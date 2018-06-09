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    Ибрагимович: «Златан должен быть на ЧМ-2018. Но говорят, что без него сборной Швеции будет лучше»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что мог бы стать участником чемпионата мира-2018 в России в составе сборной Швеции.

    «Чемпионат мира – это главная и самая большая вечеринка в футболе. Там играют лучшие футболисты, но Златана там не будет. Он должен был туда попасть, но нет.

    Шведские СМИ говорят, что сборной будет лучше без меня, поэтому я верю в парней. Такова их психология. У меня не типичное шведское имя, я веду себя и отношусь к работе не так, как типичный швед, и все такое», – сказал Ибрагимович.

    Ибрагимович завершил выступления за национальную команду летом 2016 года.

    Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    09.06.2018 09:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 16:57

      Раньше надо было об этом думать.

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 9 июня 2018, 13:26

      В сборную Египта, в пару к Салаху.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 12:20

      сейчас златан должен быть после всего этого в сборной португалии
      если вы понимаете, о чем я

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 9 июня 2018, 12:02

      Он точно не Еврей?????????

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      Рейтинг: +915

      спанчес > ТИНКИ-ВИНКИ 9 июня 2018, 12:11

      он точно еврей

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 11:44

      Это че за намеки на дискриминацию? Нашел слабое место и начал давить.. Типо нетолерантно обошлись с ним..
      Гнусноватый он тип все таки..

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 9 июня 2018, 11:23

      Чувак, а где ты был, когда Швеция зарабатывала эту путёвку? Ты или с командой с начала и до конца, или тебя там нет. Это же закон любого командного вида спорта - очень странно, что ты со своим-то опытом этого не понимаешь.
      Что за народ пошёл? Один ноет, что его Гвардиола не ставит в состав, якобы потому что он негр. Другой думает, что его в сборную Швеции не берут, потому что он Ибрагимович, а не Карлсон. Единственная причина, почему вы не играете - в том, что вы в данный момент этой команде не нужны по разным причинам.

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