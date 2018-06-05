УЕФА отстранил Буффона от еврокубков на три матча за оскорбления в адрес арбитра

УЕФА вынес наказание голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

По решению дисциплинарного комитета вратарь пропустит следующие три матча в еврокубках за оскорбление в адрес главного арбитра ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1) Майкла Оливера.

В компенсированное время встречи при счете 3:0 в пользу туринцев (прим. – этот счет переводил игру в дополнительное время) английский судья назначил пенальти в ворота Буффона. Итальянец по этому поводу высказал претензии рефери в очень агрессивной форме, из-за чего был удален с поля.