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    Тихонов: «Я бы взял в «Крылья» Глушакова с Комбаровым»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не отказался бы видеть в составе команды из Самары двух игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

    «Конечно, я бы взял в «Крылья» Глушакова с Комбаровым. Таких футболистов сейчас немного.

    Не понимаю, что происходит в «Спартаке». Считаю, эти футболисты спокойно могут играть. Но мы прекрасно понимаем, что у того же Глушакова обязательно будут какие-то очень хорошие варианты продолжения карьеры. Поэтому можно только подумать, помечтать о том, что такие футболисты будут в Самаре.

    Но ни один тренер не откажется от хороших игроков. Да, была проблема – Манчини и русские футболисты в «Зените», и поэтому Дзюба, Шатов и другие ребята разъехались.

    А что касается Карреры, то я бы не сказал, что есть какие-то проблемы, хотя, может, чего-то не знаю», – сказал Тихонов.

    Источник: YouTube

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    05.06.2018 11:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      zarevo 1 июля 2018, 23:23

      Если хорошо платить, то и играть будет любой игрок в КС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 18:07

      Глушаков и Комбаров не глупые люди и прекрасно понимают где им лучше играть.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 июня 2018, 12:14

      Глушаков — игрок сборной???
      Да! Игрок сборной.
      Его решил Федун образцово-показательно НАКАЗАТЬ!
      Попросил Черчесова не брать в сборную.
      Вот и отлучили от сборной по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!
      Назначили его в Спартаке парнокопытным ОТПУЩЕНИЯ и повесили на него всех Кубковых собак!
      Доля вины Глушакова есть, но и с Самедова, Комбарова, Кутепова никто вины не снимал.
      Но, Самедова взяли, а Глушакова - НЕТ!
      И про остальных можно сказать тоже!
      Прошлись по Глушакову лукойловским КАТКОМ!
      А ЗРЯ!
      Денис не заслужил к себе такого парнокопытного отношения.
      Но, незаменимых нет.
      И Глушакову есть замена.
      Кудряшов, Гранат, Семёнов слабое звено в сборной.
      А где тонко, там и рвётся.
      Но мы желаем сборной выйти из группы, а как получится будем ПОСМОТРЕТЬ!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > amazonaws 5 июня 2018, 12:33

      Из каких интересно мест сие вылезло ?
      Вам же уже писали, что сказки и аналитика, это не ваше.
      Вам по хорошему нужно в мультиках сниматься.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > amazonaws 5 июня 2018, 14:21

      ни фига се строчишь тут ...Федун попросил Черчесова не брать его в сборную.... Ты чё там третьим был бутылку распивали в кабаке и всё слышал
      Кончай писать ерунду

      4
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      Рейтинг: +257

      vikrub > amazonaws 6 июня 2018, 17:14

      У нас в стране нельзя никого сильно хвалить.Тем более захваливать. А с Глушаковым это и случилось. От "Глушаков - это похороны" до миллеровского самогона.Нынешнее поколение футболистов это совсем не то,что футболисты 50-60 годов. Тогда в меру хвалили и во время наказывали за звёздность. Играли за честь, а не за деньги. Денис хороший игрок, но звезду поймал и долго держит. Может сейчас отпустит. Сравните Месси и любого нашего лучшего игрока. Месси хвалят взахлёб, а он играет. А нашего хвалят взахлёб, а он перестаёт играть.

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 5 июня 2018, 12:11

      Нерентабельно будет.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 11:25

      они и в Спартаке поиграют еще, не думаю что стоит их уже списывать, а то как-то странно он сказал про то что у Глушакова появятся варианты для продолжения карьеры, или что-то знает чего мы не знаем.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2018, 11:10

      Так приглашай их в крылья, в чём проблема-то?

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > vladimir-7 5 июня 2018, 13:18

      Столько денег у Крыльев нет им зарплату надо платить

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Victor.Vings 5 июня 2018, 18:20

      Тогда зачем затевать разговор о приглашении
      игроков в команду Крылья Советов.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > vladimir-7 6 июня 2018, 23:25

      говорить можно о чём угодно и это спрашивали журналисты.... а не позвонил кому то и сказал они мол мне нужны , но мы их не возьмём по такой то такой причине!

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