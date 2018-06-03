Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Зачем нужно было вызывать Ташаева в сборную?»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоговую заявку национальной команды на ЧМ-2018.

    В список игроков на домашний турнир не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

    – Как оцените список отцепленных?

    – Это те игроки, которых в матче с Австрией, кроме Рауша, даже в заявке не было. Можно было бы с Австрией посмотреть Ташаева того же. Почему-то этого не было сделано. Зачем тогда нужно вызывать? На тренировках это одно, в игре другое. Тот же Рауш вроде был вторым левым защитником, играл до этого. Главный тренер неплохо отзывался о нем. А его нет в списке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2018 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:37

      Да кто его знает, почему он так сделал? Может ему Мутко на ухо шепнул?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3843

      BP 4 июня 2018, 12:37

      В любом случае к тренеру были бы вопросы по избранным в состав. Остается ждать, что покажут те, кого он выбрал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 4 июня 2018, 11:46

      Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов. Каждый из них рекомендовал Черчесову пригласить в сборную Денисова вместо себя!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 11:01

      логические вопросы с таким "тренером" бесполезны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 4 июня 2018, 08:22

      Всё, братва, мы приплыли.....Это пипец.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс 4 июня 2018, 05:53

      Я не вижу в заявке Черчесова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 июня 2018, 04:38

      Просто самый позорный тренерский штаб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 июня 2018, 23:14

      Черышева взяли ПО БЛАТУ!
      Константин Рауш играет намного СИЛЬНЕЕ его!
      В прошлом году Константин Рауш сыграл отлично за сборную.
      Был ЛУЧШИМ в её составе.
      Рауш играет НАМНОГО лучше Кудряшова, Граната и Самедова вместе взятых!
      Всех остальных НЕ ВЗЯЛ по нежеланию.
      И так было понятно, что Нойштедтер НЕ КОТИРУЕТСЯ!
      Черчесову хватило ума это понять!
      Ташаев НОВИЧОК, хотя он лучше играет Семёнова, того же Кудряшова и Граната.
      Габулов подсидел Джанаева и тоже по БЛАТУ его оставили.
      Чалов новичок. Вопросы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > amazonaws 3 июня 2018, 23:35

      В прошлом году Глушаков хоронил, но в этом никто не ноет что его не взяли, в этом как и Рауш ничего особенного не продемонстрировал. Рауш не может играть в центре обороны в отличии от Кудряшова поэтому его и оставили с 3 5 2 можно перейти на 4 4 2. Ташаев показал себя только во 2 половине сезона, надо быть в нем 100% уверенным , поэтому предпочтение отдали Жиркову и Черышеву на этой позиции. Чалов тоже как и Ташаев на усмотрение тренера. Какой Джанаев вообще после матча со Спартаком.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 3 июня 2018, 22:58

      Видит Бог - опозоримся, а чабан какую нибудь отмазку придумает!!! Я изначально был за Бердыева

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 22:56

      Хоть Саша открыто говорит и поясняет, что тренировки это одно, а игра совсем другое. Там видно кто есть кто по игровым качествам и индивидуальным действиям. Прилежное выполнение тренерских заданий на тренировке не гарантирует успешной игры на футбольном поле против конкретного соперника. А потенциальных кандидатов, тем более новичков надо смотреть в игре, а не на тренировках.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11