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    Кавазашвили: «Как можно было отказаться от Денисова в ущерб стране? У Дзюбы тоже ужасный характер, но его взяли»

    Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили не понимает решения главного тренера команды России Станислава Черчесова не взять на чемпионат мира полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. По словам ветерана, футболист железнодорожников на данный момент – лучший хавбек РФПЛ.

    «Следовало ли дать шанс Денисову? Говорят, у него сложный характер, но ведь это лучший полузащитник нашего чемпионата. Вот в сборной СССР выступал Йожеф Сабо – жуткий спорщик, но играть умел и в средней линии был лучшим, так все тренеры его ставили.

    Как можно в ущерб стране отказаться от Денисова? У Дзюбы тоже ужасный характер. Сколько раз уходил из «Спартака», потом не закрепился в «Зените», но ведь его взяли», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 15:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июня 2018, 08:28

      Дзюбу взяли потому что Зениту насрал а это дорогого стоит особенно для московских

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 июня 2018, 02:33

      Спорщик и склочник - интриган это разные вещи.В спорах ищется истина , а во втором понятии преследуются корыстные цели. Ну а дзюба - обыкновенный шут , притом без мозгов , от него вреда нет, как и пользы особо

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 6 июня 2018, 22:35

      хоть я терпеть не могу дени$ова, но сборной он мог бы быть полезен...
      но, как говорится, "невозможно понять логику непрофессионала".....

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 21:28

      Об этом разговор идет давно и можно было подумать что Черчесов пойдет на этот шаг. Увы этого не случилось.

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 июня 2018, 21:15

      главное вы посмотрите на коменты ВСЕХ болельщиков разных клубов,они все едины-усатое говно не должно быть тренером сборной!

      6
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 июня 2018, 21:05

      Зачем Салямычу сборная России-дом у него в Австрии и семья там живет. Что он вообще здесь делает- непонятно. Бабло шинкуют с жимудьком?

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 июня 2018, 20:57

      Анзор ? А где наша молодёжь ? Ты же тоже там руководил !!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 июня 2018, 20:17

      вот и мы свами не понимаем этого упоротого высокомерного хама

      3
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 6 июня 2018, 18:56

      Большая страна, я уверен куча талантов футбольных, но они не нужны нашим тренеришкам усатым и ему подобным.Денежки решают все, или почти все.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 18:51

      все просто, у Черчесова персонального конфликта с Дзюбой не было а с Денисовым был.

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