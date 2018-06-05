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    Рамос: «Пусть еще Фирмино скажет, что простудился из-за моей капли пота, которая упала на него»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос считает, что общественность уделяет слишком много внимания эпизоду с травмой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученной в борьбе с испанцем в финале Лиги чемпионов.

    «Черт возьми, они уделили моменту с Салахом много внимания. Я не хотел говорить, потому что все преувеличено. Я хорошо вижу игру. Он схватил меня за руку, и я упал с другой стороны. Салах травмировал другую руку, а они сказали, что применил прием из дзюдо. После этого еще и голкипер сказал, что получил сотрясение в столкновении со мной. Мне просто не хватает Фирмино, который заявит, что простудился, потому что капля моего пота упала на него.

    Я обменивался с Салахом сообщениями, с ним все было довольно хорошо. Он мог бы играть дальше, если бы сделал укол. Были моменты, когда я сам так делал. Подобные вещи иногда происходят со всеми, но когда что-то подобное делаю я, это приклеивается немного больше», – сказал Рамос.

    Вчера стало известно, что голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус также получил повреждение в столкновении с Рамосом в финале Лиги чемпионов. У него было диагностировано сотрясение мозга.

    Источник: AS

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    05.06.2018 18:53
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 07:55

      Вы сначала разберите этот момент досконально в рапиде,Рамос прихватил руку Салаха,потом потянул в сторону,а на скорости это падение и Рамос со всего маха падает Салаху на руку,это хорошо что только вывих,если перелом прощай чемпионат! А в игре Салах гонял их по полю как мальчиков для битья!

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 июня 2018, 23:05

      Хороший троллинг

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Axe111 7 июня 2018, 00:43

      Он мог бы играть дальше, если бы сделал укол,т е на допинге

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 23:05

      Его оправдания никому не нужны.

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 июня 2018, 21:27

      у Кариуса судя по игре сотряс был уже давно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 июня 2018, 21:16

      Настоящий капитан команды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      dima25 5 июня 2018, 21:00

      ну не балет же был ,а финал! Рамос- мужик и все сделал для победы! после драки руками не машут! на поле докажи!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 5 июня 2018, 20:59

      Приемник Фернандо Йерро

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 5 июня 2018, 20:25

      Рамос спокойно мог убрать руку, но нет на кану победа в Лч

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 июня 2018, 20:20

      Эт ублюдок еще что то говорит

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 июня 2018, 19:52

      Конечно, если Рамос не дай бог исполнит что то на чм то это будут обсуждать неделю

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > кузнецов артем 5 июня 2018, 20:15

      Да тут и божиться не надо.Если ни кого не "сломает", а просто когда судья отвернется наступит шипами или плюнет в лицо,то уже будет паинькой.

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