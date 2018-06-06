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  • Кавазашвили: «Как можно было отказаться от Денисова в ущерб стране? У Дзюбы тоже ужасный характер, но его взяли»

Кавазашвили: «Как можно было отказаться от Денисова в ущерб стране? У Дзюбы тоже ужасный характер, но его взяли»

6 июня 2018, 15:15
27

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили не понимает решения главного тренера команды России Станислава Черчесова не взять на чемпионат мира полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. По словам ветерана, футболист железнодорожников на данный момент – лучший хавбек РФПЛ.

«Следовало ли дать шанс Денисову? Говорят, у него сложный характер, но ведь это лучший полузащитник нашего чемпионата. Вот в сборной СССР выступал Йожеф Сабо – жуткий спорщик, но играть умел и в средней линии был лучшим, так все тренеры его ставили.

Как можно в ущерб стране отказаться от Денисова? У Дзюбы тоже ужасный характер. Сколько раз уходил из «Спартака», потом не закрепился в «Зените», но ведь его взяли», – сказал Кавазашвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Локомотив Зенит Денисов Игорь Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (27)
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zatonn
1528287471
Пора вводить триумвират в сборной, как было на ЧМ-1982. Было три тренера - Бесков, Лобановский и Ахалкаци. Может и будет лучше.
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Sarco
1528288461
Как можно было назначить Черчесова в ущерб стране ?!
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kaop64
1528289434
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Swamp_07
1528289585
А что ему до страны! Он "великий" и упертый!
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ArReal
1528289715
Верные слова - в ущерб стране...
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O-Z
1528290104
За то Кутепов в сборной так что не переживайте
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Денис М46
1528290360
Потому что профессионализм на нуле. Приоритет личной неприязни над интересами команды. Такого быть не должно.
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OfaZavr
1528300263
все просто, у Черчесова персонального конфликта с Дзюбой не было а с Денисовым был.
Ответить
3a zenit
1528308900
главное вы посмотрите на коменты ВСЕХ болельщиков разных клубов,они все едины-усатое говно не должно быть тренером сборной!
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zigbert
1528309685
Об этом разговор идет давно и можно было подумать что Черчесов пойдет на этот шаг. Увы этого не случилось.
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