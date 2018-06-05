Тихонов: «Я бы взял в «Крылья» Глушакова с Комбаровым»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не отказался бы видеть в составе команды из Самары двух игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

«Конечно, я бы взял в «Крылья» Глушакова с Комбаровым. Таких футболистов сейчас немного.

Не понимаю, что происходит в «Спартаке». Считаю, эти футболисты спокойно могут играть. Но мы прекрасно понимаем, что у того же Глушакова обязательно будут какие-то очень хорошие варианты продолжения карьеры. Поэтому можно только подумать, помечтать о том, что такие футболисты будут в Самаре.

Но ни один тренер не откажется от хороших игроков. Да, была проблема – Манчини и русские футболисты в «Зените», и поэтому Дзюба, Шатов и другие ребята разъехались.

А что касается Карреры, то я бы не сказал, что есть какие-то проблемы, хотя, может, чего-то не знаю», – сказал Тихонов.