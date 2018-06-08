«Спартак» сделал Баделю самое выгодное финансовое предложение

«Спартак» хочет заполучить полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

Как заявил итальянский журналист Чиро Венерато в эфире Radio CRC, на 29-летнего футболиста претендует «Наполи», однако предложение красно-белых самое выгодное в финансовом плане.

Ранее сообщалось, что хорватом также интересуются «Милан» и «Фенербахче».

Бадель намерен определиться со своим дальнейшим будущим по окончании чемпионата мира.

В прошедшем сезоне хавбек провел 27 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей,