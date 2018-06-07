Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фирмино: «Рамос сказал идиотские слова»

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на слова защитника «Реала» Серхио Рамоса.

    Ранее испанский футболист заявил, что общественность уделяет слишком много внимания эпизоду с травмой форварда Мохамеда Салаха, полученной в финале Лиги чемпионов.

    «Я бы предпочел не комментировать это. Все в порядке, Рамос – чемпион. Но я думаю, что он сказал идиотские слова. Но все хорошо», – сообщил Фирмино.

    Рамос: «Пусть еще Фирмино скажет, что простудился из-за моей капли пота, которая упала на него»

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      стикс 7 июня 2018, 13:10

      Рамос как футболист хорош но как человек гниловат!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      VVS1985 7 июня 2018, 09:51

      Какой-то набор слов.....Так и не понял, что хотел бразилец сказать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 7 июня 2018, 06:20

      Как лучшие друзья прям) он идиот, но чемпион)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 7 июня 2018, 06:03

      Кажется мне, что Фирмино будет следующей жертвой Рамоса)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июня 2018, 03:09

      Рамос правильно сказал.... Раздули, бл...ть, проблему....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 7 июня 2018, 01:51

      Раз предпочёл не комментировать - молчал бы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 7 июня 2018, 01:46

      Тупые слова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 7 июня 2018, 00:58

      Тут больше Рамос прав чем Фирмино

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11