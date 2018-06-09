Ибрагимович: «Златан должен быть на ЧМ-2018. Но говорят, что без него сборной Швеции будет лучше»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что мог бы стать участником чемпионата мира-2018 в России в составе сборной Швеции.

«Чемпионат мира – это главная и самая большая вечеринка в футболе. Там играют лучшие футболисты, но Златана там не будет. Он должен был туда попасть, но нет.

Шведские СМИ говорят, что сборной будет лучше без меня, поэтому я верю в парней. Такова их психология. У меня не типичное шведское имя, я веду себя и отношусь к работе не так, как типичный швед, и все такое», – сказал Ибрагимович.

Ибрагимович завершил выступления за национальную команду летом 2016 года.