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  • Мостовой: «Можно попытаться выбраться из группы за счет самоотдачи футболистов и организации игры»

Мостовой: «Можно попытаться выбраться из группы за счет самоотдачи футболистов и организации игры»

6 июня 2018, 06:17
6

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что команда находится в тяжелой ситуации всего за несколько дней до старта чемпионата мира-2018.

«В целом больших вопросов по выбору состава к тренерскому штабу нет. Лишний раз педалировать тему невызова Игоря Денисова уже поздно – все аргументы «за» и «против» давно высказаны. В остальном могут быть споры по отдельным персонам, но недовольные будут всегда.

Всегда есть элемент субъективности конкретного тренера, который отталкивается от своей тактики и видения игры. Выбор игроков в последние годы у нас и так небольшой. Так что будем болеть и верить в самоотдачу футболистов и организацию игры, за счет которых можно попытаться выбраться из группы.

Ситуация тяжелая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться. Но пока все сложно. Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира», – считает Мостовой.

Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Денисов Игорь Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1528255857
Так её как раз и нет, самоотдачи, а за организацию игры отвечает главный баран. Ну и какую нам ждать организацию игры ?...
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paracetamol
1528256678
В сборной нет бойцов, одни серые личности. Вот в чем промблема!
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artydoc
1528266677
Так организации то и нет! Да и самоотдача под большим вопросом!
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кеша_КБ
1528270670
..."будем болеть и верить в самоотдачу футболистов и организацию игры, за счет которых можно попытаться..." - золотые слова Александр!, за "будем болеть" - сомненья нет, самоотдача вроде присутствует, а вот на счёт организации игры?????, честно говоря, пока не обнаружил!!!...Черчесов, чем ты 1,5 года занимался???, русскую речь изучал или над дикцией работал?, ты хочешь за неделю поставить "организацию игры"!???, да простят меня эксперты футбола, но твоё назначение(по моему мнению) было ошибочным!...будем надеяться на чудо))
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OfaZavr
1528278220
ни того ни другого у сборной не наблюдается.
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nemolod
1528314343
Для начала нужно попытаться перестать пропускать в свои ворота!
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