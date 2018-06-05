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Тихонов: «Я бы взял в «Крылья» Глушакова с Комбаровым»

5 июня 2018, 11:06
12

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не отказался бы видеть в составе команды из Самары двух игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

«Конечно, я бы взял в «Крылья» Глушакова с Комбаровым. Таких футболистов сейчас немного.

Не понимаю, что происходит в «Спартаке». Считаю, эти футболисты спокойно могут играть. Но мы прекрасно понимаем, что у того же Глушакова обязательно будут какие-то очень хорошие варианты продолжения карьеры. Поэтому можно только подумать, помечтать о том, что такие футболисты будут в Самаре.

Но ни один тренер не откажется от хороших игроков. Да, была проблема – Манчини и русские футболисты в «Зените», и поэтому Дзюба, Шатов и другие ребята разъехались.

А что касается Карреры, то я бы не сказал, что есть какие-то проблемы, хотя, может, чего-то не знаю», – сказал Тихонов.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Тихонов Андрей
Комментарии (12)
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vladimir-7
1528186220
Так приглашай их в крылья, в чём проблема-то?
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OfaZavr
1528187130
они и в Спартаке поиграют еще, не думаю что стоит их уже списывать, а то как-то странно он сказал про то что у Глушакова появятся варианты для продолжения карьеры, или что-то знает чего мы не знаем.
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Урия Гип
1528189893
Нерентабельно будет.
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amazonaws
1528190054
Глушаков — игрок сборной??? Да! Игрок сборной. Его решил Федун образцово-показательно НАКАЗАТЬ! Попросил Черчесова не брать в сборную. Вот и отлучили от сборной по просьбам лукойловских "трудящихся"!!! Назначили его в Спартаке парнокопытным ОТПУЩЕНИЯ и повесили на него всех Кубковых собак! Доля вины Глушакова есть, но и с Самедова, Комбарова, Кутепова никто вины не снимал. Но, Самедова взяли, а Глушакова - НЕТ! И про остальных можно сказать тоже! Прошлись по Глушакову лукойловским КАТКОМ! А ЗРЯ! Денис не заслужил к себе такого парнокопытного отношения. Но, незаменимых нет. И Глушакову есть замена. Кудряшов, Гранат, Семёнов слабое звено в сборной. А где тонко, там и рвётся. Но мы желаем сборной выйти из группы, а как получится будем ПОСМОТРЕТЬ!
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zigbert
1528211257
Глушаков и Комбаров не глупые люди и прекрасно понимают где им лучше играть.
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zarevo
1530476611
Если хорошо платить, то и играть будет любой игрок в КС
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