Вчера СМИ сообщили, что по этой же причине закрывается «Амкар»

    «Исчезновение клубов – чисто экономический вопрос. Здесь нет угрозы для развития спорта, и уже тем более – угрозы развития футбола. Просто экономически не все выдерживают содержание клубов. Плюс в нашей стране сложилась порочная практика, когда клубы содержаться за счет бюджетов субъектов. От этого нужно уходить, потому что субъекты не выдерживают нагрузки. У них нет денег на выполнение на выполнение указов Президента по экономике, а мы хотим, чтобы они еще клубы футбольные содержали. В основном, клубы пропадают там, где у субъектов реально нет денег.

    Давайте возьмем, к примеру, «Тосно». Тут обыкновенный экономический спор. Есть богатый бизнесмен, есть субъект в лиц Ленинградской области. Они договорились о содержании «Тосно» в определенных долях. Кто-то свои обязательства выполнил, кто-то – нет. Отсюда и возникли проблемы, ведь бюджет клуба рассчитан на год. Но это обыкновенный экономический вопрос, не имеющий никакого отношения к футболу. Может быть, если подобным образом у нас исчезнет несколько клубов, то останутся те, которые будут способны играть весь сезон и представлять страну на европейском уровне.

    Если вернуться к тому же «Тосно»… Бизнесмен вложил деньги, команда вышла в РФПЛ и выиграла Кубок страны. По идее – это прямая путевка в Лигу Европы. Но у клуба нет лицензии, потому что в свое время об этом никто не подумал, денег не было. Что это за бред?! Поэтому и стоим сейчас с глупым выражением лица: да, у нас «Тосно» выиграл Кубок, но в Лигу Европы он не поедет…

    Думаю, что ничего страшного в исчезновении клубов нет, просто экономика диктует свои правила игры. Конечно, жалко людей из тех субъектов, где были клубы. Вот в Перми «Амкар» сейчас пропадет – у них довольно большая история, много болельщиков. Значит, создадут что-то другое, создадут другой клуб. Ну не могут же у нас все жить как «Зенит», «Спартак» и ЦСКА», – сказал Лебедев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 17:31
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 09:29

      Вопрос: Зачем создаются такие клубы как Тосно, если их участь очевидна изначально?

      0
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      Рейтинг: +232

      hofman 10 июня 2018, 06:59

      В чем тогда смысл спорта??? Зачем выигрывать такой Кубок,который не приносит денег? Команда выиграла Кубок,вышла в премьер лигу и евро кубок, и Банкрот. Что нужно выиграть тогда???

      0
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      Рейтинг: +36

      graf34 10 июня 2018, 03:53

      " Но это обыкновенный экономический вопрос, не имеющий никакого отношения к футболу. " Я понимаю так - наш футбол существует не по экономическим законам? Тогда согласен...

      0
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 9 июня 2018, 22:52

      Жирик он и есть Жирик. Хоть уткой , хоть лебедем, хоть жопой его назови !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      orech 9 июня 2018, 22:29

      а что, кто-то ожидал от этого депутата услышать что-то умное?

      3
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > orech 10 июня 2018, 22:24

      Много ли пользы от наших депутатов?

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 9 июня 2018, 22:17

      Ну да конечно хорошо давайте оставим ЦСКА,Спартак,Локомотив,Динамо,Зенит,Краснодар,Ахмат ещё одну команду которую в следующеей прямой линии выберет главный!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 9 июня 2018, 22:00

      конечно ничего страшного ведь у нас и футбола то нету

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 июня 2018, 21:08

      Если прекратить финансирование партий будет ещё смешнее.

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 июня 2018, 20:58

      с таким депутатом-такая же экономика!

      2
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      Рейтинг: +100732

      zigbert 9 июня 2018, 20:41

      По словам Лебедева идет объективный процесс и ничего страшного в этом нет. Но процесс этот видимо уже запущен и кто будет следующим покажет время.

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