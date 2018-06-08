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    «Спартак» сделал Баделю самое выгодное финансовое предложение

    «Спартак» хочет заполучить полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

    Как заявил итальянский журналист Чиро Венерато в эфире Radio CRC, на 29-летнего футболиста претендует «Наполи», однако предложение красно-белых самое выгодное в финансовом плане.

    Ранее сообщалось, что хорватом также интересуются «Милан» и «Фенербахче».

    Бадель намерен определиться со своим дальнейшим будущим по окончании чемпионата мира.

    В прошедшем сезоне хавбек провел 27 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей,

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2018 18:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 июня 2018, 17:23

      Дай Бог, что бы срослось!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 09:28

      сейчас слухам доверять не стоит, пока нет комментарий или информации от официальных лиц не вериться в правдивость.

      2
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 8 июня 2018, 22:13

      Спартак предлагает больше всех,но сумма не озвучена.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июня 2018, 22:07

      По Баделю совсем не слухи.По крайней мере этот парень находился в спартаковском шорт листе ещё с прошлого года.Конкретные разговоры по Милану начались этой зимой.По не проверенной информации, на его покупке настаивает конкретно Массимо.Так что если покупка обломится, проблема точно не в нас, а в желании игрока играть в другом чемпионате.

      2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 22:03

      Пока это только слухи.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 8 июня 2018, 21:08

      История учит. По мне, это обычный пиар Федуна, типа он собрался кого-то покупать. Уже вся Европа смеялась над нами из-за выдуманных "предложений". В итоге как максимум купят пару никчемных лохов

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      Рейтинг: +27

      NAZ84 8 июня 2018, 19:39

      Надо успеть приобрести всех новичков и немного сыграться к стыкам Лиги Чемпионов

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 июня 2018, 19:03

      После этого сезона оставят лимит в заявке, так что можно начинать закупаться... Но в центре поля будет перебор игроков, учитывая что Глушак в команде это вызовет неблагоприятный климат внутри команды, хотя это лишь мое предположение, дай бог чтоб в случае прихода такого не случилось

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      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 8 июня 2018, 22:04

      Его потому и берут, чтоб Глушак больше умность не включал.Один раз предупредили.Не поймёт, уйдёт навечно.

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