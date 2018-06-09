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  • Ибрагимович: «Златан должен быть на ЧМ-2018. Но говорят, что без него сборной Швеции будет лучше»

Ибрагимович: «Златан должен быть на ЧМ-2018. Но говорят, что без него сборной Швеции будет лучше»

9 июня 2018, 09:49
7

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что мог бы стать участником чемпионата мира-2018 в России в составе сборной Швеции.

«Чемпионат мира – это главная и самая большая вечеринка в футболе. Там играют лучшие футболисты, но Златана там не будет. Он должен был туда попасть, но нет.

Шведские СМИ говорят, что сборной будет лучше без меня, поэтому я верю в парней. Такова их психология. У меня не типичное шведское имя, я веду себя и отношусь к работе не так, как типичный швед, и все такое», – сказал Ибрагимович.

Ибрагимович завершил выступления за национальную команду летом 2016 года.

Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
США. МЛС Чемпионат мира Лос-Анджелес Гэлакси Швеция Ибрагимович Златан
Комментарии (7)
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Torvald64
1528532607
Чувак, а где ты был, когда Швеция зарабатывала эту путёвку? Ты или с командой с начала и до конца, или тебя там нет. Это же закон любого командного вида спорта - очень странно, что ты со своим-то опытом этого не понимаешь. Что за народ пошёл? Один ноет, что его Гвардиола не ставит в состав, якобы потому что он негр. Другой думает, что его в сборную Швеции не берут, потому что он Ибрагимович, а не Карлсон. Единственная причина, почему вы не играете - в том, что вы в данный момент этой команде не нужны по разным причинам.
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mihail200606
1528533843
Это че за намеки на дискриминацию? Нашел слабое место и начал давить.. Типо нетолерантно обошлись с ним.. Гнусноватый он тип все таки..
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ТИНКИ-ВИНКИ
1528534954
Он точно не Еврей?????????
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спанчес
1528536014
сейчас златан должен быть после всего этого в сборной португалии если вы понимаете, о чем я
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neveldomha
1528539989
В сборную Египта, в пару к Салаху.
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zigbert
1528552654
Раньше надо было об этом думать.
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