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  • Рамос: «Пусть еще Фирмино скажет, что простудился из-за моей капли пота, которая упала на него»

Рамос: «Пусть еще Фирмино скажет, что простудился из-за моей капли пота, которая упала на него»

5 июня 2018, 18:53
15

Защитник «Реала» Серхио Рамос считает, что общественность уделяет слишком много внимания эпизоду с травмой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученной в борьбе с испанцем в финале Лиги чемпионов.

«Черт возьми, они уделили моменту с Салахом много внимания. Я не хотел говорить, потому что все преувеличено. Я хорошо вижу игру. Он схватил меня за руку, и я упал с другой стороны. Салах травмировал другую руку, а они сказали, что применил прием из дзюдо. После этого еще и голкипер сказал, что получил сотрясение в столкновении со мной. Мне просто не хватает Фирмино, который заявит, что простудился, потому что капля моего пота упала на него.

Я обменивался с Салахом сообщениями, с ним все было довольно хорошо. Он мог бы играть дальше, если бы сделал укол. Были моменты, когда я сам так делал. Подобные вещи иногда происходят со всеми, но когда что-то подобное делаю я, это приклеивается немного больше», – сказал Рамос.

Вчера стало известно, что голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус также получил повреждение в столкновении с Рамосом в финале Лиги чемпионов. У него было диагностировано сотрясение мозга.

Источник: AS
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Рамос Серхио Фирмино Роберто Кариус Лорис Салах Мохамед
Комментарии (15)
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dinar7777dinar
1528214730
ххааааааа ! сережа молодец !!
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orzy
1528216443
Фирмино н...ть на тебя хотел.
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de bruyne
1528219206
Эт ублюдок еще что то говорит
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Avaretz
1528219537
Рамос спокойно мог убрать руку, но нет на кану победа в Лч
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Кривоножка
1528221575
Приемник Фернандо Йерро
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dima25
1528221611
ну не балет же был ,а финал! Рамос- мужик и все сделал для победы! после драки руками не машут! на поле докажи!
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Masteralex
1528223278
у Кариуса судя по игре сотряс был уже давно
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zigbert
1528229110
Его оправдания никому не нужны.
Ответить
Axe111
1528229138
Хороший троллинг
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подсечкин
1528347355
Вы сначала разберите этот момент досконально в рапиде,Рамос прихватил руку Салаха,потом потянул в сторону,а на скорости это падение и Рамос со всего маха падает Салаху на руку,это хорошо что только вывих,если перелом прощай чемпионат! А в игре Салах гонял их по полю как мальчиков для битья!
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