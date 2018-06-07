Фирмино: «Рамос сказал идиотские слова»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на слова защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Ранее испанский футболист заявил, что общественность уделяет слишком много внимания эпизоду с травмой форварда Мохамеда Салаха, полученной в финале Лиги чемпионов.

«Я бы предпочел не комментировать это. Все в порядке, Рамос – чемпион. Но я думаю, что он сказал идиотские слова. Но все хорошо», – сообщил Фирмино.

Рамос: «Пусть еще Фирмино скажет, что простудился из-за моей капли пота, которая упала на него»