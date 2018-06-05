Рамос: «Пусть еще Фирмино скажет, что простудился из-за моей капли пота, которая упала на него»

Защитник «Реала» Серхио Рамос считает, что общественность уделяет слишком много внимания эпизоду с травмой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученной в борьбе с испанцем в финале Лиги чемпионов.

«Черт возьми, они уделили моменту с Салахом много внимания. Я не хотел говорить, потому что все преувеличено. Я хорошо вижу игру. Он схватил меня за руку, и я упал с другой стороны. Салах травмировал другую руку, а они сказали, что применил прием из дзюдо. После этого еще и голкипер сказал, что получил сотрясение в столкновении со мной. Мне просто не хватает Фирмино, который заявит, что простудился, потому что капля моего пота упала на него.

Я обменивался с Салахом сообщениями, с ним все было довольно хорошо. Он мог бы играть дальше, если бы сделал укол. Были моменты, когда я сам так делал. Подобные вещи иногда происходят со всеми, но когда что-то подобное делаю я, это приклеивается немного больше», – сказал Рамос.

Вчера стало известно, что голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус также получил повреждение в столкновении с Рамосом в финале Лиги чемпионов. У него было диагностировано сотрясение мозга.