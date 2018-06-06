Мостовой: «Можно попытаться выбраться из группы за счет самоотдачи футболистов и организации игры»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что команда находится в тяжелой ситуации всего за несколько дней до старта чемпионата мира-2018.

«В целом больших вопросов по выбору состава к тренерскому штабу нет. Лишний раз педалировать тему невызова Игоря Денисова уже поздно – все аргументы «за» и «против» давно высказаны. В остальном могут быть споры по отдельным персонам, но недовольные будут всегда.

Всегда есть элемент субъективности конкретного тренера, который отталкивается от своей тактики и видения игры. Выбор игроков в последние годы у нас и так небольшой. Так что будем болеть и верить в самоотдачу футболистов и организацию игры, за счет которых можно попытаться выбраться из группы.

Ситуация тяжелая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться. Но пока все сложно. Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира», – считает Мостовой.

Товарищеский матч Россия – Турция завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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