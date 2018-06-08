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  • «Спартак» сделал Баделю самое выгодное финансовое предложение

«Спартак» сделал Баделю самое выгодное финансовое предложение

8 июня 2018, 18:59
9

«Спартак» хочет заполучить полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

Как заявил итальянский журналист Чиро Венерато в эфире Radio CRC, на 29-летнего футболиста претендует «Наполи», однако предложение красно-белых самое выгодное в финансовом плане.

Ранее сообщалось, что хорватом также интересуются «Милан» и «Фенербахче».

Бадель намерен определиться со своим дальнейшим будущим по окончании чемпионата мира.

В прошедшем сезоне хавбек провел 27 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей,

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Бадель Милан
Комментарии (9)
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кузнецов артем
1528473805
После этого сезона оставят лимит в заявке, так что можно начинать закупаться... Но в центре поля будет перебор игроков, учитывая что Глушак в команде это вызовет неблагоприятный климат внутри команды, хотя это лишь мое предположение, дай бог чтоб в случае прихода такого не случилось
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NAZ84
1528475958
Надо успеть приобрести всех новичков и немного сыграться к стыкам Лиги Чемпионов
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xColaz
1528481322
История учит. По мне, это обычный пиар Федуна, типа он собрался кого-то покупать. Уже вся Европа смеялась над нами из-за выдуманных "предложений". В итоге как максимум купят пару никчемных лохов
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zigbert
1528484605
Пока это только слухи.
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Мары
1528484823
По Баделю совсем не слухи.По крайней мере этот парень находился в спартаковском шорт листе ещё с прошлого года.Конкретные разговоры по Милану начались этой зимой.По не проверенной информации, на его покупке настаивает конкретно Массимо.Так что если покупка обломится, проблема точно не в нас, а в желании игрока играть в другом чемпионате.
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Flame2045
1528485190
Спартак предлагает больше всех,но сумма не озвучена.
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OfaZavr
1528525731
сейчас слухам доверять не стоит, пока нет комментарий или информации от официальных лиц не вериться в правдивость.
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батог
1528554180
Дай Бог, что бы срослось!!!
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