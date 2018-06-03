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Мостовой: «Зачем нужно было вызывать Ташаева в сборную?»

3 июня 2018, 21:51
14

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоговую заявку национальной команды на ЧМ-2018.

В список игроков на домашний турнир не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

– Как оцените список отцепленных?

– Это те игроки, которых в матче с Австрией, кроме Рауша, даже в заявке не было. Можно было бы с Австрией посмотреть Ташаева того же. Почему-то этого не было сделано. Зачем тогда нужно вызывать? На тренировках это одно, в игре другое. Тот же Рауш вроде был вторым левым защитником, играл до этого. Главный тренер неплохо отзывался о нем. А его нет в списке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Динамо Рауш Константин Ташаев Александр Мостовой Александр
Комментарии (14)
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84aivengo
1528052337
у усатого моча фонтанами в голову бьет.... я уже его ненавижу
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Moveton
1528052711
а у него и до этого было тоже самое. вызовет на сбор и на поле не появляються, зато отмазка есть что был на просмотре в сборной
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RotBerg
1528052974
Рауш хотел играть и показывал это.. сланцы жмут..
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zabvo9406
1528055897
Видит Бог - опозоримся, а чабан какую нибудь отмазку придумает!!! Я изначально был за Бердыева
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Увинстон Паркс
1528080820
Я не вижу в заявке Черчесова
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Старина Хэнк
1528089739
Всё, братва, мы приплыли.....Это пипец.....
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OfaZavr
1528099282
логические вопросы с таким "тренером" бесполезны.
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Марк Аврелий
1528101965
Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов. Каждый из них рекомендовал Черчесову пригласить в сборную Денисова вместо себя!
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BP
1528105023
В любом случае к тренеру были бы вопросы по избранным в состав. Остается ждать, что покажут те, кого он выбрал.
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zigbert
1528130277
Да кто его знает, почему он так сделал? Может ему Мутко на ухо шепнул?
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