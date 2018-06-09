Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лебедев: «Ничего страшного в исчезновении клубов в России нет. Экономика диктует свои правила»

Лебедев: «Ничего страшного в исчезновении клубов в России нет. Экономика диктует свои правила»

9 июня 2018, 17:31
27

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с закрытием российских клубов.

Сегодня стало известно, что обладатель Кубка России «Тосно» прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Вчера СМИ сообщили, что по этой же причине закрывается «Амкар»

«Исчезновение клубов – чисто экономический вопрос. Здесь нет угрозы для развития спорта, и уже тем более – угрозы развития футбола. Просто экономически не все выдерживают содержание клубов. Плюс в нашей стране сложилась порочная практика, когда клубы содержаться за счет бюджетов субъектов. От этого нужно уходить, потому что субъекты не выдерживают нагрузки. У них нет денег на выполнение на выполнение указов Президента по экономике, а мы хотим, чтобы они еще клубы футбольные содержали. В основном, клубы пропадают там, где у субъектов реально нет денег.

Давайте возьмем, к примеру, «Тосно». Тут обыкновенный экономический спор. Есть богатый бизнесмен, есть субъект в лиц Ленинградской области. Они договорились о содержании «Тосно» в определенных долях. Кто-то свои обязательства выполнил, кто-то – нет. Отсюда и возникли проблемы, ведь бюджет клуба рассчитан на год. Но это обыкновенный экономический вопрос, не имеющий никакого отношения к футболу. Может быть, если подобным образом у нас исчезнет несколько клубов, то останутся те, которые будут способны играть весь сезон и представлять страну на европейском уровне.

Если вернуться к тому же «Тосно»… Бизнесмен вложил деньги, команда вышла в РФПЛ и выиграла Кубок страны. По идее – это прямая путевка в Лигу Европы. Но у клуба нет лицензии, потому что в свое время об этом никто не подумал, денег не было. Что это за бред?! Поэтому и стоим сейчас с глупым выражением лица: да, у нас «Тосно» выиграл Кубок, но в Лигу Европы он не поедет…

Думаю, что ничего страшного в исчезновении клубов нет, просто экономика диктует свои правила игры. Конечно, жалко людей из тех субъектов, где были клубы. Вот в Перми «Амкар» сейчас пропадет – у них довольно большая история, много болельщиков. Значит, создадут что-то другое, создадут другой клуб. Ну не могут же у нас все жить как «Зенит», «Спартак» и ЦСКА», – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Тосно Лебедев Игорь
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ssspartak
1528555408
а вот по телевизору всякие соловьёвы будут нам лить в глаза и уши, что мол экономика у нас в порядке и санкции никаких последствий не имеют для экономики.
Ответить
insider_retro
1528555483
С клубами пояснил и всё на пальцах разложил... Необеспеченные и ненужные клубы пропадают и поделом им... 450 депутатов - это тоже перебор... Жаль, что тут не экономика диктует свои правила игры... Остались бы 50 достойных и достаточно...
Ответить
FanatSerj
1528555782
"Экономика диктует свои правила" согласен, но только надо понимать, что наше руководство футбола с подключением самых денежных лоббистов искусственно завышают цену содержания клуба в России. На такие зарплаты футболистам-паспортистам вся область должна пахать если у них нет нефти и газа, аль какого Олигарха. А оно надо? кто то в Монако шампус глушит, а кому то по разбитым дорогом до работы добраться нужно. И вот это уже как раз никакая не экономика, а искусственная монополия и сговор.
Ответить
prezent2017
1528557081
Молчал бы, внук юриста!
Ответить
андрей андреев
1528558124
" У них нет денег на выполнение указов Президента по экономике, а мы хотим, чтобы они еще клубы содержали" В Ростове холдинг Саввиди( и он не один в городе платит налоги) в прошлом году заплатил налогов больше 30 МЛРД,из них всего 750 МЛН в бюджеты области и города.Остальные деньги ушли в город, где очень сильные клубы(которые Лебедев хочет оставить) и много денег.Вопрос-где взять Ростову деньги на выполнение указов президента и содержание клуба "Ростов"
Ответить
sidors32
1528558386
2025 год. Указы Президента выполнены... РФПЛ состав участвующих команд - Зенит, Спартак, Локомотив, Краснодар. Клубы Динамо и Рубин должны до конца лета предоставить в РФС финансовые гарантии. ФНЛ прекратила существование ввиду отсутствия заявок. ПФЛ расширили до 9 зон.
Ответить
OfaZavr
1528559038
если сейчас это еще не угроза для развития спорта то через 5-10 лет будет, останутся в ПЛ только 7-8 команд а про ФНЛ и ПФЛ и говорить нечего, уже сейчас если посчитать сколько клубов исчезло за последние лет 10 то очень даже приличная цифра получиться.
Ответить
Drezden85
1528561090
Ни ума ни фантазии, только о бабках и думает, на народ нас%$@ в общем как обычно в думе
Ответить
Asbjorn
1528561394
ага,ничего страшного,страшно,что депутаты получают огромнейшие деньги за ничего не делание,а страна погрязла в нищете и разрухе,ну может окромя столицы и больших городов(и то не факт).
Ответить
yorgenbarenz
1528563075
Экономика.У гайдара был рынок.И тот тоже всем диктовал.Диктат гайдаров-чубайсов-фёдоровых-авенов и прочих западных агентов, привёл русских пенсионеров к мусорным бачкам,а дееспособную молодёжь -в криминальный бизнес ,проституцию и бандитизм.Футболистов сборной рынок научил класть на патриотизм и требовать деньги.Ситуацию в стране изменили ,подкрасили мурло рынка и теперь стало модно говорить об экономике,которой,по-сути,-нет и о патриотизме.Только не надо взвиваться прокремлёвским троллям! Ваше время очень скоро кончится вместе с теми,кто построил нынешнюю "экономику",основанную на банальном ограблении России и выводе денег и других ценностей за бугор,в "ненавистные западные страны".Теперь мы наблюдаем новый спектакль под названием санкции.Попал под раздачу "патриот" абрамович и...сбежал в израиль(все "патриоты" туда сбегут).А что не в Россию вместе с наворованными миллиардами?Вот бы и прикупил себе немного Тосно и Амкаринки для разнообразия и показал бы яркий пример эффективного менеджмента с высокой,как в Челси,доходностью!Ещё добавлю некоторым твердолобым лизоблюдам режима: ставьте мне минусы,а потом,зцуки,возьмите карандаш в руки и посчитайте сколько выгребают за год природных ископаемых и газа из недр,принадлежащих россиянам ,помножьте на цену и поделите на количество населения.Населения,которого, по некоторым данным,у нас осталось около 90 миллионов.План Даллеса" патриоты" забыли отменить.А тут про какие-то лимиты,большие деньги бормочат всякие карпины....
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
6
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+