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    УЕФА отстранил Буффона от еврокубков на три матча за оскорбления в адрес арбитра

    УЕФА вынес наказание голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

    По решению дисциплинарного комитета вратарь пропустит следующие три матча в еврокубках за оскорбление в адрес главного арбитра ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1) Майкла Оливера.

    В компенсированное время встречи при счете 3:0 в пользу туринцев (прим. – этот счет переводил игру в дополнительное время) английский судья назначил пенальти в ворота Буффона. Итальянец по этому поводу высказал претензии рефери в очень агрессивной форме, из-за чего был удален с поля.

    Источник: УЕФА

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    05.06.2018 17:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Sterh 6 июня 2018, 10:11

      Он не голкипер Ювентуса..(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:28

      Переживет он эту неприятность.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2018, 17:52

      следующие три матча в еврокубках ..
      это-ничто перед Вечностью Буффона.

      4
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 5 июня 2018, 17:22

      Всё правильно. Правила для всех едины независимо от того Буффон это или например Джанаев.

      К тому же, на легенд ложится дополнительная ответственность, они - пример для остальных. Если Буффон кричит на судью, и его не наказывают, то все остальные игроки будут делать так же, ведь Буффона не наказали.

      3
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      ...
      Рейтинг: +137

      coocoo > Alejandrrro 5 июня 2018, 17:53

      Джанаев никогда не окажется в ситуации, в которую попал Буффон.

      0
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > coocoo 5 июня 2018, 17:59

      Тогда другой вратарь. Будь на месте Буффона Кейлор Навас, не было бы такой шумихи

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