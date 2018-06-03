Мостовой: «Зачем нужно было вызывать Ташаева в сборную?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоговую заявку национальной команды на ЧМ-2018.

В список игроков на домашний турнир не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

– Как оцените список отцепленных?

– Это те игроки, которых в матче с Австрией, кроме Рауша, даже в заявке не было. Можно было бы с Австрией посмотреть Ташаева того же. Почему-то этого не было сделано. Зачем тогда нужно вызывать? На тренировках это одно, в игре другое. Тот же Рауш вроде был вторым левым защитником, играл до этого. Главный тренер неплохо отзывался о нем. А его нет в списке.