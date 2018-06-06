Кавазашвили: «Как можно было отказаться от Денисова в ущерб стране? У Дзюбы тоже ужасный характер, но его взяли»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили не понимает решения главного тренера команды России Станислава Черчесова не взять на чемпионат мира полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. По словам ветерана, футболист железнодорожников на данный момент – лучший хавбек РФПЛ.

«Следовало ли дать шанс Денисову? Говорят, у него сложный характер, но ведь это лучший полузащитник нашего чемпионата. Вот в сборной СССР выступал Йожеф Сабо – жуткий спорщик, но играть умел и в средней линии был лучшим, так все тренеры его ставили.

Как можно в ущерб стране отказаться от Денисова? У Дзюбы тоже ужасный характер. Сколько раз уходил из «Спартака», потом не закрепился в «Зените», но ведь его взяли», – сказал Кавазашвили.