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    Мостовой: «Можно попытаться выбраться из группы за счет самоотдачи футболистов и организации игры»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что команда находится в тяжелой ситуации всего за несколько дней до старта чемпионата мира-2018.

    «В целом больших вопросов по выбору состава к тренерскому штабу нет. Лишний раз педалировать тему невызова Игоря Денисова уже поздно – все аргументы «за» и «против» давно высказаны. В остальном могут быть споры по отдельным персонам, но недовольные будут всегда.

    Всегда есть элемент субъективности конкретного тренера, который отталкивается от своей тактики и видения игры. Выбор игроков в последние годы у нас и так небольшой. Так что будем болеть и верить в самоотдачу футболистов и организацию игры, за счет которых можно попытаться выбраться из группы.

    Ситуация тяжелая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться. Но пока все сложно. Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира», – считает Мостовой.

    Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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    Источник: Известия

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    06.06.2018 06:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 июня 2018, 22:45

      Для начала нужно попытаться перестать пропускать в свои ворота!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 12:43

      ни того ни другого у сборной не наблюдается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 6 июня 2018, 10:37

      ..."будем болеть и верить в самоотдачу футболистов и организацию игры, за счет которых можно попытаться..." - золотые слова Александр!, за "будем болеть" - сомненья нет, самоотдача вроде присутствует, а вот на счёт организации игры?????, честно говоря, пока не обнаружил!!!...Черчесов, чем ты 1,5 года занимался???, русскую речь изучал или над дикцией работал?, ты хочешь за неделю поставить "организацию игры"!???, да простят меня эксперты футбола, но твоё назначение(по моему мнению) было ошибочным!...будем надеяться на чудо))

      1
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      Рейтинг: +183

      artydoc 6 июня 2018, 09:31

      Так организации то и нет! Да и самоотдача под большим вопросом!

      2
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 6 июня 2018, 06:44

      В сборной нет бойцов, одни серые личности. Вот в чем промблема!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 06:30

      Так её как раз и нет, самоотдачи, а за организацию игры отвечает главный баран. Ну и какую нам ждать организацию игры ?...

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